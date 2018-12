BELLA CIAO IN CHIESA. IL SILENZIO DI ZUPPI. LA LETTERA DI UN FEDELE.

Cari amici di Stilum Curiae, ci sembra interessante pubblicare la lettera di un fedele bolognese al suo arcivescovo, mons. Matteo Zuppi, in relazione allo sconcertante episodio del coro natalizio di “Bella Ciao” cantato durante la recita natalizia dei bambini della parrocchia. Qui sotto trovate il video, e la lettera.

Ecco il video, pubblicato da Il Giornale.

http://www.ilgiornale.it/video/cronache/bologna-chiesa-cantano-bella-ciao-concerto-natale-1617498.html

Ed ecco la lettera:

S.E.R. Mons. Matteo Zuppi,

desidero partecipare al mio Vescovo i sentimenti di sconcerto e dolore per l’episodio avvenuto in una Parrocchia della Città che ha visto, nel corso del concerto natalizio, l’esecuzione di un canto di natura politica, totalmente estraneo a qualsivoglia tema liturgico.

Allo scandalo – evangelicamente inteso – non si aggiunge, però, la sorpresa.

Questo episodio è, infatti, il frutto di un esercizio dell’episcopato da parte di Sua Eccellenza, che ha visto grande attivismo e presenzialismo, accompagnati da pari esternazioni, intorno a tematiche di carattere squisitamente politico e socio economico, perciò del tutto opinabili, a discapito della catechesi a custodia e trasmissione della fede in Dio, a tutti i componenti la porzione di popolo cristiano affidataLe.

Questa Sua scelta ha già prodotto ferite e divisioni nella Diocesi come mai dal dopo guerra e che il tempo renderà vieppiù dolorose, nel silenzio delle coscienze, ben oltre l’esplicitazione di chi Le scrive.

Un doveroso rispetto del principio di realtà, induce a concludere che quelle che Lei ha sempre stigmatizzato come strumentalizzazioni, altro non siano, invece, che la mera lettura delle Sue dichiarazioni ed il semplice ascolto delle Sue parole.

Confido che Lei voglia, prestar mente ad una critica – che, Lei sa, tanto priva di infingimenti, quanto sincera – e porre rimedio a quello che si sta avviando ad essere ricordato come uno dei tempi di massima frantumazione e disorientamento del popolo della nostra Diocesi.

Da innamorato della Chiesa, renderò pubbliche queste mie riflessioni, per dar voce anche ai tanti che assistono – passivamente ma, perciò, non meno dolorosamente – al progressivo oscurarsi, per autorevolezza e pastoralità, della venerata figura del successore di San Petronio.

Con cordiale ossequio.

Giorgio Spallone

