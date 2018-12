RVC: IL PAPA È IL SEGRETARIO OMBRA DELL’ONU, OPPURE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) vuole condividere con noi un pensiero inquietante che gli è nato dopo aver sentito all’Angelus di domenica il Pontefice regnante parlare a favore del Global Compact voluto dalle Nazioni Unite, nel loro ormai chiaro disegno di gestione della distribuzione della popolazione mondiale. Leggete un po…

“Caro Tosatti, torniamo ai temi importanti per l’umanità, confusi dal fatto che il Pontefice sembra sempre più il segretario ombra dell’ONU.

– Papa Bergoglio sul Global Compact 16/12/2018: Il Global Compact “E’ un patto mondiale per MIGRAZIONE SICURA, ORDINATA E REGOLARE”.

– Il passato Segretario Generale dell’ONU Ban KI-Moon (vedi Corriere della Sera 11/5/2016) “Propongo un accordo per MIGRAZIONI SICURE, ORDINATE E REGOLARI”. Come non sospettare che Bergoglio sia il Segretario ombra dell’ONU? Fa anche di tutto per dimostrarlo, mi pare. Ma ci crede, o è obbligato a dichiararlo? E’ interessante capirlo per intendere chi governa in realtà la Santa Sede. E’ il Papa che governa l’ONU o l’ONU che governa il Papa?

C’è una preoccupazione aggiuntiva. Il Segretario ONU precedente, nella Conferenza ONU per la pace (New York 2000) riservata ai leader religiosi, affermò senza mezzi termini che per realizzare la pace universaleè necessario realizzare un SINCRETISMO RELIGIOSO (creando una nuova religione tipo panteista, buddista ambientalista) e spiegò che L’IMMIGRAZIONE di popoli con culture e religioni diverse avrebbe aiutato il progetto.

Possiamo dedurre che il segretario ombra dell’ONU (cioè il Pontefice) stia preparando proprio il progetto di SINCRETISMO RELIGIOSO?”.

Voi che ne pensate? È inquietante, non è vero?

Oggi è il 113° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

