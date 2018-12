LETTERA AL MINISTRO SALVINI. CON PREGHIERA, A CHI PUO’, DI FARGLIELA LEGGERE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, abbiamo ricevuto da Pezzo Grosso questa lettera, che esula un po’ dal campo di cui ci occupiamo (e si occupa lui) abitualmente. Ma ci sembra un grido dal cuore, e penso che possa interessare molti lettori, anche al di fuori di Stilum Curiae.

“Caro signor ministro Salvini, i pensionati che, favoriti dalla sorte, hanno avuto in passato la possibilità di avvantaggiare il nostro paese ben lavorando, ben producendo, ben guadagnando e ben contribuendo, sono stanchi, la assicuro, di questa spada di Damocle del taglio pensioni d’oro e delle nuove patrimoniali, minacciate da esponenti del suo governo. I pensionati sono vecchi e stanchi ma sono più di 16 milioni (e per ora è ancora permesso loro di votare); certo non hanno gli stessi obiettivi da difendere, ma il messaggio del taglio rappresenta un pericolo destinato a spaventare tutti, è solo questione di tempo. Lei certo sa (avendo come consigliere il bravo Brambilla, spero prossimo presidente Inps) che è un errore tagliare le cosiddette pensioni alte, perché son quelle che sopportano quasi interamente l’onere fiscale sulle pensioni, cosicché tagliare le pensioni d’oro produrrà danni all’erario, e poi conseguentemente anche alle pensioni sociali, il vero problema (che vale per la metà dei pensionati). E’ vero che alcuni calcoli non son stati fatti secondo criteri contributivi e probabilmente si potrebbe correggerli; ma farlo ex post, anziché ex ante, è un errore. Vede, un anziano pensionato pianifica il suo futuro sui previsti introiti pensionistici, correggerli ex post, quando ha già strutturato i suoi costi rigidi in funzione delle entrate garantite dallo Stato, è una mini-truffa perché gli nega certezze acquisite e lo obbliga a cambiar vita, in età avanzata.

Ciò detto, la legge sul taglio pensioni d’oro (perché non le chiama “pensioni virtuose”? Son frutto di sforzo, fatica e sofferenza di cui hanno beneficiato in tanti) è una manovra populistica e demagogica che manifesta sentimenti di invidia e rancore, inutili e dannosi. In più sono un cattivo esempio per chi lavora e contribuisce, che viene scoraggiato dal farlo. E le risparmio commenti su cosa detto taglio dovrebbe servire: garantire il reddito di cittadinanza, proprio quello viene rimproverato da Bruxelles. Ma concludo con una considerazione di carattere morale. Un reddito, o una pensione, è alto o basso, giusto e adeguato o no, soggettivamente non oggettivamente (almeno nel privato). Questo taglio pensioni alte (meritate) contribuisce ad affermare un principio egualitaristico, sbagliato e pericolosissimo (anche se apparentemente condiviso da Papa Bergoglio), ma equivale anche a dare ai vecchi un messaggio di inutilità. E la percezione di sentire la propria vita degna o no di essere vissuta dipende anche da questa mancanza di riconoscenza, se si sottraggono loro ingiustamente risorse alla fine della loro vita. Ci pensi bene caro signor Ministro, grazie”.

Oggi è il 111° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482