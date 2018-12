SRADICATI. UN LIBRO SULLA CRISI DELLA CHIESA. NE DISCUTONO ALDO MARIA VALLI E AURELIO PORFIRI

Come ben sanno, e vivono, i lettori di Stilum Curiae questo non è un periodo facile, per la Chiesa, che sta attraversando un tempo di profonde divisioni; da molti anni ormai, ma questo processo si è certamente intensificato, arricchito da ambiguità e confusione provenienti dal Vertice, su temi importanti e di grande impatto per i fedeli e anche per coloro che non si professano cattolici. Dietro tali divisioni ci sono nodi decisivi, che riguardano la fede e la natura stessa della Chiesa cattolica.

Ne hanno parlato due persone impegnate competenti, e dal loro scambio è nato questo libro appassionato e sofferto. Un libro sorto quasi spontaneamente attraverso i dialoghi tra Aldo Maria Valli, noto vaticanista, e Aurelio Porfiri, musicista di Chiesa e scrittore, sviscera tutti i problemi, senza negare le difficoltà, ma tenendo sempre aperta la porta della speranza.

Tutti e due impegnati in una intensa attività giornalistica, Valli e Porfiri hanno condensato in questa pagine ore di discussioni, meditazioni, riflessioni, spesso contro corrente. “Conosco Aurelio Porfiri e Aldo Maria Valli da molti anni, anche se per ragioni diverse – dice il notissimo teologo monsignor Antonio Livi nella prefazione – e sono lieto di poter dire alcune parole su questo testo, Sradicati, in cui i due autori cercano di prendere di petto alcuni problemi di pressante attualità nella Chiesa, una Chiesa in grande crisi, quasi ‘liquida’, come si dice nel sottotitolo del libro”. “Aurelio Porfiri e Aldo Maria Valli – continua monsignor Livi – parlano da cattolici, sinceramente e profondamente credenti, e non temono che quanto scrivono possa attrarre nemici: la verità ha dei diritti che sono anche superiori al proprio tornaconto personale. Come dice il Vangelo, la verità ci farà liberi, non le convenienze dettate da esigenze di carriera”.

Proprio riflettendo su queste difficoltà monsignor Livi conclude: “Vorrei dire a questi due miei amici: non vi fate zittire o impaurire da quanti vi ostacolano pubblicamente o di nascosto. Piuttosto, nella consapevolezza certa di difendere la verità del Vangelo dalle eresie o dalle strumentalizzazioni politiche, rallegratevi ed esultate di fronte alla persecuzione! Soffrire per la verità di Cristo su questa terra è un titolo certo di merito per godere della pace e della gioia in paradiso quando nostro Signore Gesù ci dirà: ‘Avanti, servo buono e fedele: sei stato fedele nel piccolo, e io adesso ti concedo un premio grande!’”.

Un testo scorrevole ma denso e di grande importanza per il dibattito fra le diverse anime del cattolicesimo nel nostro tempo.

Sommario

Prefazione (Mons. Antonio Livi)

Siamo nati cattolici

La giovinezza nella Chiesa postconciliare

Quando siamo cambiati

Tradizionalisti?

Il nodo dell’ubbidienza

La Chiesa della misericordia

Divisioni nella Chiesa

Cattolici ma…

Il nodo della famiglia

Chiesa cattolica e omosessualità

Sacerdoti in crisi

Povera liturgia

Il ruolo dei social media

Parlare… malgrado le nostre imperfezioni

Moriremo cattolici?

Disponibilità: immediata su tutti i negozi amazon in formato kindle e cartaceo e su oltre 100 negozi online in formato Epub (Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, hoepli, Book republic, Libreria universitaria, San Paolo store, Il fatto quotidiano, Il giardino dei libri, Google play, Ibooks store, Kobobooks, Tolino, Casa del libro, Bajalibros, Nookstore, Weltbild, El corte inglés, Barnes and Nobles etc.)

Questo è il link diretto al libro.

Aldo Maria Valli, giornalista e scrittore, è da anni affermato vaticanista. Nel suo blog Duc in altum (tra i più frequentati e autorevoli) è impegnato da tempo a difesa della tradizione cattolica, della retta dottrina e della corretta liturgia, contro le ambiguità di un magistero segnato dal neo-modernismo e da cedimenti alla mentalità del mondo. Tra i suoi libri più diffusi 266. Jorge Mario Bergoglio Franciscus PP, Come la Chiesa finì e Il caso Viganò. Per Chorabooks ha già pubblicato Uno sguardo nella notte. Ripensando Benedetto XVI.

Aurelio Porfiri è compositore, direttore di coro, educatore e autore. Ha al suo attivo circa 30 volumi e 600 articoli. La sua musica è pubblicata in Italia, Cina, Stati Uniti, Francia e Germania. Ha collaborato con numerosi blogs, riviste e quotidiani come Zenit, La nuova bussola quotidiana, O Clarim, La croce quotidiano, la fede quotidiano, Liturgia, La vita in Cristo e nella Chiesa, Rogate ergo, Camparidemaistre, Il messaggio del cuore di Gesù, Patheos, etc. Ogni settimana scrive per Stilum Curiae i suoi “Dispacci dalla Cina”.

