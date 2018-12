MÜLLER: UN PRETE DEVE DISOBBEDIRE AL VESCOVO CHE ORDINA QUALCOSA CONTRO IL VANGELO. COMUNIONE A NON CATTOLICI.

Marco Tosatti

Il cardinale Gehrard Müller, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha fatto nei giorni scorsi un importante intervento su LifeSiteNews, e di cui ha dato conto oggi in italiano La Nuova Bussola Quotidiana. Ci sembra interessante rilanciarlo, e sottolinearlo, perché rappresenta un elemento di chiarezza in un momento di estrema confusione per la Chiesa.

Il porporato si riferiva soprattutto alla vexata questio della comunione ai coniugi non cattolici di coniugi cattolici; un problema giunto a Roma, che sembrava risolto da Roma, ma che invece forse non lo era e non lo è, posto che ancora una buona parte dei presuli di Alemagna scalpitano per poter dare l’eucarestia a tutti e chiunque.

Vi rimandiamo alla lettura della Nuova Bussola Quotidiana e di LifeSiteNews per chi conosce l’inglese, se volete prendere conoscenza della dichiarazione integrale di Müller. Ma ci sembra utile riportare alcune frasi.

“I vescovi minerebbero la loro autorità, se chiedessero l’obbedienza alle violazioni contro la legge morale naturale e i falsi insegnamenti in questioni dottrinali e morali. Ovviamente, l’ex arcivescovo di Washington, McCarrick, ha chiesto ai seminaristi e ai preti atti immorali abusando del suo potere per ricompensare o punire le persone. Questo è solo un aspetto dello scandalo degli abusi. C’è anche una fondamentale incapacità ad affrontarlo, cioè che non si vuole vedere la sua origine nel declino della moralità sessuale, e che ci si rifiuta quindi di prosciugare questa palude”.

“Sarebbe altrettanto grave se un vescovo, facendo appello all'”obbedienza religiosa”, che i sacerdoti e fedeli della sua diocesi gli devono (Lumen gentium25), chiedesse loro una proclamazione e una cura pastorale che devia dalla “verità” dei Vangeli “(Gal 2:14).

In questo caso, ogni cattolico, e in particolare ogni pastore, ha il dovere – come San Paolo fece nei confronti di San Pietro – di “opporsi apertamente a lui in faccia, perché doveva essere biasimato” (Gal 2:11). Sfortunatamente, non abbiamo solo “pastori” come San Paolo. Alcuni vescovi sono liberali, cioè indulgenti e indifferenti nella dottrina, sì, quasi relativistici, mentre allo stesso tempo agiscono in modo iper-autoritario verso i cattolici ortodossi e sanno solo applicare minacce e punizioni”.

“Un vescovo che impone sanzioni contro i sacerdotiche lo disobbediscono giustamente in questo caso abusa in tal modo gravemente della sua autorità apostolica e deve rispondere per questo davanti ad un tribunale pontificio ecclesiastico. Ma qui devono essere applicati criteri oggettivi. Anche se gli accordi soggettivi dietro le quinte danno per un momento un vantaggio ai singoli giocatori che desiderano acquisire potere, l’autorità del Magistero e specialmente del Papa viene in tal modo indebolita in modo permanente”.

In pratica, si afferma che è lecito per un sacerdote – e non solo per un sacerdote – disobbedire a un’autorità della Chiesa se questa chiede, ordina o impone qualche cosa che devia dalla verità dei Vangeli. Ci sembra un’affermazione per certi versi quasi banale, e per altri esplosiva, nel contesto storico in cui la Chiesa si trova oggi. Così come è importante, perché riflette una lucida lettura di ciò che stiamo vivendo, l’ultima frase: quella in cui si mette in guardia dal pericolo che lettura ambigue e soggettive in realtà minino l’autorità del Magistero in maniera forse irreversibile. Chi ha orecchie per intendere…

