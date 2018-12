PELL CONDANNATO PER ABUSI. FORSE: IL PROCESSO È SECRETATO DAI GIUDICI AUSTRALIANI. PERPLESSITÀ.

Marco Tosatti

Secondo notizie provenienti dall’Australia il cardinale George Pell sarebbe stato riconosciuto colpevole di abusi nei confronti di due ragazzi del coro quando era arcivescovo, dopo che una precedente giuria non aveva ritenuto di potersi esprimere sul caso. Ma di tutta la questione si sa molto poco, se non che il cardinale ha negato, e continua a negare qualsiasi addebito; che il processo rientra in un quadro di sicura ostilità nei confronti della Chiesa cattolica; che un collegio giudicante – prima di questo – si era dimostrato un “hung jury”, cioè non in grado di raggiungere un verdetto, pare per la scarsa credibilità delle accuse, che rimonterebbero a vari decenni orsono; e che mentre il processo si stava svolgendo in giugno, un giudice ha emesso un “gag order”, un ordine bavaglio, che impedisce qualsiasi copertura mediatica del processo stesso. Quindi il verdetto di colpevolezza, giunto dopo ben tre giorni di dibattito, è conosciuto solo per vie traverse.

Il processo conosciuto come “processo della cattedrale” è nato dalla denuncia di due – allora – ragazzi che sostenevano che Pell li avrebbe abusati quando facevano parte del coro della cattedrale di San Patrizio, a Melbourne, negli anni ’90. Pell ha dichiarato a più riprese – fra cui al Guardian nel 2017 – di “ribadire la sua ferma e veemente smentita su ciascuna e tutte le accuse”.

Visto il segreto che circonda il processo, è difficile farsi un’idea della serietà delle accuse; e non si può evitare il sospetto che vi siano interessi economici, politici e ideologici dietro tutto questo. Quello che possiamo fare è consigliarvi la lettura di questo eccellente articolo di Julia Yost, della rivista americana “First Things”, che è in italiano e che offre un’accurata descrizione del contesto, e della situazione di Pell, e di come si è mosso in questo campo quando era arcivescovo di Melbourne. Ma è evidente che il clima generale, con notizie di abusi che arrivano da ogni parte, non può non giocare pesantemente anche in campo australiano.

Leggete comunque Julia Yost.

George Pell è stato nominato il 13 aprile 2013 da papa Francesco lo nomina membro del Consiglio dei cardinali, chiamati a consigliarlo nel governo della Chiesa universale e a studiare un progetto di revisione della Curia romana, il cosiddetto 2C9″. Il 24 febbraio 2014 è stato nominato primo prefetto della Segreteria per l’economia, di cui è ancora titolare, anche se il Pontefice gli ha permesso di tornare in Australia per difendersi dalle accuse.

