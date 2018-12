RVC. PREGHIAMO SAN DAMASO, SALVI LA CHIESA. BUFFALO: MIRACOLO EUCARISTICO? IL VESCOVO DISTRUGGE L’OSTIA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, oggi ho ricevuto parecchie lettere. La prima era di Romana Vulneratus Curia, molto breve, che riporto immediatamente. Si riferisce, come potete ben capire, alla situazione attuale della Chiesa cattolica.

“Caro Tosatti, oggi martedì 11 dicembre è San Damaso, Papa nel 366. San Damaso è noto perché riuscì a sconfiggere l’arianesimo con l’aiuto di Ambrogio, Agostino, Atanasio e altri. Ma Papa Damaso fece anche qualcosa che ha ispirato questa mia sollecitazione a Stilum Curiae. Papa Damaso lottò per tutto il tempo del suo pontificato (durato 18anni) per liberare l’autorità della Chiesa dall’influenza del potere politico-temporale degli imperatori e dei principi che intrigavano, tra papi e antipapi. Bene; propongo ai lettori di Stilum Curiae di affidarci oggi a San Damaso, implorandolo di aiutarci a difendere oggi la Chiesa dai nuovi poteri temporali, trasversali e gnostici, che più che influenzarla ormai sembrano guidarla”.

RVC

Le altre lettere – di laici e sacerdoti – riguardavano un fatto che, se confermato, dovrebbe davvero destare la Curia Romana, e soprattutto le Congregazioni per i Vescovi e per la Dottrina della Fede dallo stato di stupore sonnolento in cui sembrano adagiate. Riguarda la possibilità che il discusso vescovo di Buffalo (NY) abbia ordinato di distruggere senza sottoporla ad esame un’ostia forse protagonista di un miracolo eucaristico. Trovate i riferimenti qui e qui.

Abbiamo scelto una fra le lettere che ci sono giunte su questo tema. E volentieri accogliamo la richiesta dello scrivente, sperando che altri colleghi facciano lo stesso, e che la Santa Sede si interessi a questa straordinaria vicenda.

Carissimo dott. Tosatti,

con un immenso dolore ho appreso ieri, dalla stampa americana, l’incredibile sacrilegio che è stato perpetrato su una particola consacrata, peraltro probabile oggetto di un miracolo eucaristico.

Inutile ricordare che le Sacre Specie mantengono intatta la Presenza di Nostro Signore in Corpo, Sangue, Anima e Divinità fino a che non viene meno la materia che le supporta, ossia finché le apparenze del pane rimangono tali. Per questo la Chiesa intima ai sacerdoti di conservare nel tabernacolo un’ostia che non possa esser consumata, lasciandola in un vasetto d’acqua in modo che si sciolga e – solo una volta dissolta – versare l’acqua nel sacrario, ch’è un luogo solitamente posto vicino all’altare, in cui si versa l’acqua delle purificazioni, la cenere degli ulivi benedetti e, in particolare, i resti di ostie dissolte. Sono ovviamente casi rarissimi, ma per i quali la Chiesa ha sempre richiesto la massima cura e rispetto.

Apprendere che un Vescovo si sia rifiutato non solo di verificare l’autenticità del possibile miracolo, ma addirittura abbia ordinato di gettare l’Ostia Santa ancor prima che fosse dissolta, ci pone di fronte ad un sacrilegio di gravità inaudita, che chiede riparazione al Cielo e giusta punizione da parte dell’Autorità Ecclesiastica.

Certo, chieder giustizia a Roma, oggi, sembra un gesto inutile. Ma è nostro dovere – come Cattolici – esigere che la Santa Sede, nella persona del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, istruisca un processo canonico contro il Vescovo empio e sacrilego, che si è macchiato di un crimine che fa orrore solo a nominarla. Una colpa che ha profanato il Corpo del Signore, che grida vendetta al Cielo, che scandalizza i semplici e che conferma – ancora una volta – in quale stato di apostasia si trovi la Gerarchia attuale.

La invito pertanto a volersi far promotore – assieme ad altri giornalisti ed intellettuali cattolici fedeli alla Chiesa di Cristo – di una corale protesta che porti alla formale denuncia alla Congregazione per la Dottrina della Fede di quanto avvenuto, e che faccia in modo che questo vergognoso oltraggio al cuore stesso della Fede non venga messo a tacere. Bisogna che chi è nemico di Cristo sia scacciato dal sacro recinto, che venga condannato per la sua colpa e che una solenne espiazione implori a Dio il perdono. Se continueremo a sopportare queste profanazioni, queste eresie, questa immoralità che uccidono nell’anima il Corpo Mistico di Cristo e che attentano quotidianamente alla Fede dei popolo, non potremo scongiurare quei flagelli che più volte ci sono stati preannunciati, se i Sacri Pastori non si fossero convertiti.

Coinvolgiamo i Cardinali, i Vescovi ed i teologi che sinora hanno dimostrato di voler difendere il Signore dalla nuova crocifissione che i Suoi indegni ministri Gli infliggono ancor oggi. Domandiamo loro di levarsi dinanzi al Papa perché sani questo ennesimo sacrilegio e punisca il colpevole. E perché i sacerdoti celebrino delle Sante Messe di riparazione e facciano digiuni e penitenza. Se taceremo anche questa volta, ci renderemo corresponsabili di un gesto che, compiuto da un Successore degli Apostoli, ha qualcosa di diabolico.

Questo Le chiedo, nel nome delle Sante Piaghe di Nostro Signore, certo di toccarLe il cuore.

Con devota stima.

Nel nostro piccolo, accogliamo l’invito e cercheremo di farlo pervenire a quante più persone possibile.

Oggi è il 107° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482