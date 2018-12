PROVITA QUERELA REPUBBLICA PER DIFFAMAZIONE. HA ACCUSATO L’ONLUS DI MINACCE AL MINI-SINDACO PD.

Marco Tosatti

Pro Vita querela Repubblica per diffamazione aggravata: “Ci hanno attribuito false minacce alla Alfonsi”. Sabrina Alfonsi è presidente del I Municipio di Roma centro, e con alcune altre femministe si era resa responsabile di un’azione squadristi verso la sede di ProVita, come potete leggere qui. Al suo gesto ProVita aveva risposto con una manifestazione silenziosa nell’aula del Consiglio del I Municipio.

Nei giorni scorsi un gruppo non meglio identificato, che si è auto definito “Azione Frontale” ha attaccato manifesti sul cancello della sede del I Municipio, fra cui uno, in cui era scritto: “Alfonsi è morte”, chiaramente interpretabile per le posizioni e le azioni della mini-sindaco, favorevole alla soppressione dei nascituri, più che come una minaccia verso di lei. Repubblica però titolava come potete vedere dalla foto:

“Abbiamo querelato per diffamazione aggravata a mezzo stampa la testata di Repubblica. In un articolo del 1 dicembre 2018, infatti, ci ha attribuito falsamente un blitz di Azione Frontale consistente nell’imbrattamento con manifesti della sede del primo Municipio di Roma, riportando un titolo lesivo della nostra reputazione. L’articolo ci addebitava un messaggio minaccioso indirizzato alla Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi mettendoci in bocca le parole “Alfonsi è morte”: è quanto dichiarato dal Presidente di Pro Vita Antonio Brandi.

“Chi pensava di attribuirci azioni e parole altrui, per di più recanti una sorta di nostra intimidazione neanche fossimo un’organizzazione criminale, ne risponderà davanti al giudice. Siamo un’associazione che agisce nel campo della solidarietà sociale e non funzionerà il giochetto di farci passare per un gruppo di violenti ed esaltati” ha continuato Brandi.

“E’ ormai da Maggio di quest’anno che Pro Vita è perseguitata dall’amministrazione capitolina e dal I Municipio di Roma – ha poi aggiunto – con sanzioni e rimozioni dei nostri manifesti legalmente affissi, e con blitz e attacchi da parte delle cosiddette femministe e dai centri sociali. E tutto perché siamo portatori di opinioni assai poco ‘politicamente corrette’”.

“Raggi, Alfonsi e tanti altri politici – ha concluso Brandi – che non rispettano la libertà di opinione costituzionalmente garantita, e così anche i media che manipolano le notizie, sono avvertiti che noi non solo non intimidiamo nessuno, ma non ci facciamo neanche intimidire e non desisteremo fino quando non finirà la dittatura del pensiero unico”.

