DISPACCI DALLA CINA. UN RACCONTO DI NATALE IN SALSA AGRODOLCE. UN SACERDOTE DELLA CHIESA CLANDESTINA

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, nei Dispacci dalla Cina che il Mà Porfiri ci ha mandato appena arrivato a Hong Kong ci sono come al solito notizie molto interessanti. Ma il brano che mi ha colpito – e mi è piaciuto di più – è l’ultimo, una specie di racconto di Natale in salsa cinese, sotto il comunismo…

Potere sulla religione

Per comprendere la Cina e il suo rapporto con la religione, è importante guardare alla storia. Io credo che soltanto facendo senso di questo rapporto si arriva a capire anche la ragione delle difficoltà attuali. Ho chiesto un’opinione ad un illustre sinologo, padre Jean Pierre Charbonnier delle Missioni Estere. Questo è quello che mi ha scritto, in una mia traduzione: “Le religioni in Cina non furono mai organizzate come una Chiesa con il suo potere come in Europa, dov’era per alcuni secoli superiore al potere dei re. Le ispirazioni religiose nell’antica Cina favorivano l’armonia Cielo-Terra-uomini. Nella tradizione confuciana, il sovrano era incaricato di applicare la legge del Cielo (Tianming) nel suo regno; la società fu tenuta nella pace attraverso le tre norme sacre: obbedienza dei figli ai genitori, della moglie a suo marito, dei cittadini al Sovrano. Dal primo secolo, gli imperatori Han hanno usato questa fondazione patriarcale consacrata dal culto degli antenati per mantenere il Paese in pace e garantire prosperità. Le religioni prosperarono sotto questo ombrello politico. La regola politica si identificava con la Legge del Cielo ed era superiore a qualsiasi credo religioso. La Legge del Cielo è l’equivalente di ciò che noi chiamiamo ‘Legge Naturale’ con un’ulteriore sacralità”. Questo passaggio del noto sinologo fa comprendere le sfide enormi per coloro che cercano di evangelizzare la Cina.

Un sacerdote clandestino

Un articolo di Feng Gang su “Bitter Winter” dà voce ad un sacerdote della Chiesa sotterranea. Ecco alcuni passaggi: “Apparentemente, sembra che sarà il Papa a scegliere i vescovi; tuttavia i vescovi saranno proposti dal governo comunista a seconda dei propri interessi. Se ne rende conto chiunque presti attenzione e il riconoscimento degli otto vescovi ne è la prova. (…) Il governo comunista sta già reprimendo le parrocchie clandestine cattoliche nel nome del Papa e, ora che il Vaticano ha accettato la legalità di tutti i vescovi “ufficiali”, i funzionari statali hanno il pretesto per costringere il clero clandestino ad aderire all’Associazione Patriottica Cattolica Cinese. Dicono che il “Papa li ha riconosciuti”. Benché il Vaticano non abbia esplicitamente dichiarato che le parrocchie clandestine debbano essere sciolte, molti dei loro parrocchiani lo hanno interpretato in questo modo, così come fa lo stesso Partito Comunista Cinese. L’accordo fra Cina e Vaticano ci sta rovinando”. Il sacerdote, chiamato con lo pseudonimo di don Peng, mette anche in dubbio che ci possano essere benefici di natura pastorale.

Frutti positivi

Forse alcuni si sorprenderanno o saranno delusi in quanto non riporto notizie sui frutti positivi dell’accordo. Io penso che ci debba essere qualche lato positivo in questo accordo provvisorio, giudicato come “non buono” anche sulla sponda vaticana. Purtroppo le notizie che giungono sono quelle negative più che quelle positive (non giudicheremmo come positive quelle che sono il frutto della propaganda di regime). Certo mi rendo conto delle difficoltà di trattare con una controparte come la Cina e so che alcuni vedono il fatto che la Cina “riconosca” ora la Chiesa cattolica e il Papa come positivo. Ma non si può fare a meno di notare, almeno secondo il giudizio di una certa parte, una certa mancanza di prudenza.

Dalla Cina, Racconto d Natale….

Ricevo e pubblico, dalla Cina, questa sorta di parabola natalizia in salsa cinese:

“Ho dovuto chiedere, per favore, alle autorità locali il permesso di poter dire Messa a Natale.

Le autorità insistevano che il 25 dicembre 2018 non era domenica e non ci dovevano essere celebrazioni pubbliche.

Bisogna capirli, i miei amici atei cinesi del grande partito.

Ci hanno messo 40 anni per accettare che la domenica ai cristiani deve essere permesso di usare la chiesa.

Ora gli diciamo che vogliamo un martedì.

“Il 25 dicembre i cristiani vanno a Messa, come fosse una domenica” – ho detto.

L’amico, a un tavolo, mangiando, perché così qui si costuma, mi rispose.

“Sì, poi cosa chiederete? Il 15 agosto? Il 1° novembre? Vi conosciamo, voi cristiani.

Se vi lasciamo andare in chiesa, poi non smettete più.

Prima o poi ci chiederete addirittura tre giorni, magari iniziando giovedì sera.

Vi conosciamo. Sì.

Perché Natale per voi non è un giorno di festa. E’ un evento, una rivoluzione.

Noi abbiamo esperienza di rivoluzioni. Cominciano, si parte, poi non ci si ferma.

Il vostro Natale non ci piace”.

Tuffò i bastoncini nel brodo speziato bollente, ne estrasse un pezzo di agnello, ci meditò brevemente, lo inghiottì con noia. Continuò:

“Cominciate con due musichette in un negozio.

Finite con volervi prendere cura di orfani e handicappati.

Quattro luci e un Babbo Natale sulla porta.

E finite con voler amare uno sconosciuto ferito per strada.

Vi conosciamo, voi cristiani.

Si comincia con un alberello nell’atrio. Si finisce col voler perdonare i nemici.

Cominciate con usanze locali: panettoni, dolci irlandesi, torte francesi, biscotti polacchi. Poi ci farete digiunare per espiare i peccati.

Mettete tre statuine – un’antica tradizione occidentale, dite – e ci porterete a non voler più abortire.

Una stella in cielo, e ci costringerete a pensare all’anima.

Due cartoline di auguri, e ci buttate in mezzo la dignità di ogni essere umano.

Vi conosciamo. Tutte le scuse sono buone per cercare di salvarci.

Se solo teneste il vostro Natale nella plastica dei supermercati, sarebbe così facile!

E no! Ci volete mettere di mezzo Dio.

Insistendo per di più che Dio, una volta venuto, non se ne va più.

Ma cosa c’entra Dio con il Natale?”

Alzò il bicchiere, mi offrì un brindisi (non era il primo).

”Quest’anno vi permettiamo di dire Messa un martedì.

Ma non fatevi venire altre idee.”

Così parlò, qui a xxxx, un amico cinese ateo in questo Natale 2018.

Buon Natale!

DM”

Non credo sia necessario commentare.

