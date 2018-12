L’ABATE FARIA, IL PAPA, LA VENDITA DELLE CHIESE SENZA PIÙ FEDELI, E IL CONCERTO ROCK NELLA CATTEDRALE DI VIENNA.

Cari Stilumcuriali, ogni tanto esce dal suo eremo – freddino, in questa stagione dell’anno – l’Abate Faria e ci elargisce qualche riflessione sulla vita della Chiesa. Due cose lo hanno colpito di recente: il discorso del Pontefice regnante sulla possibilità di vendere le chiese che non servono più per il culto per dare il ricavato ai poveri e il concerto rock svoltosi – vi regaliamo qualche foto – a Santo Stefano, la cattedrale di Vienna. Del cardinale Schönborn…

Nei giorni scorsi si è parlato di un messaggio del Papa in cui veniva detto che le oramai molte chiese chiuse potevano essere vendute per aiutare i poveri. Ora, questo è certo un problema serio e non solo italiano, in molti paesi le chiese, alcune con enorme valore storico, vengono poi adibite a tutt’altro. Il problema esiste, ma è quella proposta la soluzione migliore? Le chiese, specie quelle storiche, hanno un valore simbolico importante anche per chi non ci entra più, sono comunque i luoghi del sacro. Quando si dice nel popolino che una chiesa è sconsacrata, c’è spesso un non detto in questa frase, una sensazione simile a quella che si ha quando un sacerdote viene colto in fallo (ops!). Insomma, non sembra giusto. E ci fa molto pensare quando il semplice fedele trova impropri gli usi di una chiesa, come mi sembra sia successo recentemente nella cattedrale di Vienna con un danzatore svolazzante a petto nudo sulle balaustre dove un tempo si riceveva la comunione o dove predica ormai Conchita Wurst…

Ma il problema che il Papa menziona è vero, anzi i problemi: le chiese abbandonate e la povertà. Io penso che vendere le chiese debba essere l’extrema ratio. Ci sono congregazioni nuove, di orientamento tradizionale, perché non affidare queste chiese a loro? Ma sembra, da quello che mi dicono, che sia più facile che una chiesa sia venduta a chissà chi, piuttosto che venga affidata a congregazioni di orientamento tradizionale. Eppure il loro entusiasmo e fervore potrebbero rivitalizzare il luogo di culto; ma so che sto sbattendo contro una porta chiusa.

Il dire “vendiamo”, mi sembra una ammissione di sconfitta inesorabile, un arrendersi al declino inarrestabile della cristianità. E se un giorno il cristianesimo rifiorisse? Dove troveremmo quelle chiese oramai adibite a tutt’altro? Mi sembra che questo presupponga il vedere il cristianesimo oramai in ritirata senza possibilità di ritorno.

I poveri sono giustamente nella sollecitudine del Santo Padre e vanno aiutati. Certamente distinguendo fra chi è veramente povero e inabile a sostentarsi e fra chi con la “povertà” alimenta certi traffici da cui la Chiesa non può che prendere le distanze. Oggi possiamo informarci molto meglio che nel passato e non si può chiudere gli occhi davanti a certe notizie rimandate anche dalla stampa laica e autorevolmente confermate. Ciò detto, giusta la sollecitudine del Pontefice. Ma allora, visto che la Chiesa possiede moltissimi immobili oltre alle chiese, perché non vendere prima appartamenti di enorme pregio e valore, alberghi che dovrebbero essere conventi, negozi e via dicendo, che sarebbero certo più redditizi e che non hanno quel valore simbolico di cui si diceva sopra? In questo modo i prelati, i religiosi e il clero tutto, privandosi di qualcosa che li tocca personalmente, prima di toccare le chiese che sono di tutti (e per cui va trovata certo una soluzione alternativa) darebbero certo un buon esempio.

