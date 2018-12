ROMANA VULNERATUS CURIA. LA “VELINA” DELLA CEI SULL’IMMIGRAZIONE È ARRIVATA FINO A REPUBBLICA.

Marco Tosatti

Romana Vulneratus Curia, RVC per amici e nemici, oggi si è impegnato in un lavoro da detective. Ha letto Repubblica (lo stimiamo per il coraggio e la dedizione; qualcuno che faccia quel genere di lavori ci vuole, sono benemeriti) e si è accorto di una strana coincidenza, anzi, potremmo dire, di una corrispondenza di amorosi sensi fra il quotidiano dell’impero De Benedetti, super immigrazionista, legato ai soliti individui sovranazionali, e la Conferenza Episcopale Italiana. Per caso avevamo visto da poco su OpportuneImportune una vignetta estremamente chiara, e illustrativa, che ci permettiamo di riprodurre.

Ed ecco a voi Romana Vulneratus Curia:

Caro Tosatti, su Repubblica di oggi 3 dicembre a pagina 10 c’è un simpatico articolo dove si riconosce l’alleanza teologico-intellettuale tra Repubblica e la Conferenza Episcopale Italiana di Bassetti. Praticamente dicono la stessa cosa; prima la dicevano in modo diverso, ora invece è sempre più simile. Fino a poco tempo fa i Vescovi italiani, aiutati da un suggerimento-velina della Cei, invitavano i cosiddetti fedeli a vedere negli immigrati la Famiglia di Nazareth che,in fuga da Re Erode, cerca a Betlemme un albergo o una casa o una grotta dove Maria possa dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo. Il “respingimento” di allora alla Sacra Famiglia è stato opportunamente paragonato dai Vescovi al nostro respingimento di oggi verso gli immigrati. Poiché nel giro di un mese sentii ben tre vescovi dire esattamente la stessa cosa, in pratica con le stesse parole, direi che l’esistenza di una velina Cei potrebbe esser quasi certa. Bene, ma che c’entra Repubblica allora? Andate a leggere l’articolo citato ”Secondo Matteo” (di Luca Bottura). Racconta fedelmente la nascita di Gesù fino alla venuta dei Re Magi nella grotta e poi conclude dicendo: ”Infine arrivò Salvini, firmò il decreto sicurezza, e li sbatté in mezzo a una strada, perché erano stranieri, a morire di freddo”. Mi son chiesto, sarà la Cei di Bassetti ad ispirare queste curiose storielle a Repubblica o sarà Repubblica a ispirare le veline della Cei? Lei che ne pensa Tosatti?

RVC

