SABRINA ALFONSI, DIMETTITI. LA RICHIESTA ALLA PRESIDENTE DEL I° MUNICIPIO DI ROMA DOPO L’AGGRESSIONE A PROVITA.

Marco Tosatti

Lunedì scorso ha avuto luogo il blitz anti-libertà di opinione di un gruppo di esponenti del Partito Democratico del I Municipio di Roma, guidate dalla presidente del Municipio sabrina Alfonsi. Ne abbiamo dato conto qui. Oggi una pattuglia d ProVita Onlus ha dato vita a una manifestazione silenziosa di protesta contro l’iniziativa inqualificabile di Sabrina Alfonsi per appoggiare la richiesta di dimissioni avanzata da Fratelli d’Italia nei confronti della “mini sindaco” che ha in maniera tanto plateale disatteso le regole base della democrazia e del civile confronto di opinioni. Qui sotto pubblichiamo il comunicato di ProVita Onlus.

Roma – 29 novembre 2018

“Da Sabrina Alfonsi abbiamo subìto un atto incivile e abusivo lunedì sera, quando la signora in questione ha deciso, con altre abortiste della Giunta, di imbrattare il manifesto in difesa del nascituro che è esposto nella nostra vetrina affacciata sulla strada. Per questo, insieme a sostenitori di Pro Vita e altri cittadini, siamo scesi in campo in difesa della libertà di dire la verità sul valore della vita. Ci siamo presentati all’assemblea del Consiglio Municipale di Roma Centro per sostenere la richiesta di dimissioni del Presidente Alfonsi”: è quanto ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita, che si è presentato stamane con bavaglio e in silenzio insieme a sostenitori pro vita nell’Aula municipale per appoggiare la mozione di Fratelli d’Italia, che chiederà le dimissioni della Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi.

“Una rappresentante istituzionale del Municipio non può permettersi di compiere azioni indegne che non rappresentano l’intera cittadinanza ma solo qualche ex femminista radical chic e abortista: tutte persone che dimenticano di essere nate grazie alla scelta per la vita fatta dai loro genitori. La Alfonsi ha voluto calpestare il diritto degli altri di avere un’opinione e di esporla pubblicamente” ha continuato Brandi.

“Ringrazio pubblicamente gli esponenti di Fratelli d’Italia del primo municipio, Stefano Tozzi, Gianluca Caramanna, Lorenzo Santonocito e Maurizio Esposito, che hanno subito condannato l’azione di censura e che chiederanno le dimissioni della Alfonsi, con l’opposizione d’accordo (M5s e Lega). Li ringrazio perché bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e perché si è davvero liberi solo quando si può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi a chi vorrebbe tapparci la bocca”.

