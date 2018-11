DISPACCI DALLA CINA. RICORDO DI UN EROE DELLA CHIESA CHE NON CEDE AL MONDO. IL CARD. KUNG PIN-MEI.

Carissimi Stilumcurialisti, visitatori occasionali e troll (che mi sembra si stiano infittendo: buon segno, vuol dire che lavoriamo bene) trovo oggi particolarmente edificante, bello e commovente quello che il M° Aurelio Porfiri ci scrive nella storia del cardinale Kung. Un eroe della Resistenza, qualcuno che come il cardinale Zen e l’arcivescovo Carlo Maria Viganò pensa non al giudizio del mondo o della servitù di Qualche potente, ma a Quello il cui giudizio, finale, conta più di ogni altra cosa. Buona lettura.

Un grande del cattolicesimo cinese

Uno degli esempi più luminosi del cattolicesimo cinese in tempi recenti è stato senz’altro il Cardinale Kung Pin-mei (1901-2000), morto in esilio negli Stati Uniti e lì seppellito, dopo aver trascorso almeno 30 anni di carcere nella sua madrepatria. Nel sito della fondazione a suo nome troviamo queste informazioni, da me tradotte: “Il vescovo Kung svanì dietro le sbarre per trent’anni. Durante quei trent’anni, trascorse molti lunghi periodi in isolamento. Sono state respinte numerose richieste di visitare il vescovo Kung in carcere da organizzazioni internazionali religiose e per i diritti umani e alti funzionari di governi stranieri. Non gli è stato permesso di ricevere visitatori, inclusi i suoi parenti, lettere o soldi per comprare gli elementi essenziali, che sono diritti di altri prigionieri. Gli sforzi per la sua liberazione da parte della sua famiglia, guidati dal nipote Joseph Kung e da organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, Croce Rossa e il governo degli Stati Uniti, non sono mai cessati. Nel 1985, fu rilasciato dalla prigione per scontare un altro mandato di 10 anni di arresti domiciliari sotto la custodia di quei vescovi dell’Associazione patriottica che lo tradirono e tradirono il Papa e che usurparono la sua diocesi. In un articolo immediatamente dopo la sua liberazione dal carcere, il New York Times ha affermato che l’ambigua formulazione dell’agenzia di stampa cinese ha suggerito che le autorità, e non il vescovo, potrebbero essersi arrese. Dopo due anni e mezzo di arresti domiciliari, è stato ufficialmente rilasciato. Tuttavia, dalla sua accusa di essere un controrivoluzionario non fu mai scagionato. Nel 1988, suo nipote, Joseph Kung, andò in Cina due volte e ottenne il permesso di scortarlo in America per ricevere cure mediche adeguate. Poco prima che il vescovo Kung fosse rilasciato dalla prigione gli è stato permesso di partecipare a un banchetto organizzato dal governo di Shanghai per accogliere sua eminenza il cardinale Jaime Sin, arcivescovo di Manila, nelle Filippine, in visita di amicizia. Era la prima volta che il vescovo Kung incontrava un vescovo in visita dalla Chiesa universale dopo la sua prigionia. Il cardinale Sin e il vescovo Kung erano seduti ai due capi opposti del tavolo separati da più di 20 comunisti, e non avevano alcuna possibilità di scambiare parole in privato. Durante la cena, il cardinale Sin ha suggerito che ogni persona avrebbe dovuto cantare un canto per celebrare. Quando venne il momento in cui il vescovo Kung cantava, alla presenza dei funzionari del governo cinese e dei vescovi dell’Associazione patriottica, guardò direttamente il cardinale Sin e cantò “Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam” (Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa), un canto di fede che proclama la suprema autorità del papa. Il vescovo Kung ha comunicato al Cardinale Sin che in tutti i suoi anni di prigionia è rimasto fedele a Dio, alla sua Chiesa e al Papa. Dopo il banchetto, Aloysius Jin, vescovo di Shanghai dell’Associazione patriottica cattolica cinese, ha rimproverato il cardinale Kung, “Che cosa stai cercando di fare? Mostrare la tua posizione?” Il Cardinale Kung rispose tranquillamente: “Non è necessario mostrare la mia posizione, la mia posizione non è mai cambiata”. Il Cardinale Sin portò immediatamente il messaggio del Cardinale Kung al Santo Padre e annunciò al mondo: quest’uomo di Dio non ha mai vacillato nel suo amore per la sua Chiesa o il suo popolo nonostante sofferenza, isolamento e dolore inimmaginabili”. Come ho detto, in certo cattolicesimo cinese c’è vera grandezza.

Verità e menzogne. Insulta il vicino, non il Capo…

Ho appena finito di leggere “Mao Zedong è arrabbiato. Verità e menzogne dal pianeta Cina” (Feltrinelli), una raccolta di articoli dello scrittore Yu Hua. Un libro interessante, che da una prospettiva dal di dentro di questo mondo a parte che è il pianeta Cina. Un testo in cui lo scrittore ci fa vedere, con sana parresia, anche le difficoltà dei rapporti con il governo, la censura e il controllo onnipresenti. Interessante l’aneddoto raccontato su una risposta da lui data in Germania ad un lettore che gli chiedeva se in Cina avevano libertà di parola: “Certo che sì. In ciascun Paese funziona per antitesi. In Germania potete insultare il presidente, ma non vi azzardate a farlo con il vicino di casa. In Cina magari non possiamo insultare il presidente, però con i vicini ci sbizzarriamo”. La proverbiale sagacia cinese.

Lezioni di patriottismo

Secondo un articolo di “Bitter Winter” firmato da Feng Gang, le autorità dell’Hebei hanno posto la bandiera cinese fuori della residenza del vescovo della Chiesa sotterranea Julius Jia Zhiguo, già imprigionato e agli arresti domiciliari negli ultimi 30 anni per il suo rifiuto di aderire alla Chiesa ufficiale. Il vescovo Jia, della diocesi di Zhengding, ha tentato di far desistere le autorità da quella che è chiaramente una provocazione ma non è servito. Questo vescovo vive sotto stretta sorveglianza.

Cantantibus organis

Durante la perquisizione di una chiesa cristiana nella provincia dello Jiangsu, i cristiani hanno continuato a cantare inni al Signore. Ci informa di questo “ChinaAid” con un articolo (http://www.chinaaid.org/2018/11/christian-sing-hymns-as-authorities.html) in cui si informa che la perquisizione avvenuta in settembre, non la prima, era stata effettuata perchè la chiesa non era registrata con le istituzioni ufficiali e quindi non autorizzata per organizzare eventi.

Dolce e gabbati

Il video della modella che tentava di mangiare cibo occidentale con le bacchette e che ha causato il risentimento (?!?) di molti cinesi verso Dolce e Gabbana con ridicolo video di scuse, molto dovrebbe insegnare a chi si illude che “atti di fede” verso il locale governo possano portare a sviluppi positivi per la situazione delle religioni in Cina. Sono molto centrati su se stessi. Non lo dico come critica, ma come semplice osservazione.

Alberto Forchielli, che ha vissuto a Hong Kong per molto tempo, nel suo profilo Facebook ha osservato: “Un ultima riflessione (ma importante) sull’episodio di D&G in Cina. Detesto il sistema di partito unico Cinese e i mostri che genera, ho fatto la scelta consapevole di combatterlo, e non mi sono mai pentito, ma se sei D&G ed hai degli azionisti devi stare alle regole. I consumatori cinesi, come pure i turisti, si stanno dimostrando per quelli che sono, sempre più aggressivi spietati e sarà sempre peggio, non fatevi illusioni, ma soprattutto preparatevi al mondo che sta per venire!”. Insomma, impariamo da queste lezioni. In quanti loro film si fa riferimento a stereotipi su altre nazioni! Ma di solito nessuno reagisce in questo modo.

Hong Kong e media: come soffocare quelli liberi…

Abbiamo già presentato alcuni tweets di Mark Simon, giornalista di stanza a Hong Kong. In un recente tweet (“Pro-China paper, who contacts our advertisers, and informs of CCP dislike of Apple Daily, are now calling advertisers who have Programatic ads running on independent news websites & Apple Daily. (Its just a check off and ur out). – No Advertisers, no growth”) imforma della campagna sotterranea per distruggere i media indipendenti in Hong Kong tagliando le risorse che provengono dagli inserzionisti.

