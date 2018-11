MÜLLER: INTOLLERABILE LA CONDOTTA OMOSESSUALE DEL CLERO. SU MCCARRICK: LA CHIESA DEVE PUBBLICHE SCUSE.

Marco Tosatti

LifeSiteNews pubblica un’intervista con il cardinale Gerhard Müller, ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Nel dialogo con Maike Hickson il porporato discute della crisi in cui la Chiesa si trova a causa degli abusi sessuali, e contro una tendenza presente in alcuni circoli di potere vaticano non esita a sottolineare che la Chiesa deve affrontare il problema della pratica dell’omosessualità tra le fila del clero, dicendo che “la condotta omosessuale del clero non può in nessun caso essere tollerata”.

Il testo integrale dell’intervista, che è certamente molto importante e chiara, per non dire addirittura esplosiva in certi punti, in particolare su Amoris Laetitia, in cui accenna a interpretazioni “in modo eretico”, lo potete leggere in inglese nel link di LifeSiteNews. Qui diamo i punti principali.

Il cardinale dichiara, tuttavia, che i leader della Chiesa cattolica sottovalutano ancora questo problema. Il cardinale afferma: “Che McCarrick, insieme al suo clan e alla sua rete omosessuale, sia stato in grado di provocare questo disastro in modo mafioso nella Chiesa, è collegato alla sottovalutazione della depravazione morale degli atti omosessuali tra gli adulti”.

Il cardinale Müller sfida anche il Vaticano per la mancanza di indagini oneste – all’inizio – per le voci su McCarrick, affermando che sono necessarie scuse pubbliche. Scrive che “dovrebbe emergere con chiarezza una spiegazione pubblica su questi eventi e le connessioni personali, così come la domanda su quanto le autorità della Chiesa coinvolte conoscessero ad ogni passo; una tale spiegazione potrebbe benissimo includere l’ammissione di una valutazione errata di persone e situazioni “.

Il cardinale Müller critica come un “errore disastroso” i cambiamenti nella legge canonica che sono stati fatti nel Codice di diritto canonico del 1983 che, quando si tratta di reati sacerdotali contro il sesto comandamento, non menziona più l’omosessualità come un’offesa, e che contiene una serie meno rigorosa di pene contro i sacerdoti colpevoli di abusi.

Tornando alla questione della crisi degli abusi, il prelato tedesco spiega che nella Chiesa “fa parte della crisi che uno non desidera vedere le vere cause e le copre con l’aiuto delle frasi di propaganda della lobby omosessuale. La fornicazione con adolescenti e adulti è un peccato mortale che nessun potere sulla terra può dichiarare essere moralmente neutro”. Definisce l’ideologia” LGBT “all’interno della Chiesa “atea” e aggiunge, alla luce del recente Sinodo dei Giovani a Roma, che il termine “LGBT” “non ha posto nei documenti della Chiesa”.

Inoltre, il cardinale Müller, alla luce della sua più severa gestione dei casi di abuso sessuale quando era alla Congregazione della Fede, si chiede se non ci sia stata una lobby omosessuale in Vaticano che è stata contenta di vederlo licenziare: “Ma potrebbe essere che sia rimasti soddisfatti del fatto che non sono più incaricato nella Congregazione per la Dottrina di trattare i crimini sessuali, specialmente contro gli adolescenti maschi”.

Discutendo delle possibili ragioni per il suo improvviso licenziamento dal CDF – per il quale papa Francesco non gli ha mai dato alcuna ragione – il cardinal Müller torna a difendere la dottrina cattolica sul matrimonio per quanto riguarda l’esortazione post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia. Dice: “Amoris Laetitia deve essere assolutamente in accordo con la Rivelazione, e non siamo noi che dobbiamo essere d’accordo con Amoris Laetitia, almeno non nell’interpretazione che contraddice, in modo eretico, la Parola di Dio. E sarebbe un abuso di potere disciplinare coloro che insistono su un’interpretazione ortodossa di questa enciclica e di tutti i documenti del magistero papale “.

Il cardinale tedesco ricorda il ruolo corretto del Papa come guardiano della fede quando afferma: “Il Magistero dei vescovi e del Papa stanno sotto la Parola di Dio nella Sacra Scrittura e nella Tradizione e lo servono. Non è affatto cattolico dire che il Papa come persona individuale riceve direttamente dallo Spirito Santo la Rivelazione e che ora può interpretarla secondo i propri capricci mentre tutto il resto lo deve seguire ciecamente e in silenzio”.

Oggi è l’87° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482