PADRE GIOVANNI CAVALCOLI RISPONDE AI COMMENTI APPARSI SU STILUM CURIAE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ha destato molto interesse la recensione che abbiamo pubblicato qualche giorno fa del nuovo libro del teologo padre Giovanni Cavalcoli. Padre Cavalcoli ha letto la discussione che ne è seguita sul blog, e ha voluto inviare una risposta ad alcuni commenti, risposta che molto volentieri pubblichiamo.

Interventi per Tosatti

Sherlock Holmes

9 novembre 2018 alle 9:39 am

Cavalcoli ottimo e preparatissimo teologo, ma che ancora non ha ritrattato il suo appoggio alla Comunione a chi vive in stato permanente di adulterio, il che fa crollare tutto il resto del suo pensiero.

Caro Sherlock,

io non ho affatto appoggiato la Comunione a chi vive in stato di permanente adulterio. Ho espresso chiaramente il mio pensiero nel sito isoladipatmos.Comunque, Le riassumo brevemente quanto ho detto.

Ho fatto presente sostanzialmente tre cose:

1.Il Papa, in forza del Potere delle Chiavi (potestas clavium), ha da Cristo la facoltà di disciplinare, nel corso del tempo, l’amministrazione del sacramento dell’Eucaristia a sua prudente discrezione, quindi istituire, conservare o mutare, a seconda delle circostanze. Ora, il permesso o non permesso di fare la Comunione dato a certe persone è appunto regolamentato dal Papa in forza di quel potere. Per questo, egli per ragionevoli motivi, può concedere il permesso ad una categoria di fedeli ai quali, fino ad allora era negato. Questo è il caso dei divorziati risposati.

Nell’AL il Papa, supponendo comunque che l’adulterio volontario è peccato mortale e che per conseguenza la coppia vive in uno stato irregolare, fa tuttavia notare che non per questo essa si trova sempre instato di peccato o colpa mortale,priva della grazia. Ma, supponendo che essa, per ragionevoli motivi, non possa interrompere il suo rapporto, se ogni volta che pecca, si pente, è perdonata da Dio anche senza il sacramento della penitenza, per cui riacquista la grazia perduta e in linea di principio potrebbe fare la Comunione.

La nota 351 dell’AL è l’unico punto nel quale il documento pontificio tratta esplicitamente della Comunione ai divorziati risposati. E la cosa notevole è che qui il Papa non dà un effettivo permesso della Comunione, come erroneamente molti hanno interpretato, ma, in base alla facoltà che gli è concessa dal potere delle chiavi, prospetta solo l’eventualità che egli conceda tale permesso come risulta evidente da due fatti.

Primo, il fatto che il testo usi il condizionale («potrebbe essere»). Ma una legge o permesso non si formula al condizionale, bensì all’indicativo o all’imperativo. Secondo, il fatto che il testo citi «alcuni casi», senza specificare quali. Ora,un legge o un permesso, per essere in vigore, deve specificare i casi nei quali appunto è in vigore. Altrimenti è inapplicabile.

Anche la Letterache ha scritto ai Vescovi su questo punto, è un’approvazione che riguarda l’interpretazione («avete interpretato bene») di ciò che è ipotizzatodalla nota, ma l’ipotesi resta tale non si trasforma in tesi, cioè il permesso ipotetico non diventa permesso di fatto.

Stando così le cose, resta in vigore il disposto del n,84 della Familiaris consortiodi S.Giovanni Paolo II, che proibisce la Comunione ai divorziati risposati, finchè un nuovo Pontefice, se lo riterrà conveniente od opportuno , non cambierà la normativa vigente.

deutero.amedeo

9 novembre 2018 alle 2:02 pm

Una volta c’era per i cattolici una Teologia, quella che faceva capo a San Tommaso D’Aquino. Poi con l’Illuminismo nacque la teologia biblica. Poi ci fu un proliferare spaventoso di teologie: da quella della liberazione a quella liturgica e via dicendo.

A me, parrocchiano ignorante, risulta difficile capire che cosa si intenda parlando di “teologia della storia” . Si intende parlare di una teologia che nasce interpretando teologicamente la storia, o di una storia che diviene intellegibile alla luce della teologia? o di tutte e due le cose insieme? Della teologia che illumina la storia e di una storia che aiuta a comprendere la teologia?

Chiedo aiuto a chi ne sa più di me. Grazie!

Caro Lettore,

si tratta dell’una e dell’altra cosa insieme, ovvero del significato teologico della storia, quindi del fatto che da una parte lo studio della storia conduce alla comprensione della teologia: la conoscenza della vita di Cristo narrata dai Vangeli mi conduce alla scoperta della divinità di Cristo, oggetto della cristologia teologica; e, dall’altra, del fatto che lo studio della storia alla luce della teologia, per esempio, se considero la storia della Rivoluzione Francese alla luce della teologia morale, che spiega il valore teologico della fratellanza cristiana, riesco a riscontrare nell’ideale illuministico-massonico della fraternitéuna traccia degradata della fraternità cristiana, perché la fraternità cristiana non si riduce ad essere una semplice solidarietà umana, per quanto valida in se stessa, ma dipende dalla condizione di figli di Dio Padre, ad immagine di Cristo Figlio di Dio, concetto del tutto estraneo alla visione illuministico-massonica, che ispirò la Rivoluzione Francese.

