DISPACCI DALLA CINA. ATTACCHI FURIBONDI AL CARD. ZEN. LA SABBIERA CINESE, XI JINPING E LA REPRESSIONE DELLE LIBERTÀ.

A settembre l’accordo “provvisorio” e segreto fra Pechino e la Santa Sede sulla nomina dei vescovi è stato firmato, due vescovi sono arrivati al Sinodo (due emissari del Partito comunista, secondo chi conosce la situazione); si attendono nuovi sviluppi. Ma nel frattempo continua il giro di vite iniziato a primavera verso tutte le religioni, compresa quella cattolica; con distruzioni di santuari arresti di sacerdoti e persecuzione della Chiesa sotterranea. Aurelio Porfiri ci offre molti elementi anche oggi per rendersi conto di una situazione drammatica, di cui sembra però che in Vaticano non ci si voglia rendere conto.

Comprensione

In un recente articolo sul “South China Morning Post” il giornalista Alex Lo attacca violentemente il Cardinale Joseph Zen. Ne parlo su “La Nuova Bussola Quotidiana”.

Ora, è diritto di tutti il poter criticare le idee altrui. Ma la violenza usata in queste critiche è un po’ sospetta. Si accusa il Cardinale di avere idee sul comunismo che non sono più adeguate, non sono più al passo con quello che veramente il comunismo è nella Cina di oggi. Si accusa il Cardinale di affermare che non si può criticare il comunismo cinese se tu non hai vissuto e lavorato in Cina come ha fatto lui. In realtà questa critica non è ben posta; è vero che si può parlare del comunismo pur non essendo stati in Cina.

Ma è pur vero che il comunismo cinese ha delle caratteristiche particolari che derivano proprio dal suo incontro con la cultura cinese. Tu puoi essere anche un grande esperto del comunismo e capirne i meccanismi di pensiero e di azione; ma bisogna sapere che le famose “caratteristiche cinesi“ pongono dei problemi molto diversi rispetto ai comunismi in altre nazioni. Quindi, non è sbagliato dire che per capire il comunismo cinese devi aver vissuto a contatto con questo mondo per un certo tempo. Chi ha vissuto a contatto con questo mondo, capisce che non è bene essere ottimisti nella situazione attuale. E capisce che sarebbe stato meglio resistere in un modus vivendi oramai stabilito che mettere nero su bianco dando alla controparte un potere terribile, del resto già fortemente imposto.

Sulle infrastrutture cinesi

Ringrazio Pier Luigi Tossani che ha commentato il mio post sulle infrastrutture. Certo, il governo cinese usa tutti i mezzi per imporre il proprio potere, come i media, la religione e anche le infrastrutture. Ho parlato in precedenza della Belt and Road initiative. Ma c’è anche da dire che le loro capacità tecniche sono veramente notevoli. Se si ha esperienza del mondo cinese si vede come l’ambiente sembra tutto un cantiere sempre in opera e la capacità di terminare progetti molto complessi in tempi ragionevoli è veramente straordinaria. Forse ho l’abitudine alle lungaggini italiane e questo risalta ancora di più ai miei occhi, eppure questo nuovo ponte – come ho detto fatto anche per scopi politici – è certamente un punto di arrivo importante per mostrare al mondo la potenza tecnologica cinese.

Controllo ideologico incessante

Interessante intervista del cardinal Zen raccolta dallo storico Yves Chiron, che di recente ha visitato il porporato in Hong Kong e pubblicata su “Valeurs Actualles” in francese.

In essa, tra l’altro, il Cardinale afferma: “Il governo cinese è un governo ateo e persecutorio. Fin dall’inizio, il Partito comunista cinese ha cercato non solo di controllare la Chiesa cattolica, come tutte le altre Chiese e altre religioni, ma vuole anche guidarli e imporre la loro ideologia su di loro” (Le gouvernement chinois est un gouvernement athée et persécuteur. Depuis l’origine, le Parti communiste chinois cherche non seulement à contrôler l’Église catholique, comme toutes les autres Églises et les autres religions, mais il veut aussi les diriger et leur imposer son idéologie).

Penso sia importante rimarcare quanto detto qui dal Cardinale perché mette il dito su una piaga dolorosa: non si tenta solo di imporre restrizioni di movimento o di azione alle religioni, ma si cerca di fare un lavaggio del cervello, tanto che le persone si trovano poi a comportarsi automaticamente in un modo che è influenzato dalla manipolazione psicologica a cui vengono costantemente sottoposte.

(Nota di Stilum Curiae: l’abbiamo tradotta in questo post).

Li riconoscerete dai frutti

In Matteo 7, 15-20 è scritto: “Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere”. Immagino che posso applicare la saggezza evangelica anche ad eventi storici, come per esempio al recente accordo provvisorio fra Cina e Vaticano, di cui sappiamo nulla ma di cui vediamo i risultati. La diplomazia Vaticana certamente saprà più di noi su fatti specifici, ma da quello che ci giunge (santuari distrutti, sacerdoti arrestati, tensioni interne al partito contro l’accordo e altro) non sembra che i frutti siano buoni. Il Papa ha detto che l’accordo faceva fare due passi avanti e uno indietro. Da quello che vediamo, il passo indietro è molto più ampio di quelli fatti avanti. Finché esisterà il comunismo in Cina, nessuno accordo li farà cambiare. È un fatto che è evidente a tutti coloro che la Cina la conoscono dal di dentro. Un grande paese, una cultura immensa, un patrimonio millenario: ma sono quello che sono e l’ideologia comunista non aiuta ad essere più aperti.

La spiaggia e la sabbiera

Un articolo di Joann Pittman su “gospelcoalition.org” del 29 ottobre ci aggiorna sulla situazione della Chiesa in Cina. Ecco un passaggio tradotto: “Immagina che la Cina sia una spiaggia, e sulla spiaggia c’è una sabbiera. I muri della sabbiera sono i confini politici, civili e religiosi stabiliti dallo stato-partito. In altre parole, la spiaggia potrebbe essere la Cina, ma la società (le sue persone e istituzioni) è limitata alla sabbiera (in teoria). Tuttavia, negli ultimi due decenni, quando lo Stato-Partito ha allentato il controllo e l’applicazione di questi limiti, individui e organizzazioni lentamente sono usciti dalla sabbiera e hanno iniziato a giocare nella relativa libertà della spiaggia. La prova di questa mossa è ovunque:

1) I funzionari governativi hanno forzatamente applicato o addirittura ignorato le direttive del partito-stato.

2) Gli avvocati hanno iniziato a prestare attenzione agli abusi dei diritti umani, al degrado ambientale e ad altri problemi sociali che riguardano la vita quotidiana dei cittadini cinesi.

3) Internet permetteva a chiunque avesse uno smartphone di riferire su cose che accadevano nella società e forniva un nuovo spazio pubblico affinché le persone potessero esprimersi.

4) Le aziende hanno adottato pratiche “tutto va bene” al fine di massimizzare i profitti.

5) Le scuole, in particolare le università, si sono aperte a “influenze occidentali”.

6) I librai online offrivano qualsiasi cosa in vendita, comprese le Bibbie, anche se ufficialmente potevano essere vendute solo nelle chiese registrate.

7)Il numero di cristiani che adorano nelle chiese non registrate è esploso.

Ora, il partito-stato, sotto Xi Jinping, sta tentando di riaffermare il suo controllo su tutti gli aspetti della vita politica, civile e religiosa della Cina. Si rende conto che i confini sono stati ignorati. Troppe persone corrono su e giù per la spiaggia fuori dal suo controllo. In risposta, sta cercando di riportare tutti nella sabbiera”. Mi sembra una metafora interessante.

Oggi è il 70° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

