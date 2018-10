DISPACCI DALLA CINA. IL CARD. ZEN: NEL DIALOGO C’È IL RISCHIO DI ESSERE INGANNATI…DUE SANTUARI DISTRUTTI.

Marco Tosatti

Cari amici, Aurelio Porfiri ci ha mandato i suoi Dispacci che, come al solito sono molto interessanti e puntuali. Nel primo di essi si ricorda l’editoriale scritto dal cardinale Joseph Zen sul New York Times, che potete leggere sulla Nuova Bussola Quotidiana. Fra l’altro nei giorni scorsi la Cina, per dimostrare tutta la sua buona volontà, ha distrutto due santuari dedicati alla Madonna. A un mese dalla firma dell’accordo segreto…

Dialogo sì, però…

In questi giorni molto si è detto sull’editoriale del Cardinale Joseph Zen sul New York Times. Vorrei proporre, sempre del Cardinale, un passaggio dal suo libro “Per amore del mio popolo non tacerò” pubblicato pochi giorni prima della firma dell’accordo provvisorio. In questo passaggio si parla di dialogo: “Constatare il fallimento dell’Ostpolitik non vuol dire chiudere la porta al dialogo. Recentemente Papa Francesco ha detto “Il dialogo è rischioso, ma rifiutare il dialogo è già accettare la sconfitta”. Sì, teniamo la porta aperta al dialogo, ma teniamo presenti i suoi rischi. Quali? Quello di voler avere una conclusione ad ogni costo. Quello di essere ingannato. È pericoloso partire con la volontà di venire assolutamente ad una conclusione. Se la controparte non accetta nessun compromesso e vuole che noi ci arrendiamo completamente, lo possiamo fare? No! Qualche volta bisogna riconoscere che non è possibile arrivare ad una conclusione accettabile, allora umilmente si riconosce il fallimento del dialogo per il momento, sperando che in futuro la situazione possa permettere di riaprire il dialogo. Intanto facciamo quel che possiamo fare: fortificare la fede”. Certo è singolare leggere queste righe dopo quella firma.

A proposito di Sinodo dei giovani

Un interessante articolo di padre Bernardo Cervellera su “AsiaNews” ci informa sulla storia di padre Liu Jiangdong dell’Henan (regione già a noi nota) che è stato arrestato per il suo attivismo pastorale nei confronti dei giovani: “P. Liu è sacerdote della comunità ufficiale, trentenne, ordinato nel 2005 ed è parroco della chiesa del sacro Cuore a Zhengzhou. Agli inizi di settembre l’Ufficio affari religiosi e l’Associazione patriottica lo hanno arrestato e tenuto in isolamento per una settimana con l’accusa di avere “i conti finanziari non ordinati” e di aver “usato soldi pubblici per scopi privati”. Più in generale, lo hanno accusato di “aver violato la politica religiosa e i regolamenti sulle attività religiose”. Un sacerdote dell’Henan ha confermato ad AsiaNews che in realtà il motivo dell’arresto di p. Liu e della sua sospensione dal sacerdozio sta nel fatto che lui “ha fatto troppo: ha costituito tante comunità di giovani e di anziani. E siccome non segue i regolamenti, il governo si è arrabbiato”. Per questo, l’ultima domenica di settembre, i rappresentanti del governo hanno annunciato in chiesa che egli sarebbe stato sospeso dal sacerdozio. Per esprimere ancora di più il disprezzo verso p. Liu e affermare il controllo sulla comunità, le autorità hanno anche strappato la croce dalla torre centrale dell’edificio sacro”. Forse avrebbe fatto più bella figura lui al Sinodo a rappresentare la Cina che i Vescovi invitati.

Risposte ad alcune domande dei lettori dei “Dispacci”.

Mi fa piacere che i lettori di questi dispacci siano incuriositi dalle cose che scrivo e vi trovino un modo per conoscere la Cina. Voglio rispondere ad alcune domande. GMZ domanda se in Cina esistono i comici e naturalmente esistono e come. In Hong Kong ad esempio è molto famoso Stephen Chow, un attore di circa 56 anni che ha al suo attivo numerosissimi film. È molto divertente, anche se certamente una parte del suo umorismo è comprensibile solo da una prospettiva prettamente cinese. Deutero.Amedeo domanda se il piano per l’eliminazione della povertà del 2017 prevedesse anche una contropartita in termini di repressione religiosa. Questo piano è stato già variamente criticato in quanto alcuni vi vedono un tentativo, con la scusa della eliminazione della povertà, di ulteriore rafforzamento di potere per le elite. Io credo che la repressione religiosa è comunque parte della strategia del governo per controllare il paese e che comunque non sarà mai possibile eradicarla fino a che il sistema politico sarà questo. Da quello che mi risulta non c’è una esplicitazione nel senso che Deutero.Amedeo affermava, ma mi informerò meglio su questo punto.

Il Ponte fra Hong Kong e Macao: vantaggi e svantaggi…

Se al Papa piacciono coloro che costruiscono ponti e non muri, posso capire che la Cina in questi giorni ha degli enormi punti di vantaggio. È stato da poco inaugurato il ponte che collega Hong Kong, Zhuhai e Macao, una meraviglia architettonica. Bisogna riconoscere ai cinesi questa capacità straordinaria nelle infrastrutture, cosa che noi in Italia ci sogniamo. Prima di questo lunghissimo ponte si andava da Macao a Hong Kong con un traghetto o, per i più ricchi, con l’elicottero. Ma il traghetto ovviamente può avere non liete ripercussioni per coloro che soffrono di mal di mare, quindi la nuova via sicuramente agevolerà il traffico fra le città, cosa che non piace a tutti i cittadini di Hong Kong che temono una maggiore ingerenza del governo cinese nella loro città. Naturalmente sanno che questa ingerenza c’è già e non può che aumentare.

Se in Cina ci fosse stato un imperatore cristiano

Il libro “Court life in China” di Isaac Taylor Headland è molto interessante per capire, da un testimone oculare, i sommovimenti tra diciannovesimo e ventesimo secolo nel Paese di mezzo. Nel passaggio che offro in una mia traduzione, parlo dell’interesse per il Cristianesimo da parte dell’imperatore Kuang Hsu, che gli storici vedono come riformatore tarpato dalla imperatrice vedova, potentissima, Tze Shi: “Quando nel 1894 un Nuovo Testamento fu inviato all’Imperatrice Vedova in occasione del suo sessantesimo compleanno, [l’Imperatore] si procurò subito dall’American Bible Society una copia della Bibbia completa per sé. Ha iniziato a studiare il Vangelo di Luca. Questo gli ha dato un gusto per la letteratura straniera e così egli ha mandato i suoi eunuchi nei vari depositi di libri e ha comprato tutti i libri tradotti dalle lingue europee in cinese. A questi ha dedicato tutte le sue energie e presto si è rumoreggiato all’estero che l’imperatore stava studiando libri stranieri e stava per abbracciare la fede cristiana. Ciò continuò dal 1894 al 1898, durante il quale il suo esempio fu seguito da decine di migliaia di giovani studiosi cinesi in tutto l’impero, e Chang Chih-tung scrisse il suo libro epocale “L’unica speranza della Cina” che, inviato al giovane imperatore , lo ha portato a tentare una riforma universale, la cui caratteristica principale può essere considerata l’adozione di un nuovo sistema educativo”. Immaginiamo cosa sarebbe la Cina se l’imperatore si fosse fatto cristiano….

