SINODO DIROTTATO. SOCIAL, TEMPESTA SU SPADARO. “HANNO USATO I GIOVANI. HOW UTTERLY MCCARRICK OF THEM”.

Cari Stilumcurialisti, diamo un’ultima occhiata al Sinodo più preconfezionato, precucinato e più “dirottato” della storia dei sinodi. Lo facciamo tramite Antonio Spadaro, sj, Direttore de La Civiltà cattolica, spin-doctor comunicativo del Pontefice, e suo uomo di fiducia per una serie di attività collaterali, fra cui il Sinodo. Spadaro lavora molto su Twitter, come ben sappiamo; ma questa volta la sua uscita sul Sinodo della sinodalità, di cui nessuno aveva mai parlato, e che è apparsa come un’evidente forzatura ha trovato una quantità di commenti negativi, in particolare nel mondo anglosassone. Che ha una strana predilezione (rigidi, farisei, bigotti, grandi accusatori?) per il gioco chiaro e pulito, e quello delle tre carte (o dei tre Sinodi…) non lo ama molto. Tutto è cominciato con questo Tweet di Spadaro, per pubblicizzare un suo lungo articolo sul Sinodo e la sinodalità:

“Il sinodo 2018 era ‘con’ i giovani e non solo ‘sui’ giovani. Ma soprattutto era un sinodo sulla Sinodalità della Chiesa (con un preciso cammino per la sua ‘rifora’). Leggete di più sul La Civiltà cattolica ENG”.

Ma come ha fatto a scrivere così in fretta un saggio così complesso, nel giro di qualche ora? Che fosse – per caso – già pronto da tempo? Così commenta Stat Crux:

“Un saggio notevolmente dettagliato per essere stato scritto nel breve periodo di tempo in cui il tema della sinodalità è emerso nel Sinodo (la scorsa settimana?) e dal momento in cui il documento finale fu finito e votato. Dove ha trovato il tempo di scrivere tutto questo oltre ai suoi impegni sinodali?? UN SACCO di caffè?”. E poi a seguire:

“Franco Moroni

Se posso, chiedo come e chi ha deciso, alla insaputa dei più, che sinodalità sarebbe diventato IL TEMA del Sinodo 2018”?

“Katan 177

Forse la prossima volta avremo un ‘Sinodo sulla Sinodalità’ che produrrà un documento che si focalizza sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale.”

Qualche commento è decisamente pesante e allusivo:

“Christopher Manion

Prelati e preti hanno abusato i giovani così a lungo che semplicemente non riescono a smettere. Così sporcano un sinodo con una palla da demolizione dalla porta di servizio, contro la Santa Madre Chiesa.

Chiunque critica i loro crimini è satanico.

Wow, è facile!

Portate in tribunale i criminali!”.

Altri sono più fattuali:

“Ubi caritas

Finché noi cattolici abbiamo seguito il sinodo, ‘la sinodalità’ non era stata portata in discussione per niente, solo per trovare che è uno dei punti principali nel documento. Molto disonesto”.

C’è chi chiama in causa direttamente Spadaro:

“Frank Banecker

Un sinodo sulla sinodalità piuttosto che sul vangelo. E nessuna menzione dello scandalo degli abusi, o del ruolo dei vescovi in esso. Questo è come un gesuita vede un cammino verso la ‘riforma’”.

E chi si ricorda di una sua celebre frase…

“Prof. Fownd

SE 2+2 uguale a 5, allora a volte un ‘Sinodo sui Giovani’ non è affatto sui giovani, in realtà.

La chiave ironica:

Caitlin

“Sono così felice che i giovani alla fine abbiano avuto quello che imploravano di avere…sinodalità”.

Ironico, con menzione di Halloween incombente:

Sara Enini

“Trick or treat? Sinodalità coniglio! LOL. Spettacolo sbagliato padre Spadaro. Ci dica quando ci sarà il prossimo e in che circo. Spero non nel prossimo Sinodo…”.

Drammatico:

Pamela Atkinson

“Un sinodo sulla sinodalità – la natura conflitto-ossimoro di questo colpisce qualcun altro oltre che me? O siamo puniti con pastori scadenti o non abbiamo pregato e vissuto la fede, per ricevere questa spazzatura. Pensano che siamo idioti. Forse se accettiamo questo lo siamo”.

Altri – vari – sottolineano la scarsa correttezza dell’intera operazione

“Menzogne”

“Mendacio”

“Questo è pericoloso e sbagliato. Il Concilio non ha chiesto questo. Siamo in grado di leggere i documenti da soli e sapere che questo non è vero”.

SicelidesMusae

“Così lo avete dirottato?”.

Gail Finke

“Se era soprattutto sulla sinodalità, perché chiamarlo vertice sui giovani e perché la sinodalità non era un argomento di conversazione? Perché la sinodalità è apparsa all’improvviso nel documento? Non siete onesti, e questo ci rende tristi e irati”.

Deacon Brad

“In altre parole hanno usato i giovani per i loro piacere. Quanto assolutamente McCarrick da parte loro”.

Ecco. Io credo che se qualcuno, da qualche parte in Vaticano riesce a vedere oltre la bolla di cortigianeria e servilismo che lo circonda, dovrebbe rendersi conto che c’è un numero crescente di fedeli che stanno perdendo fiducia nell’onestà e nella sincerità dei Pastori, a ogni livello. E non si tratta solo di un fenomeno anglosassone; anche se i cattolici latini sono forse un po’ più lenti a capire, e a rendersi conto che onestà e chiarezza non sono, non possono essere, dettagli secondari negli uomini di Chiesa. A ogni livello.

Oggi è il 64° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

