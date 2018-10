PETIZIONE: NO A TOBIN A WASHINGTON. PRIMA L’INCHIESTA USA SULLE AMICIZIE DI MCCARRICK. ENGLISH TEXT TOO.

Marco Tosatti

Secondo George Neumayr, direttore di American Spectator, giornalista molto attento alle cose di Chiesa, il Pontefice regnante starebbe pensando di sostituire il card. Donald Wuerl, arcivescovo dimissionario di Washington, con un altro esponente della “filiera McCarrick”, e cioè con l’arcivescovo di Newark, il cardinale Joe Tobin. Contro questa ipotesi è stata lanciata una petizione, che volentieri Stilum Curiae diffonde. George Neumayr scrive in un tweet: “Secondo una fonte vicina alla cancelleria di Washington DC, “c’è una probabilità del 75-80% che Tobin” riesca a succedere a Wuerl in 3 settimane. La cancelleria si sta “preparando” per Tobin, dice”.

Donna Bethell ha lanciato questa petizione e l’ha diretta all’arcivescovo Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti

A Sua Eccellenza il Nunzio Apostolico, l’Arcivescovo Christophe Pierre

Per favore, non appoggi la nomina del Cardinale Joseph Tobin come Arcivescovo di Washington fino a che l’inchiesta dei Vescovi degli Stati Uniti sull’ex-Cardinale McCarrick non sia completata. Il cardinale Tobin è stato strettamente collegato all’ex cardinale Theodore McCarrick, che papa Francesco ha rimosso dal collegio cardinalizio a causa delle sue violenze sessuali contro minori, seminaristi e sacerdoti. Il cardinale Tobin è arcivescovo di Newark, che era l’arcidiocesi di McCarrick e che ha fatto un accordo in contanti per una causa che scaturiva dall’assalto di un seminarista da parte dell’arcivescovo McCarrick. Il cardinale Tobin afferma di non aver saputo nulla dei crimini dell’ex cardinale McCarrick, sebbene avesse sentito delle voci e non ci abbia creduto. Avrebbe dovuto fare alcune domande e avrebbe saputo che la sua stessa arcidiocesi aveva raggiunto un accordo in una causa. Infatti, diventando arcivescovo, avrebbe dovuto riesaminare la storia dei casi di violenza sessuale e le cause legali per l’arcidiocesi. In effetti, sembra che si sia unito alla cospirazione del silenzio che ha permesso alle attività dell’ex cardinale McCarrick di rimanere nascoste mentre godeva del sostegno di McCarrick per diventare Arcivescovo di Newark e Cardinale.

I vescovi statunitensi hanno chiesto a papa Francesco un’indagine completa sulle attività dell’ex cardinale McCarrick e su come è salito nella Chiesa. Il Papa non ha ordinato un’indagine del genere, quindi i vescovi stanno iniziando le loro indagini. Ora i rapporti da Roma dicono che il cardinal Tobin è seriamente considerato per diventare l’arcivescovo di Washington. Nessuno che potrebbe essere implicato in quell’indagine, in relazione a copertura o aiuto dell’ex-Cardinale McCarrick, dovrebbe essere nominato a Washington fino a che l’inchiesta non sarà completata.

Questa nomina è importante non solo per i residenti dell’Arcidiocesi di Washington. Il Cardinale Arcivescovo di Washington è necessariamente un prelato principale nella nazione e nell’intera Chiesa. La sua voce sarà ascoltata e può fare la differenza nelle questioni di fede e di morale che sta affrontando la nostra Chiesa oggi. Abbiamo bisogno di un forte difensore della Fede in questa posizione cruciale.

PER I FIRMATARI: Dobbiamo guardare oltre questa nomina e costruire una rete di laici coinvolti che possano comunicare efficacemente con i nostri vescovi sulla riforma della gerarchia e del clero. Tutti i firmatari di questa petizione possono essere raggiunti da una singola email e saranno invitati a far parte di tale rete. Si prega di guardare gli aggiornamenti a questa petizione per ulteriori informazioni. Abbiamo un enorme lavoro da fare. Il recupero della santità nel clero non avverrà senza l’insistenza e l’esempio dei laici.

Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno!

TESTO INGLESE

To His Excellency the Apostolic Nuncio, Archbishop Christophe Pierre

Please do not support the appointment of Cardinal Joseph Tobin as Archbishop of Washington until the U.S. Bishops’ investigation of ex-Cardinal McCarrick is complete. Cardinal Tobin has been closely connected to former Cardinal Theodore McCarrick, whom Pope Francis removed from the College of Cardinals because of his sexual assaults against minors, seminarians, and priests. Cardinal Tobin is Archbishop of Newark, which was McCarrick’s archdiocese and which made a cash settlement to a lawsuit arising from then-Archbishop McCarrick’s assault on a seminarian. Cardinal Tobin claims he knew nothing about ex-Cardinal McCarrick’s crimes, although he heard rumors and didn’t believe them. He should have asked a few questions and he would have learned that his own archdiocese had settled a lawsuit. In fact, on becoming Archbishop, he should have reviewed the history of sexual assault cases and lawsuits for the archdiocese. In effect, it appears that he joined the conspiracy of silence that enabled ex-Cardinal McCarrick’s activities to remain hidden even as he enjoyed McCarrick’s support in becoming Archbishop of Newark and a Cardinal.

The U.S. Bishops have asked Pope Francis for a full investigation of ex-Cardinal McCarrick’s activities and how he rose in the Church. The Pope has not ordered such an investigation, so the Bishops are starting their own investigation. Now reports from Rome say Cardinal Tobin is being seriously considered for Archbishop of Washington. No one who might be implicated in that investigation as either covering up or enabling ex-Cardinal McCarrick should be appointed to Washington until the investigation is complete.

This appointment is important not only for the residents of the Archdiocese of Washington. The Cardinal Archbishop of Washington is necessarily a leading prelate in the nation and in the whole Church. His voice will be heard and it can make a difference in the issues of faith and morals that are facing our Church today. We need a strong advocate of the Faith in this crucial position.

TO THE SIGNERS: We need to look beyond this appointment and build a network of involved laity who can communicate effectively with our bishops about the reform of the hierarchy and clergy. All the signers of this petition can be reached by a single email and will be invited to join such a network. Please watch for updates to this petition for more information. We have a huge job to do. The recovery of holiness in the clergy will not happen without the insistence and example of the laity.

Thank you for your prayers and support!

https://www.change.org/p/archbishop-christophe-pierre-cardinal-tobin-must-not-be-made-archbishop-of-washington-before-investigation

Oggi è il 63° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482