IL SILENZIO DEL PAPA SU VIGANÒ MINA LA SUA CREDIBILITÀ MAGISTERIALE. COSÌ LA FRANKFURTER ALLGEMEINE.

Marco Tosatti

Anche un giornale storicamente certo non conservatore in Germania come la Frankfurter Allgemeine Zeitung critica severamente il silenzio del Pontefice nei confronti della testimonianza dell’arcivescovo Viganò. L’intervento di cui diamo conto è di qualche giorno fa, prima della terza testimonianza.

Un lungo articolo di Christian Geyer, di cui pubblichiamo qualche brano grazie alla cortesia di Maike Hickson, è intitolato “La Chiesa è silenziosa dalla testa in giù” e mette in rapporto la condotta della Chiesa tedesca, colpita da rivelazioni e scandali sugli abusi, principalmente di natura omosessuale, e il pervicace rifiuto di papa Bergoglio di rispondere alle questioni poste implicitamente dalla testimonianza dell’ex Nunzio negli Stati Uniti. E cioè: quando ha saputo dei trascorsi predatori dell’arcivescovo McCarrick? È vero che nell’udienza del 23 giugno 2013 mons. Viganò gli ha spiegato i misfatti di “zio Teddy”, gli ha detto che aveva rovinato generazioni di seminaristi e preti, e che Benedetto XVI gli aveva imposto delle sanzioni? Dal 26 agosto, dopo aver detto “non dirò una parola” il Pontefice ha rifiutato di fare chiarezza su questo, e sul fatto che McCarrick dopo la sua elezione ha avuto incarichi ufficiali e ha condizionato pesantemente nomine vescovili e cardinalizie negli USA, oltre alla politica con la Cina. Nei giorni scorsi su La Nuova Bussola Quotidiana avevamo dato conto di un editoriale della direzione del New York Times, e di altri giornali americani e inglesi. Ieri abbiamo dato conto di un articolo del Washington Times, sempre in tema di silenzio papale. Ecco la Frankfurter.

“Dobbiamo ancora aspettare. Poi ogni problema si sistema, anche grazie a qualche forma di non gestione – da una parte mettendo a tacere, e rassegnazione dall’altra. Così, una domanda è: che cosa il Papa sapeva, e quando l’ha saputo? Ha lui stesso, o no, coperto degli abusatori sessuali e persino li ha promossi – non solo in passato, come arcivescovo di Buenos Aires (dove in questo momento sono particolarmente delle donne che glielo rimproverano) ma anche dopo che è stato eletto Papa?”. Geyer ricorda la conferenza stampa sull’aereo, di ritorno da Dublino, dove “alcune domande precise sono state evitate, nel tentativo di continuare la copertura di tutte le coperture”.

Questo comportamento sta mettendo in pericolo la domanda stessa. Molto di recente, è stato giustificato una volta di più nelle accuse fatte da Carlo Maria Viganò che era nunzio apostolico negli Stati Uniti dal 2011 al 2016 e che il 25-26 agosto , ha messo in circolazione un dossier…che trasforma il grido di battaglia pontificio “Nessuna tolleranza” in niente di più che ipocrisia. Il dossier afferma che ul Papa invece ha coccolato degli abusatori seriale clericali, in particolare il card. Theodore McCarrick che ha abusato minori, ed era noto per anche per aver abusato seminaristi, che dipendevano da lui per la loro carriera.

Le domande importanti continuano a non avere risposta.

Francesco ha o non ha cancellato le sanzioni del papa precedente (Benedetto XVI) contro McCarrick, che erano note in primo luogo dal 2013, e l’ha fatto diventare invece una figura influente del pontificato? C’è un modello papale comune in vigore quando si tratta di abusi sessuali e di sacerdoti? Sono tolti di mezzo una volta che non c’è più nessuna altra possibilità a causa dei media che chiedono che si agisca? Questo vorrebbe dire che il Papa semplicemente si basa sui ritardi e sul suo sedersi e aspettare. Davvero, questo ignorare continuamente la domanda mette in pericolo la domanda stessa.

Così le domande restano senza risposta, si esauriscono. Questo accade anche perché sorgono altri problemi, e fanno sì che la domanda a cui non si è risposto, lasciata indietro, esca dalla linea del fuoco. Resta schiacciata dalla macchina del ‘consenso generale’ che rende tutte le domande egualmente importanti (e quindi non importanti). Questo, naturalmente, fa nascere seri dubbi sui concetti di verità e conoscenza….

I vescovi tedeschi seguono l’esempio del papa

Questa insistenza nel matenere il segreto pontificio (nel caso dell’arcivescovo Viganò) non sarebbe allora sinonimo della preservazione della copertura in base alla legge canonica? Viganò recentemente si è giustificato per la rottura del segreto.. e dice ‘lo scopo di una tale clausola di confidenzialità’ non può neanche in minima parte consistere nel ‘coprire crimini o permettere la partecipazione ad essi’. Il silenzio dei Pastori che è stato identificato a livello mondiale come il problema principale degli abusi ecclesiastici, può difficilmente ora essere venduto come un dovere ufficiale.

Neanche Francesco (‘non dirò una paola’) potrà usare la sua saggezza e la sua visione più alta per giustificare il silenzio che ha scelto, a meno che non voglia togliere credito al principio della responsabilità personale nella sua Chiesa e travolgere la credibilità della sua autorità magisteriale. Nondimeno l’eliminazione di domande sgradevoli nella conferenza stampa sull’aereo di ritorno dagli Stati baltici segue questo modello. Le domande relative a Viganò prima sono state spostate a più tardi e poi non sono più state permesse. (‘Mi hanno detto che la cena è pronta e il volo è breve’).

Non c’è da meravigliarsi, anche se è disgustoso, che i vescovi tedeschi abbiano sentito il bisogno di seguire l’esempio del Papa”.

Oggi è il cinquantaseiesimo giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

