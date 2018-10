UK: ROSARIO SULLE COSTE. OGGI ALLE 15.00 SI PREGA IN RIPARAZIONE DEL PECCATO, DEGLI ABUSI E PER LE VITTIME.

Oggi in più di 160 luoghi e parrocchie della Gran Bretagna, e molti altri in tutto il mondo, si pregherà il Rosario, nel giorno dedicato alla Madonna del Rosaario (7 ottobre, anniversario della vittoria della flotta cristiana a Lepanto). L’appuntamento per la preghiera, a cui ovviamente ci si può unire spiritualmente ovunque, è fissato per le 15 ora di Londra (le 16 per noi, se non sbaglio).