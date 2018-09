PEZZO GROSSO: GUAI SE GLI AMERICANI SMETTONO DI MANDARE SOLDI IN VATICANO. UN INVERNO DI STENTI…

Caro Tosatti, che potrebbe succedere se gli ambienti americani decidessero di non dare più soldi a questo pontificato? (Non stiamo parlando dell’ 8 per mille che va alla Cei). Stiamo parlando soprattutto dell’Obolo di San Pietro, di cui hanno grande esperienza più persone: – mons.Viganò,- l’ex revisore generale dei conti vaticani (Milone) licenziato in tronco – l’ex vicedirettore IOR (Mattietti), anch’egli licenziato in tronco. – Un ex consigliere di amministrazione IOR esperto di banche e finanza (Salvatori), anch’esso di fatto licenziato in tronco. “Chi tocca l’Obolo di San Pietro muore”, si recita in Vaticano da qualche tempo. L’Obolo è una offerta fatta al Papa per la missione della chiesa (e perciò anche per coprire le spese della Segreteria di Stato, si dice almeno con la metà della raccolta) e fino a poco tempo fa si aggirava intorno a 70/ 80milioni di dollari americani. Ci viene detto che detto Obolo proviene prevalentemente dagli Stati Uniti, poi dalla Germania e dall’Italia. Tre paesi fanno quindi la parte preponderante di detto Obolo ed infatti detti tre paesi sembrano guidare le nomine e gran parte del potere nella chiesa.(i latini dicevano: Pecunia non olet sed ut serves ad control qui accipit eius (il danaro non puzza, ma serve a controllare chi lo prende). Se i cardinali e vescovi americani dovessero “bloccare” l’Obolo, la segreteria di Stato Vaticana potrebbe rischiare di chiudere i battenti, visto che dovrebbe coprire circa il 50% delle sue lussuosissime spese (potremmo azzardare un cento milioni di euro anno? mons. Viganò potrebbe confermarlo), mentre il resto è sostenuto dal contributo dello Ior (per circa 50 milioni di euro? O no?). La Chiesa deve essere povera, mica il Vaticano, perbacco! Il blocco americano dell’Obolo potrebbe produrre più effetti. Il primo potrebbe esser originato dai ricchissimi Cavalieri di Colombo che potrebbero compensare l’obolo proveniente dagli Usa e in cambio nominare loro il Segretario di Stato, indire un Conclave, eccetera (il loro obiettivo, ci vien detto, è anche quello di riuscire ad avere lo status dei Cavalieri di Malta). Il secondo effetto potrebbe essere che i Cavalieri di Malta, per evitare la presa di potere dei Columbus Knights, potrebbero fare lo stesso, soprattutto cercando risorse in Germania. Questa ipotesi potrebbe accelerare il processo di luteranizzazione della chiesa cattolica. Il terzo effetto potrebbe lasciar immaginare che gli ambienti americani che hanno deciso di bloccare l’Obolo non lo facciano, in cambio della riabilitazione immediata di Viganò e la sua nomina a Cardinale, responsabile della Amministrazione dei beni della Chiesa. Dicit enim sic in quosdam Romanae Curiae Orbes …(almeno questo si sussurra in alcuni ambienti curiali) Ma Quis unquam crediderit post Viganò accusent? (ma chi ci crede dopo le accuse fatte a Viganò?) Magna Pars (Pezzo Grosso)”.