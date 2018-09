IL CARD. WUERL ANNUNCIA IN FORMA INDIRETTA LE SUE DIMISSIONI. DOMANI IL VERTICE DEI VESCOVI USA DAL PAPA.

Marco Tosatti

Il cardinale di Washington, Donald Wuerl, in una lettera ai sacerdoti afferma che a breve incontrerà il Pontefice per discutere il tema delle sue dimissioni, peraltro formalmente già consegnate tre anni fa, quando compì 75 anni. È molto probabile – questa è un formula di cortesia nei confronti del papa – che la decisione di lasciare la guida della diocesi sia già presa.

Nella sua lettera il porporato, nell’occhio del ciclone per la copertura di abusi e di preti abusatori a Pittsburgh, e per la complicità con il suo predecessore e mentore, il card. Predatore McCarrick, parla di un’azione “così che la Chiesa dell’arcidiocesi che tutti amiamo possa muoversi in avanti”. Il porporato afferma che c’è bisogno di “portare guarigione e un nuovo inizio al servizio di questa Chiesa”.

Nella sua lettera il cardinale ha scritto, che dopo l’incontro avuto con i suoi sacerdoti all’inizio del mese, “Era chiaro che qualche decisione, prima piuttosto che dopo, da parte mia è un aspetto essenziale, così che questa Chiesa possa muoversi avanti”. Dopo che è stato reso pubblico il Rapporto del Grand Jury di Pennsylvania, la posizione di Wuerl era diventata critica. Si erano avute proteste per strada davanti alla cattedrale di San Matteo e al santuario dell’Immacolata Concezione per chiedere le sue dimissioni. La testimonianza di mons. Viganò – che accusava chiaramente Wuerl di mentire – aveva aggravato la sua posizione, e una petizione per chiedere le sue dimissioni aveva raccolto diverse migliaia di firme.

Un suo passo indietro appare quasi ovvio. Ma non risolve completamente il problema. Infatti Wuerl è stato fatto membro della Congregazione per i Vescovi, nomina che insieme alla fiducia di cui gode presso il Pontefice regnante con il card. Blase Cupich, altra creatura di McCarrick, gli offre un ruolo predominante nella scelta dei vescovi per gli Usa. Si corre il rischio di riproporre con Wuerl la stessa situazione che papa Bergoglio aveva creato con McCarrick: e cioè quella di una persona che senza cariche ufficiali gestisce nomine e promozioni scavalcando sia il Nunzio – che ad esse è preposto – che gli organismi della Conferenza Episcopale. Insomma, storie di amici…E i fatti di questi giorni ci mostrano con chiarezza di che tipo di amici si tratti.

Domani il vertice della Conferenza episcopale Usa, con in più il card. Sean O’Malley, sarà finalmente ricevuta dal Pontefice regnante. A differenza di Wuerl e Cupich il card. Daniel Di Nardo e mons. Gomez hanno dovuto aspettare qualche settimana per avere una risposta alla loro richiesta di vedere il papa. Di Nardo aveva annunciato il 16 agosto di voler chiedere un incontro, dopo la tempesta suscitata dalla rivelazioni del Grand Jury e su McCarrick.

Il Comitato Esecutivo dei vescovi, aveva detto il cardinale, ha stabilito tre obiettivi: “Un’indagine nelle questioni relative all’arcivescovo McCarrick; l’apertura di nuovi canali confidenziali per raccogliere lamentele contro i vescovi; e patrocinio per una soluzione più efficace delle future lamentele”.

Come diversi vescovi hanno dichiarato, la testimonianza di mons. Viganò renderebbe necessario rendere pubblico il dossier McCarrick, e i documenti in possesso della Segreteria di Stato, della Congregazione per i vescovi e dell’arcidiocesi di Washington. Un bel test di prova – oltre alle parole – per la trasparenza della Chiesa in quest’epoca.

