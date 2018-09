RVC NE È SICURO. VIGANÒ HA AGITO PER ONESTÀ, NON PER VENDETTA. TUTTA LA SUA CARRIERA LO DIMOSTRA.

Romana Vulneratus Curia, RVC per amici e nemici, ci offre una sua interpretazione dei motivi che hanno spinto l’arcivescovo Carlo Maria Viganò a rendere pubblica la sua testimonianza. Ne ha parlato con un amico, che conosce l’ex Nunzio da molti anni, persino da prima che lavorasse in Curia. E ci dà una lettura dei fatti molto interessante. Buona lettura.

“Caro Tosatti, essendo stato all’estero per un periodo prolungato ho faticato a seguire la “denuncia di Viganò” nella sua interezza, mi son limitato a leggere in questi due giorni quanti più giornali possibile e discuterne con un amico che sembra essere ben informato. Credo possa esser utile ai lettori di Stilum Curiae leggere anche questa interpretazione di ciò che potrebbe esser successo, per comprendere, magari meglio, le disordinate interpretazioni delle motivazioni che hanno determinato la decisione di mons.Viganò di pubblicare il documento e le accuse a lui mosse da più parti. Ma potrebbe anche esser utile a tanti santi sacerdoti, non sufficientemente informati, per trovare alcune ragioni di dubbio sulla loro certezza dell’errore commesso da Viganò nel far pubblicare detto documento invece di seguire procedure diverse; andare per via gerarchica, o restare in silenzio, limitandosi a pregare. Detta spiegazione dell’amico e la mia interpretazione della vicenda, portano a questa sintesi : le ragioni per cui mons.Viganò è stato punito, con ben tre interventi, sono la conseguenza del suo comportamento responsabile di ieri.

Non sono le punizioni ricevute ieri la causa della sua decisione di oggi di pubblicare il documento. Detta pubblicazione sembra essere da lui stata decisa proprio perché non son state rimosse le cause che ieri aveva responsabilmente denunciato. Secondo quanto leggiamo sui giornali le tre punizioni inflittegli, per le quali avrebbe nutrito sentimenti di vendetta, sono state: – Esser sollevato dal suo incarico di segretario generale del Governatorato della Città del Vaticano e non esser nominato Governatore come previsto. – Non esser nominato Cardinale come promesso. – Essere allontanato dal Vaticano e inviato a fare il Nunzio -.

Bene, sembrerebbe che tutte e tre le “punizioni “, che secondo i commentatori a lui ostili hanno originato il suo desiderio di vendetta, gli siano state inflitte proprio perché ieri ha fatto il suo dovere, lo stesso che oggi sta ancora cercando di fare, assumendosi tutte le responsabilità personali. Tutte le “punizioni” sono conseguenza della sua lotta contro alcuni disordini di carattere sessuale (e non solo) scoperti e delle sue denunce (per via formale gerarchica) conseguenti.

Ci viene spiegato, da parte di chi lo conosce bene, che la sua lotta verso questi disordini iniziò anni addietro, prima della sua nomina al Governatorato, quando ebbe incarico di investigare questi fatti in un seminario. Lì cominciò a farsi nemici potenti che lo perseguitarono, avvalendosi anche di lettere anonime e articoli firmati con pseudonimi. Poi continuò durante l’incarico al Governatorato, dove ebbe il coraggio di non lasciarsi intimidire, ed andò avanti e oltre…. Non si dimentichi che fu la pubblicazione di parte di un suo documento riservato a Papa Benedetto a dare inizio a Vatileaks I”.

