SUPER EX FA LE PULCI PERSONALI AI DETRATTORI PERSONALI DI MONS. VIGANÒ. E UN DOSSIER CHE CONFERMA LE ACCUSE…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, oggi avrete diritto a una doppia razione. Infatti ci ha scritto Super Ex (Ex di Avvenire – meglio per lui! – Ex di Movimento per la Vita e di altre cose, ma ancora, a quanto pare, stupefacentemente non ex cattolico) per parlare della vergognosa campagna di stampa diretta contro l’arcivescovo Viganò dalla Press Gang Bergoglio, una campagna focalizzata non sulle denunce fatte dal coraggioso ex nunzio, ma su di lui, per cercare di togliergli credibilità. Una tecnica ben collaudata. Ma dopo Super Ex pubblichiamo un testo che ci ha inviato un lettore, che ringraziamo, corredato di link e foto. Ci è sembrato molto interessante, e un completamento quasi naturale e provvidenziale a quanto scrive Super Ex.

Buona lettura.

«Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». Così risponde Gesù al Sommo Sacerdote di quella Sinagoga che non lo sa riconoscere.

“Se ho parlato male, ditemi dove è il male, l’errore, la menzogna; se ho detto la verità, perchè vi affannate a screditare non ciò che ho scritto, ma la mia persona?”: così potrebbe rispondere Carlo Maria Viganò, a tutti quei signori di nome Alberto Melloni, Fabio Marchese Ragona, Andrea Tornielli eccetera… intenti a infangare il suo passato, e ad inventare e suggerire orrende motivazioni dietro la chiarissima denuncia.

Siccome poi i giornalisti citati sono nomi noti, verrebbe anche da aggiungere qualcosina: i detrattori di Viganò hanno tutti una vita specchiata? Sono davvero super partes? Sono piissime verginelle incaricate di inquisire il peccatore?

Di Alberto Melloni si potrebbero ricordare la simpatia per certo mondo massonico; la grande abilità nel raccogliere finanziamenti dalla Chiesa e dallo Stato; l’invettiva scritta contro Benedetto XVI, dopo il suo messaggio in occasione della morte del cardinal J. Meisner (messaggio in cui Ratzinger elogiava il cardinale oppositore di Bergoglio, e definiva la Chiesa una “barca che sta per capovolgersi”).

Di Tornielli potremmo ricordare le incredibili capriole politiche ed ecclesiastiche; il passato come direttore di quel giornale online, La Bussola quotidiana, che oggi spende tanto tempo a denigrare; e molto altro… Quanto a Fabio Marchese Ragona, beh, è meglio non infierire perché in questo caso manca davvero il quid su cui discutere: de minimis non curat praetor.

Ma il fatto è questo: “chi sono io per giudicare” Melloni, Ragona, Tornielli, e la loro vita personale, i loro interessi più o meno evidenti, i loro legami politico-ecclesiastici? Nessuno.

A me interessa solo leggere ciò che hanno scritto sul dossier Vigano: pettegolezzi, chiacchiere da osteria, fumo… Non si sono neppure chiesti se la denuncia, nella sostanza, è vera o falsa. Hanno solo cercato di ribaltare il processo, di capovolgere l’accusa, di screditare un uomo che ha avuto presso Benedetto un grande credito (dice nulla il fatto che Ratzinger potrebbe smentirlo, e non lo fa?).

Si vede che non avevano altro… Ma siccome devono mangiare, e hanno l’obbligo di scrivere, non hanno potuto fare come Bergoglio, che richiesto di dire qualcosa ha deciso di giocare, come con i Dubia, a nascondino.

Il dossier Viganò.

Proviamo a vedere se il dossier di Carlo Maria Viganò è credibile o meno, analizzando articoli ed indagini precedenti al 26 agosto, cioè alla pubblicazione del dossier medesimo.

Procediamo.

Il primo accusato di peso, da parte di Viganò, è il cardinale Angelo Sodano.

Vediamo cosa si sapeva sul suo conto.

Scriveva Sandro Magister il 2 marzo 2006, rendendo conto della volontà di Benedetto di allontanarlo dalla Segreteria di Stato:

“Via lui (Sodano, ndr), cadrebbe anche un ostacolo a una decisione circa la sorte del potente fondatore dei Legionari di Cristo, padre Marcial Maciel, al quale Sodano è legatissimo” (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/46410.html)

Interessante un altro aneddoto: era stato un nunzio apostolico in Messico, monsignor Justo Mullor Garcia, a denunciare a Sodano, senza esito, le malefatte sessuali di padre Maciel (https://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/vaticano_funerali_nunzio_apostolico_maciel_marcial_degollado_mullor_garcia_sodano_pedofilia-2173719.html )

Dunque l’accusa di Viganò a Sodano appare credibile. Diciamo così: 1 a 0.

Il secondo accusato è Tarcisio Bertone, segretario di Stato di Benedetto.

I suoi molteplici e fallimentari intrallazzi sono noti.

Viganò si sofferma sulla sua tendenza a promuovere omosessuali.

Emiliano Fittipaldi, in Lussuria (Feltrinelli), ricorda: “Le più alte cariche della Santa Sede, tra cui per esempio il Cardinal Bertone hanno bloccato o insabbiato numerosi processi ritenendo più appropriato un ‘salutare ammonimento’ per i preti pedofili” (https://www.youtube.com/watch?v=1NS1FMdAO0w ).

Per Fittipaldi anche il cardinal Oscar Maradiaga, scelto da Bergoglio come coordinatore del C9, avrebbe “addirittura ospitato un pedofilo latitante”. L’accusa non è provata, ma ritorna fuori, prepotentemente, alcuni anni dopo, spingendo il vice di Maradiaga alle dimissioni (http://www.lastampa.it/2018/07/20/vaticaninsider/honduras-si-dimette-il-vescovo-ausiliare-del-cardinal-maradiaga-ZBpuVQmjA9bJWeQSucBf1O/pagina.html; http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/12/26/news/l-ultimo-scandalo-vaticano-35-mila-euro-al-mese-per-il-cardinale-maradiaga-1.316467 ).

Anche le accuse di Viganò a Bertone e Maradiaga, dunque, sono quantomeno credibili. Siamo 3 a 0.

Nel dossier Viganò ci sono riferimenti anche al cardinale super bergogliano Francesco Coccopalmerio.

Così titolava Il Fatto quotidiano del 5 luglio 2017: “Vaticano, festino gay con droga per il segretario del cardinale Coccopalmerio. Nuova grana per papa Francesco” (https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/05/vaticano-festino-gay-con-droga-per-il-segretario-del-cardinale-coccopalmerio-nuova-grana-per-papa-francesco/3708967/).

E’ pubblico il fatto che il segretario del cardinale, da lui segnalato per la promozione, fu preso con le mani nel sacco durante una orgia a base di sesso omosessuale e droga.

4 a 0.

Bergoglio e McCarrick

Viganò tira in ballo anche il cardinal T.E. McCarrick: l’accusa, come si sa, è provata, visto che l’omosessuale McCarrick è colpevole confesso di abusi ed è stato costretto a rinunciare alla berretta cardinalizia poche settimane fa, dopo aver imperversato per vari anni.

Viganò ricorda che fu McCarrick a suggerire prima la nomina del cardinal Donald Wuerl, poi, all’epoca di a Bergoglio, insieme a Maradiaga e Wuerl, le nomine cardinalizie di Blase Cupich, William Tobin (già segretario della CIVSVA ai tempi dell’invio del visitatore apostolico ai FFI di padre Manelli, ma presto allontanato da quell’incarico da Benedetto per le sue idee progressiste), Kevin Farrell (con cui aveva convissuto per molti anni)

McCarrick e Cupich

Qui basta una semplice ricerca per trovare dovunque traccia del solido rapporto tra McCarrick e I quattro cardinali americani citati, oltre che riscontro della loro comune disposizione a mettere in discussione, più o meno apertamente, la dottrina della chiesa riguardo all’omosessualità ( https://www.lifesitenews.com/news/francis-appointed-cardinal-praises-pro-lgbt-priest-as-foremost-evangelizer; http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/08/02/mccarrick-e-i-suoi-protetti-la-miracolosa-carriera-del-cardinale-farrell/; https://gloria.tv/article/YPSTCKi3Hy1r4Huxp4jMi1GAj).

Siamo 7 a 0.

McCarrick e Wuerl; Wuerl e Bergoglio

Quanto a McCarrick e al suo legame con Bergoglio, non c’è solo la celebre foto dell’abbraccio entusiasta tra lui e Francesco a testimoniare un caldo rapporto tra i due (https://www.lifesitenews.com/opinion/predator-cardinal-mccarrick-was-bergoglios-dc-lobbyist); ci sono anche, come si è detto, il grande spazio dato a Donald Wuerl, eletto da Francesco nella Congregazione dei vescovi, e le nomine dei già citati pupilli di McCarrick (Cupich, Farrell, Tobin); ci sono anche prove del fatto che McCarrick era stato, almeno a suo dire, un suo attivo supporter, nel 2013, di Bergoglio: https://fromrome.wordpress.com/2015/02/25/cardinal-mccarrick-confesses-that-he-was-lobbied-to-support-cardinal-bergoglio/; https://www.youtube.com/watch?v=b3iaBLqt8vg; https://books.google.it/books?id=nQIxDwAAQBAJ&pg=PT135&lpg=PT135&dq=McCarrick+bergoglio+election&source=bl&ots=56SVv6k4E8&sig=vetM_G2Dcs2ZuZJwKCTaeCJJHk0&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjTtJKskY7dAhXF-yoKHY2uBGU4ChDoATAAegQIARAB#v=onepage&q=McCarrick%20bergoglio%20election&f=false

C’è altro da dire?

Sì, che Viganò nomina anche il segretario di Bergoglio, mons. Pedacchio, senza dire che la rete abbonda di accuse anche nei suoi confronti; oppure che cita, en passant, il vescovo Vincenzo Paglia, inserendolo, a ragione, nel partito filo-gay (http://www.lanuovabq.it/it/e-paglia-ando-in-cielo-con-trans-e-gay).

In conclusione, potranno i detrattori di Viganò continuare nel tentativo di ignorare le accuse, infangando il coraggioso accusatore? Chi sa, parli, ha detto Bergoglio.

Ma chi può sapere più di lui, che è il capo; che ha scelto personalmente moltissimi cardinali; che ha avuto tra le mani le inchieste ordinate da Benedetto prima delle sue dimissioni? Perchè allora tace, anche di fronte ad accuse così precise e circostanziate?

Infine – ma oggi veramente siete stati viziati – questo è il link per l’editoriale della Nuova Bussola Quotidiana

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa” fino a quando non fu troppo molesto. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482