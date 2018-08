AVVENIRE IMPAZZITO COME IL SISMOGRAFO. FALASCA, PERCHÈ NON CHIEDI AL PAPA SE È VERO, TU CHE PUOI?

Marco Tosatti

Oggi avrei voluto limitarmi a pubblicare la riflessione di mons. Athanasius Schneider sulla testimonianza di mons. Viganò. Purtroppo un editoriale di Stefania Falasca su Avvenire mi obbliga a dire un paio di cose. Cito.

“E alla fine è arrivata anche la ciliegina sulla torta di tutto l’affaire. In una lunga conversazione con l’agenzia Ap, un giornalista di un blog notoriamente anti-Bergoglio, preso da un’irrefrenabile euforia di protagonismo narcisistico, in pochi minuti ha offerto su un piatto d’argento i piedi d’argilla della maldestra operazione: ha confessato pubblicamente che è stato lui a scrivere il cartiglio della cosiddetta testimonianza-denuncia. Queste le testuali parole: «Ho fatto l’editing professionale; cioè abbiamo lavorato sulla bozza, il cui materiale era integralmente del nunzio, per verificare che fosse scorrevole e giornalisticamente utilizzabile». Insomma, un lavoro creativo per un programma «giornalisticamente utilizzabile» e che di veramente preciso ha avuto solo il meccanismo a orologeria”.

Aveva un’aria familiare, questa roba. E infatti erano le stesse scemenze apparse ieri sul Sismografo, e dovutamente confutate ieri da Stilum Curiae. Ma allora diciamo ancora una volta, in parole semplici, così che tutti capiscano. Mons. Viganò mi ha contattato un mese fa perché voleva fare un’intervista, dopo aver letto, su un sito che Falasca conosce molto bene, perché fa parte della Bergoglio Press Gang, allusioni, insinuazioni e falsità sui nunzi Montalvo e Sambi e su Benedetto XVI. Montalvo e Sambi sono morti, quindi non si possono diifendere, e Benedetto cerca di tacere il più possibile. E qui si potrebbe ben ricordare al collega responsabile il moto di Talleyrand: “Soprattuto, niente zelo”. Quando ci siamo rivisti qualche settimana più tardi, mi ha detto che invece di un’intervista aveva preparato un testo. E dal momento che voleva che fosse pubblicato, l’abbiamo riletto insieme. Il mio contributo è stato quello di suggerirgli di togliere alcune cose, di chiarire termini e situazioni che non erano agevolmente comprensibili a non addetti ai lavori, o a persone abituate a un linguaggio ecclesiastico, sciogliere acronimi, vedere che il filo del discorso filasse. Quello che si chiama editing, Stefania; quindi, mi spiace per te e per i tuoi committenti, niente di creativo. Di mio lì c’è solo questo lavoro appena descritto. Chi ha letto il documento saprà che è una testimonianza personale di qualcuno che ha vissuto degli eventi, e come tali li racconta: che cosa c’entra la creatività? O sono veri o no.

Tutto lì. Mi spiace molto non poter dire che ho scritto tutto io; e anche tu e i tuoi committenti ne sareste felici. Ma purtroppo non è così. Quanto al narciso: ne sono, grazie a Dio, perché è una cosa sana, chiedilo al tuo Patron che è esperto di queste cose – fornito come chiunque altro. Ma in questo caso mi sono limitato a rispondere a una collega che voleva fare un pezzo di colore su come era uscito il documento. Tutto lì. Un consiglio, comunque, Stefania: quando vuoi attaccare qualcuno, prenditi la pena di dare un’occhiata a quello che scrive. Avresti visto che al tuo mentore (!), Luis Badilla si era già risposto.

Capisco che la situazione sia difficile, e per cercare di creare dei diversivi dal punto centrale di questa storia tu ed altri dobbiate disperatamente arrabattarvi a cercare effetti speciali, intrighi, complotti e attaccarvi persino – questo sì che è un segno di disperazione – a un povero Cristo come il sottoscritto.

Però ci sarebbe un modo semplice semplice di uscirne. Se uno fosse un giornalista. Posto che come sappiamo tu hai familiarità con l’allora cardinale e adesso papa Bergoglio (i maligni dicono che è grazie a questo, che improvvisamente ti sei trovata editorialista su Avvenire, dalle rovine fumanti dell’andreottiana Trenta Giorni. Cattivi!), perché, posto che tu hai la possibilità di farlo, a differenza nostra, non lo vai a trovare?

Potresti chiedergli: Santo Padre, ma è vero quello che scrive qui mons. Viganò?

<Subito dopo il papa mi chiese con tono accattivante: “Il card. McCarrick com’è?” Io gli risposi con tutta franchezza e se volete con tanta ingenuità: “Santo Padre, non so se lei conosce il card. McCarrick, ma se chiede alla Congregazione per i Vescovi c’è un dossier grande così su di lui. Ha corrotto generazioni di seminaristi e di sacerdoti e papa Benedetto gli ha imposto di ritirarsi ad una vita di preghiera e di penitenza”. Il papa non fece il minimo commento a quelle mie parole tanto gravi e non mostrò sul suo volto alcuna espressione di sorpresa, come se la cosa gli fosse già nota da tempo, e cambiò subito di argomento>.

Potresti chiedergli: questa conversazione corrisponde a verità? Oppure è un’invenzione?

E poi potresti dare a tutti noi la risposta, quale che sia. Contribuendo così, una volta, spargere verità intere, non mezze, quarti o frammenti ad usum delphini. Fallo, dai.

Una riflessione sulla testimonianza dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò

Scritto da Mons. Athanasius Schneider, Lunedì 27 agosto 2018

È un fatto raro ed estremamente grave nella storia della Chiesa che un vescovo accusi pubblicamente e specificamente un Papa regnante. In un documento recentemente pubblicato (il 22 agosto 2018) l’arcivescovo Carlo Maria Viganò testimonia che da cinque anni papa Francesco era a conoscenza di due fatti: che il cardinale Theodor McCarrick aveva commesso reati sessuali contro i seminaristi e contro i suoi subordinati e che sul suo conto pendevano sanzioni, che Papa Benedetto XVI gli aveva comminato per questo motivo. Inoltre, l’arcivescovo Viganò ha confermato la sua affermazione con un sacro giuramento che invoca il nome di Dio. Non c’è, quindi, nessun motivo ragionevole e plausibile per dubitare della veridicità del contenuto del documento dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò.

I cattolici di tutto il mondo, i semplici fedeli, i “piccoli”, sono profondamente scioccati e scandalizzati per casi gravi recentemente divulgati, il fatto che le autorità ecclesiastiche hanno coperto e protetto i chierici che commettevano reati sessuali contro minori e contro i loro stessi subordinati. Tale situazione storica, che la Chiesa sta vivendo ai nostri giorni, richiede una trasparenza assoluta a tutti i livelli della gerarchia della Chiesa, e in primo luogo evidentemente a nome del Papa.

È del tutto insufficiente e poco convincente che le autorità ecclesiastiche continuino a formulare appelli generali per una tolleranza zero nei casi di abusi sessuali da parte del clero e per fermare la copertura di tali casi. Ugualmente insufficienti sono le suppliche stereotipate per il perdono da parte delle autorità della Chiesa. Tali appelli per la tolleranza zero e le richieste di perdono diventeranno credibili solo se le autorità della Curia Romana metteranno le carte sul tavolo, facendo nomi e cognomi di tutti coloro che nella Curia Romana – indipendentemente dal loro rango e titolo – hanno coperto i casi di abuso sessuale su minori e subordinati.

Dal documento dell’Arcivescovo Viganò si possono trarre le seguenti conclusioni:

Che la Santa Sede e il Papa stesso debbano iniziare a ripulire senza compromessi la Curia romana e l’episcopato da lobby e reti omosessuali. Che il Papa deve proclamare in modo inequivocabile la dottrina divina sul carattere gravemente peccaminoso degli atti omosessuali. Che dovranno essere emanate norme perentorie e dettagliate, che impediscano l’ordinazione di uomini con tendenze omosessuali. Che il Papa ripristini la purezza di tutta la dottrina cattolica e rimuova l’ambiguità nell’insegnamento e nella predicazione. Che vengano ripristinati nella Chiesa attraverso l’insegnamento papale ed episcopale e attraverso le norme pratiche dell’ascesi cristiana sempre valida: la pratica del digiuno, della penitenza corporale e ddell’abnegazione. Che nella Chiesa sia ristabilito lo spirito e la prassi della riparazione e dell’espiazione per i peccati commessi. Che abbia inizio nella Chiesa un processo di selezione sicuro e garantito di candidati all’episcopato, che siano in modo dimostrabile veri uomini di Dio; Sarebbe meglio lasciare le diocesi diversi anni senza un vescovo piuttosto che nominare un candidato che non sia un vero uomo di Dio nella preghiera, nella dottrina e nella vita morale. Che si crei nella Chiesa un movimento specialmente tra cardinali, vescovi e sacerdoti per rinunciare a qualsiasi compromesso e ad ogni flirt con il mondo.

Non mi sono sorpreso, quando i principali media internazionali oligarchici, che promuovono l’omosessualità e la depravazione morale, hanno cominciato a denigrare la persona dell’arcivescovo Viganò e ad insabbiare la questione centrale del suo documento.

In mezzo alla diffusione dell’eresia di Lutero e a una profonda crisi morale di una parte considerevole del clero e specialmente della Curia romana, Papa Adriano VI° scrisse le seguenti parole incredibilmente sincere, indirizzate alla Dieta Imperiale di Norimberga del 1522: “Sappiamo che da qualche tempo molte abominazioni, abusi negli uffici ecclesiastici e violazioni dei diritti hanno avuto luogo nella Santa Sede e che tutte le cose sono state pervertite a causa di comportamenti nocivi. Dalla testa la corruzione è passata alle membra, dal Papa ai prelati: siamo tutti colpevoli, non c’è più nessuno che faccia il bene, no, nessuno”.

Spietatezza e trasparenza nel confessare e nel condannare i mali nella vita della Chiesa contribuiranno ad avviare un efficiente processo di purificazione e rinnovamento spirituale e morale. Prima di condannare gli altri, ogni prelato nella Chiesa, indipendentemente dal grado e dal titolo, dovrebbe chiedersi alla presenza di Dio, se egli stesso abbia mai in qualche modo coperto gli abusi sessuali. Se dovesse scoprirsi colpevole, dovrebbe dichiararlo pubblicamente, perché la Parola di Dio lo ammonisce: “Non vergognarti di riconoscere la tua colpevolezza” (Sir. 4:26). Perché, come san Pietro, il primo Papa, scrisse, “Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al vangelo di Dio?” (1 Pietro 4:17).

