UN APPELLO AL COLLEGIO CARDINALIZIO: CONSIGLIATE IL PAPA SULLA PENA DI MORTE. HA FATTO UN ERRORE.

Marco Tosatti

“First Things”, uno dei più importanti se non il più importante sito cattolico indipendente degli Stati Uniti pubblica oggi un appello, firmato da numerose personalità del mondo accademico, religioso e culturale, rivolto ai cardinali della Chiesa romana perché consiglino il Pontefice regnante di ritirare dal Catechismo la variazione aggiunat qualche giorno fa in tema di pena capitale. Stilum Curiae è lieto di riproporre ai suoi lettori questo appello.

Vi consigliamo inoltre di leggere l’articolo del prof. Roberto de Mattei su questo argomento, pubblicato da “Corrispondenza Romana”.

Ecco il testo, in italiano e in inglese, dell’appello e una prima lista di firmatari.

Alle reverendissime eminenze, i cardinali della santa Chiesa romana.

Dal momento che è una verità contenuta nella parola di Dio, e insegnata dal magistero ordinario e universale della Chiesa cattolica che i criminali possono legittimamente essere messi a morte dal potere civile quando ciò sia necessario per preservare il giusto ordine nella società civile, e dal momento che il presente pontefice romano ha più di una volta manifestato il suo rifiuto di insegnare questa dottrina, e ha invece portato una grande confusione nella Chiesa sembrando contraddirlo, e inserendo nel Catechismo della Chiesa Cattolica un paragrafo che farà sì, e già sta facendo sì che molte persone, sia credenti che non credenti, suppongano che la Chiesa consideri, contrariamente alla parola di Dio, che la pena capitale è intrinsecamente malvagia, noi facciamo appello alle Vostre Eminenze affinché consiglino Sua Santità che è suo dovere porre fine a questo scandalo, e ritirare questo paragrafo dal Catechismo, e insegnare la parola di Dio senza adulterazioni; e osiamo dichiarare la nostra convinzione che questo è un dovere che Vi impegna seriamente, di fronte a Dio e di fronte alla Chesa.

To their Most Reverend Eminences, the Cardinals of the holy Roman Church

Since it is a truth contained in the word of God, and taught by the ordinary and universal magisterium of the Catholic Church, that criminals may lawfully be put to death by the civil power when this is necessary to preserve just order in civil society, and since the present Roman pontiff has now more than once publicly manifested his refusal to teach this doctrine, and has rather brought great confusion upon the Church by seeming to contradict it, and by inserting into the Catechism of the Catholic Church a paragraph which will cause and is already causing many people, both believers and non-believers, to suppose that the Church considers, contrary to the word of God, that capital punishment is intrinsically evil, we hereby call upon Your Eminences to advise His Holiness that it is His duty to put an end to this scandal, to withdraw this paragraph from the Catechism, and to teach the word of God unadulterated; and we venture to state our conviction that this is a duty seriously binding upon Yourselves, before God and before the Church.

I primi firmatari.

Dr Hadley Arkes, Professor of Jurisprudence and American Institutions emeritus at Amherst College; founder and director of the James Wilson Institute on Natural Rights & the American Founding, Washington D.C.

Dr Joseph Bessette, Alice Tweed Tuohy Professor of Government and Ethics, Claremont McKenna College

James Bogle Esq., TD MA Dip Law, barrister (trial attorney), former President FIUV, former Chairman of the Catholic Union of Great Britain

Fr John Boyle JCL

Patrick Brennan, Professor of Law and John F. Scarpa Chair in Catholic Legal Studies, Villanova University

Dr J. Budziszewski, Professor of Government and Philosophy, University of Texas

Dr. Isobel Camp, Professor of Philosophy, Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Rome, Italy

Fr Michael Gilmary Cermak MMA

Fr. Linus F Clovis, Ph.D, JCL, M.SC., STB

Dr Travis Cook, Associate Professor of Government and Political Philosophy, Belmont Abbey College

Dr Cyrille Dounot, Professor of Legal History, Université Clermont Auvergne; ecclesiastical lawyer, ecclesiastical court of Lyon

Dr Patrick Downey, Professor of Philosophy, St. Mary’s College of California

Dr Eduardo Echeverria, Professor of Philosophy and Theology, Sacred Heart Major Seminary

Dr Edward Feser, Associate Professor of Philosophy, Pasadena City College

Dr Alan Fimister, Assistant Professor of Theology at St John Vianney Theological Seminary, Denver

Dr Luca Gili, Assistant Professor of Philosophy, Université du Québec à Montréal

Fr Brian Harrison OS STD Associate Professor of Theology (retired), Pontifical University of Puerto Rico

Fr John Hunwicke, Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford

Dr Peter Koritansky, Professor of History, Philosophy, and Religious Studies at the University of Prince Edward Island, Canada

Dr Peter Kwasniewski, independent scholar and author

Dr John Lamont STL DPhil. (Oxon.)

Fr Serafino M. Lanzetta STD

Dr Robert Lazu, Independent Scholar and Writer

Professor Roberto de Mattei, Former Professor of the History of Christianity, European University of Rome, former Vice President of the National Research Council (CNR)

Dr Brian McCall, Associate Dean for Academic Affairs and Associate Director of the Law Center, Orpha and Maurice Merrill Professor in Law, University of Oklahoma

Fr Paul McDonald, parish priest of Chippawa, Ontario

Dr Stéphane Mercier, former lecturer in Philosophy at the Catholic University of Louvain (Belgium)

Dr Robert T. Miller, Professor of Law, University of Iowa College of Law

Fr Alfredo Morselli, SSL, parish priest in the diocese of Bologna

Maureen Mullarkey, Senior Contributor, The Federalist

Fr Gerald Murray, JCD, Pastor, Church of the Holy Family, New York, NY

Fr Reto Ney

Dr Lukas Novak, Lecturer in Philosophy, Faculty of Theology, University of South Bohemia, České Budějovice

Dr. Thomas Osborne, Professor of Philosophy, University of St. Thomas, Houston, Texas

Dr Michael Pakaluk, Professor of Ethics, Busch School of Business and Economics, Catholic University of America

Dr Paolo Pasqualucci, retired Professor of Philosophy, University of Perugia, Italy

Dr Claudio Pierantoni, Professor of Medieval Philosophy in the Philosophy Faculty of the University of Chile

Thomas Pink, Professor of Philosophy, King’s College London

Rev Andrew Pinsent, DPhil, PhD, Research Director, Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of Oxford

Dr Donald S. Prudlo, Professor of Ancient and Medieval History, Jacksonville State University

Fr. Anselm Ramelow, O.P., Chair of the Department of Philosophy, Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley, California

Fr. George W. Rutler, Pastor, Church of Saint Michael the Archangel, New York City

Matthew Schmitz, Senior Editor, First Things

Dr Joseph Shaw, Fellow and Tutor in Philosophy at St Benet’s Hall, Oxford University

Dr. Michael Sirilla, Professor of Dogmatic and Systematic Theology, Franciscan University of Steubenville, Ohio

Fr Glen Tattersall, Parish Priest, Parish of Bl. John Henry Newman, archdiocese of Melbourne; Rector, St Aloysius’ Church

Dr Joseph Trabbic, Associate Professor of Philosophy, Ave Maria University, Florida

Prof. Giovanni Turco, Associate Professor of Philosophy of Public Law at the University of Udine; Corresponding member of the Pontifical Academy of Saint Thomas Aquinas

Dr Michael Uhlmann, Professor in the Division of Politics & Economics, Claremont Graduate University

Fr John Zuhlsdorf

