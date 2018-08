SPADARO, SALVINI: LA CHIESA HA DIALOGATO ANCHE CON ATTILA. PERÒ! F. C. E OSSERVATORE “SITI NON SICURI”…:-)))

Marco Tosatti

Ad agosto – sabato 11 – fa caldo, e ci permettiamo un paio di sorrisi. Il primo ce lo regala un assiduo frequentatore del blog. Che si è accorto che il sito di Famiglia Cristiana è considerato “non sicuro” dalle Divinità del Web. Come potete vedere dall’immagine.

Ma non solo: come commenta l’amico di Stilum Curiae, “Se poi malauguratamente uno fa clic sulla scritta “non sicuro” salta fuori un avviso che ci informa che qui bazzica anche gente ‘malintenzionata’”.

Come potete vedere dalla seconda immagine…

Cinque minuti, e giunge un’altra mail: questa volta ancora più clamorosa! Anche l’Osservatore Romano è considerato “non sicuro”!

Questa poi…Deve esserci stato un colpo di Stato silenzioso ai vertici di Google, guidato da fedeli alla Chiesa e alla Dottrina pre-franceschiane…

Ma passiamo a una delle abituali fonti di diletto gratis e allegria di Stilum Curiae e dei suoi lettori, e cioè a padre Antonio Spadaro. Che ha scritto un articolo per quel sito poco sicuro che è Famiglia Cristiana.

Il titolo non è per nulla pretenzioso: “Ridare un’anima a un’Italia sfiatata”. Nei tweet con cui lo ha pubblicizzato il Direttore di Civiltà Cattolica e assiduo frequentatore dell’ultimo piano pontificio a Santa Marta esorta al dialogo (si suppone con Salvini & C.) ricordando – che lievità di tocco! Ah questi gesuiti, maestri di finezze! – che papa Leone incontrò Attila!

Noi non siamo raffinati come i gesuiti, ma a occhio e croce non mi pare che abbia fatto un complimento. Però saggiamente dice che la colpa non è di un solo uomo politico…ma dai!

Vuoi vedere che hanno letto i sondaggi – l’ultimo lo trovate qui – che vedono il governo al 60 per cento del gradimento popolare? E che vedono in crollo il partito con la Chiesa italiana, e i vertici vaticani hanno amoreggiato negli ultimi anni, chiudendo occhi e bocca su alcuni pessimi provvedimenti (non dimentichiamo la legge sulle unioni civili Galantino-Cirrinà…)? . Dopo le misure anti-sbarchi, anti-traffico e anti carità pelosa, anzi pelosissima, messe in atto dall’esecutivo. Puro buon senso e normalità, direte voi; ma assolutamente rivoluzionari nell’impero massmediatico, nella Cultura e nella Chiesa della demagogia fintamente umanitaria. Ma realisticamente interessati a soldi e affari.

