PADRE SPADARO CAVALCA LA TESI DELL’AGGRESSIONE RAZZISTA A DAISY. MA IL CONTROLLO DELLE NOTIZIE? MA LA PRUDENZA?

Marco Tosatti

<Dai primi accertamenti l’aggressione all’atleta… non sarebbe a sfondo razzista>.

Scusatemi, da domani sono in vacanza davvero e vi lascio tranquilli qualche giorno. Ma ho visto un tweet di padre Antonio Spadaro sulla vicenda di Daisy e non mi sono tenuto. Prima leggete questo, riportato da un sito di informazione e cronaca:

“Dai primi accertamenti l’aggressione all’atleta di origini nigeriane Daisy Osakue colpita tra la notte del 29 e 30 luglio a Moncalieri dal lancio di uova da un’auto che l’ha affiancata mentre camminava per strada con alcuni amici, non sarebbe a sfondo razzista.

Secondo i carabinieri che stanno indagando per quanto avvenuto la ragazza stava attraversando la strada ed è stata soccorsa da un gruppo di persone dopo che era stata colpita. In base a quanto appreso dai militari la ragazza non sarebbe né stata picchiata né insultata ma colpita da un lancio di uovo il cui guscio l’ha ferita alla cornea.

Per i carabinieri come detto non ci sarebbe un movente xenofobo e stanno lavorando per identificare gli occupanti della macchina che non sarebbe la prima volta che agiscono così. Infatti nel solo mese di luglio sono stati denunciati altri due casi di aggressione con uova. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio, riferiscono gli investigatori dell’Arma, un pensionato ha segnalato lanci di uova contro la sua abitazione, in strada Sanda 47. Mentre il 25 luglio, intorno alle 23, un episodio simile a quello di cui è stata vittima Daisy si è verificato in strada Genova, sempre a Moncalieri, ai danni di tre donne che uscivano da un ristorante che sono state colpite dal lancio di uova da una macchina che viaggiava a tutta velocità”.

Basta, secondo voi, tutto questo per fare in modo che il governo non venga coinvolto? No, ovviamente. Telegiornali, giornali – in particolare quelli di area legata al PD, come Repubblica e Stampa, battono sul tema del razzsimo. E non poteva mancare però il nostro immancabile fiancheggiatore anti-governo e anti-Salvini (sicuramente complice del lancio) che si è prodotto in questo tweet; avallando – ma che importa? – la mezza fakenews sull’aggressione “razzista”. Ma l’ignaziano discernimento? Ma la prudenza, che come sappiamo è una delle virtù cardinali? Ma il controllo approfondito delle notizie (il Nostro, in fondo è direttore di un giornale)? Niente, va tutto bene pur di portare fascine al fuoco anti-Lega. Ma il massimo della comicità è l’accusa contro l’odio. È evidente che gli autori di questo gesto imbecille sono, appunto, degli imbecilli, che riempiono il vuoto delle loro vite e delle loro teste facendo agguati all’uovo. Cercare di montare un caso: va bene per il PD e i suoi organi giornalistici contigui (poi ci stupiamo che le vendite dei giornali calano…) ma Civiltà Cattolica, una volta, aveva una sua dignità. E volendo scherzare, che cosa vuol dire padre Spadaro, quando accenna ai “nostri figli”? Ci sta dando una notizia?

Aggiornamento

Queste sono la foto e la didascalia che padre Spadaro ha pubblicato su Facebook. Lascio a voi ogni commento, non mi vengono le parole.

<Il #crocifisso da esporre in tutti i luoghi pubblici: Daisy Osakue>

Questo è il link a cui potete collegarvi per leggere i commenti.

