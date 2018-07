MARCHIONNE. FARIA CI CONSIGLIA DI LEGGERE “L’APPARECCHIO ALLA MORTE” DI ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI.

Marco Tosatti

<Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo>.

Dal suo eremo estivo l’Abate Faria ci ha inviato un breve messaggio. Qualcuno – una delle rare persone che incontra, pastori, contadini, massaie – lo hanno informato della scomparsa di uno dei Signori della Terra, e dell’indegno teatrino con cui persone poco degne di rispetto hanno voluto accompagnare quello che è sempre, per chiunque, un dramma. Magari anche persone e giornali che poi vantano una superiorità morale, etica e intellettuale rispetto al volgo bifolco. Cioè a tutti coloro che non condividono i loro alti sentiri. Quanto saggezza, quella dell’Abate! Veramente da leggere e meditare.

Abbiamo appreso della malattia e della morte di Sergio Marchionne qualche ora fa. Anche in questo caso, come in molti altri del genere, abbiamo assistito alle solite false liturgie: da un lato coloro che sfogano le proprie frustrazioni e invidie verso una persona che sta morendo e dall’altro quelli che trasformano chiunque muore in un santo. Non so se Marchionne fosse un santo o se fosse quella persona non piacevole dipinta da altri. Quello che impariamo da questi eventi è la precarietà dell’esistenza terrena, un sano relativismo che fa vedere tutte le cose che viviamo qui, comprese le beghe vaticane, per quello che sono, cose di minima importanza.

Isaia dice: “Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Secca l’erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi”.

Un bel libro da leggere e rileggere è “Apparecchio alla morte” di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. In esso è detto: “Da’ mondani sono stimati fortunati solamente quei, che godono de’ beni di questo mondo, de’ piaceri, delle ricchezze e delle pompe; ma la morte metterà fine a tutte queste fortune di terra. «Quae est vita vestra? vapor est, ad modicum parens» (Iac. 4. 15). I vapori ch’esalano dalla terra, talvolta alzati in aria, e investiti dalla luce del sole fanno una bella comparsa; ma questa comparsa quanto dura? Ad un poco di vento sparisce tutto. Ecco quel grande oggi corteggiato, temuto e quasi adorato; domani che sarà morto, sarà disprezzato, maledetto e calpestato. Colla morte tutto si ha da lasciare. Il fratello di quel gran servo di Dio, Tommaso de Kempis, si pregiava d’aversi fatta una bella casa, ma gli disse un amico che vi era un gran difetto. Quale? egli domandò. Il difetto, quegli rispose, è che vi avete fatta la porta. Come? ripigliò, è difetto la porta? Sì, rispose l’amico, perché un giorno per questa porta dovrete uscirne morto, e così lasciar la casa e tutto”. Pensiamo a questo e preghiamo per Sergio Marchionne che si trova pronto per il suo giudizio; come preghiamo per tutti coloro che, come noi prima o poi, si trovano a dover fronteggiare in solitudine il loro destino.

Abate Faria

