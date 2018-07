DUE MAMME O DUE PAPA’ NON ESISTONO: LA LEGGE VIGENTE VA RISPETTATA. CI SARÀ UN PROVVEDIMENTO CONTRO GLI ABUSI.

Marco Tosatti

Volentieri rilanciamo il comunicato congiunto di ProVita e di Generazione Famiglia, sul tema dell’iscrizione allo Stato Civile di bambini che hanno “due mamme” o “due padri”, una conseguenza diretta dell’utero in affitto o del commercio di seme umano.

DUE MAMME O DUE PAPA’ NON ESISTONO:

LA LEGGE VIGENTE VA RISPETTATA

ProVita e Generazione Famiglia esprimono soddisfazione per la risposta data dal ministro Salvini all’interrogazione del sen. Pillon circa l’iscrizione allo stato civile di “due mamme” o di “due papà”

ROMA – 26 luglio 2018

Jacopo Coghe (Generazione Famiglia) e Toni Brandi (ProVita Onlus) apprendono con favore del provvedimento annunciato dal ministro Salvini che servirà a porre fine agli abusi dei funzionari preposti ai registri dello stato civile: perché “l’atto di nascita deve corrispondere alla verità biologica”, come ha detto il senatore Pillon e ha ribadito Salvini al question time svoltosi oggi a Palazzo Madama.

Anche il ministro Fontana ha stigmatizzato le pratiche della vendita dei gameti e dell’affitto dell’utero, nell’odierna audizione alla Commissione Affari sociali.

“Due mamme devono aver comprato il seme per farsi fecondare, due papà devono aver comprato ovuli e affittato l’utero di una donna per poter avere un bambino: si tratta di fattispecie di reato previste dall’art. 12 della legge 40 del 2004”, spiega Coghe. “Si tratta di pratiche commerciali che sviliscono come oggetti le donne e i bambini”, sottolinea Brandi.

Generazione Famiglia e ProVita plaudono al ministro anche per aver chiarito ancora una volta la posizione del Governo a difesa della famiglia naturale e dei valori che essa esprime, dagli attacchi che le sono rivolti da potenti lobby: queste usano sindaci e giudici per realizzare gli interessi economici che muovono le “fabbriche di bambini” e per favorire la propaganda ideologica e nichilista che vorrebbe cancellare la realtà della natura umana: i bambini nascono da una mamma e un papà e hanno diritto di crescere con la mamma e il papà che li hanno generati.

