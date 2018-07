DELICATA ALLUSIONE (PER IMMAGINI) DI P. SPADARO. LA LEGA È COME IL KU KLUX KLAN. MASSACRO SUL WEB.

Marco Tosatti

<Caro sacerdote, quindi lei in che cosa si identificherebbe? Poveri noi cristiani, anzi: Poveri noi inidentificabili>.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, per qualche giorno vi lascio tranquilli. Forse ci risentIremo lunedì, ma giusto un’apparizione lampo; poi, fino alla domenica successiva, sarò solo con lo smartphone, in un posto che spero tranquillo, in forzata astinenza da computer. Ma prima di abbassare temporaneamente il sipario, non posso non dedicare un po’ di attenzione a uno dei personaggi più effervescenti e inquietanti della troupe ecclesiale che si agita alla corte del Pontefice regnante, e cioè padre Antonio Spadaro, sj, Direttore de La Civiltà Cattolica.

Vorrei sottoporre all’attenzione dei lettori due dei suoi tweet. Che non posso vedere direttamente; Spadaro mi ha bannato quando ho scritto un paio di articoli sul suo vizietto di irridere i cardinali dei Dubia da account anonimi, da lui stesso creati, per poi ritwittarli con il suo account ufficiale. Un’operazione che – mi si permetta – non avrebbero fatto né padre Sorge né padre Salvini. Ma questi sono i tempi.

Per fortuna Stilum Curiae non manca di amici che tengono un occhio su questo odiatore ufficiale di Salvini e della Lega. E qui permettetemi una riflessione a buon mercato, forse stupida, ma che condivido con voi. È singolare che come la Chiesa, o almeno gran parte delle gerarchie, un secolo e mezzo fa abbia combattuto il processo di unificazione del Paese, così adesso abbia un atteggiamento molto simile, e scelga – almeno ai vertici – il campo globalista e mondialista sponsorizzato dalle élites finanziarie, bancarie e in buona sostanza antidemocratiche. Così la Lega, che veniva critica dai vescovi anni fa perché elemento di divisione del Paese, adesso che ha capito che o ci si salva tutti insieme o si affoga tutti ed è diventata un partito realmente italiano viene demonizzata. A un secolo e mezzo di distanza dalla battaglia per l’unità, la Chiesa sceglie di nuovo i poteri esterni rispetto all’Italia.

Perché, mi permettano le anime belle che conosciamo, se alcuni danno l’impressione di usare il crocefisso come un Big Jim, troppi nel campo della Misericordia (per tutti, ma per te no, sei leghista) sventolano il Vangelo come le Guardie Rosse facevano con il Libretto di Mao. E non escludo nessuno, da questo appunto.

Comunque dopo la sbecerata di Famiglia Cristiana su Salvini (equiparato peraltro a Pietro, dai religiosi redattori paolini: è a lui che Gesù disse vade retro) padre Spadaro non ha tollerato di farsi superare e ha pubblicato il tweet che vedete in cima all’articolo. La Lega come il Ku Klux Klan? Si va di finezza in finezza nella Chiesa di papa Francesco. E si respira un clima singolare, di frenesia e nervosismo, come se stesse per accadere qualche cosa. Mah! Vedremo.

Intanto dopo le sparate di padre Spadaro sull’identità, vi riporto alcuni dei commenti che ha provocato.

“Meno male che Carlo Martello o a Lepanto, ad esempio, la pensavano in maniera diversa, così oggi può scrivere questa roba”.

“Il grande cardinale Consalvi disse a Napoleone: “non riuscirà a distruggere la Chiesa, se non ci sono riusciti i preti in 2000 anni. Le ne è la prova vivente”.

“Mi scusi non per essere polemico, ma Costantino è stato il primo ad utlizzare la croce in maniera politica fermando la lotta dell’Impero romano contro il cristianesimo (il famoso In Hoc Signo Vinces). O già nel 325 d.c. avevano Bg Jim?”.

“GIÙ LE MANI. Voi non avete l’identità di chi abbraccia la croce e muore. Io, se proprio devo combattere per i miei figli lo farò sotto la croce”.

Una persona riporta la notizia dell’ennesimo raid islamico contro i cristiani in Nigeria: “vengono uccisi per la loro identità e la loro fede”.

“Quindi si è cristiani scomparendo. Contento lei, post-cristiano, se in questo si identifica, ma temo sia solo nichilismo”.

“Due bimbi copti. Normalmente nei posti dove i cristiani rischierebbero solo a tenerlo in cas, se lo tatuano addosso. Non è un segno identitario? Con rispetto, il crocifisso non è segno di protesta, ma la fotografia dell’amore”.

“Non è MAI un segno identitario” davvero ha scritto questa bestemmia? Scherziamo? Che faccio? Strappo le lettere di san Paolo dal Nuovo Testamento? Non siamo arrivati al fondo! @antoniospadaro ha iniziato a scavare! Triste e angosciato pensando ai martiri di oggi difendendo la Santa Croce.

“Il crocifisso non è mai un segno identitario”. Avete ascoltato la cazzatomelia della settimana. (Con sotto una foto dei Cristeros messicani).

“Premesso che non sono a favore di forzature, ma dove eravate quando vi imponevano di toglierlo? Non una parola”.

“La Croce segno di protesta? Ma non era di salvezza? Accoglienza incondizionata? Ma nemmeno un po’ di conversione? Mai segno identitario? Per questo negli ultimi anni molti d voi nascondono la Croce sotto giacche o cintole? Con rispetto, ha letto cosa ha scritto prima di inviare?”.

“Don Antonio, cambi incenso! Abbiamo combattuto in sede europea per difendere il crocifisso quale simbolo culturale e lei oggi se ne esce con queste parole? Ma quando la finite di fare opposizione politica e ritornate a fare i sacerdoti?.

“Giù le mani…avrebbe dovuto dirlo tutte le volte che qualcuno offendea il #crocifisso…avvilente e fuori luogo questo suo messaggio. #preghiere per la Chiesa”.

“Allora se non sono importanti, perché gli islamici vandalizzano i nostri simboli #Cristiani in tutta #Europa? Perché li giustificate? Perché preferite il nemico?”.

“Spadà, ma chi sei, POLPOT? Se croce non è segno identitario la devi cancellare da stemmi di metà dei comuni italiani e da metà delle bandiere, europee e non #crocifisso”.

“Caro sacerdote, quindi lei in che cosa si identificherebbe? Poveri noi cristiani, anzi: Poveri noi inidentificabili. Perché ormai da troppo tempo la Chiesa si è riempita di INIDENTIFICABILI. Dovreste cambiare mestiere, svestirvi e fare qualsiasi altra cosa”.

“I primi cristiani si facevano mangiare vivi dai leoni per un’identità che non rinnegavano! La Croce NON è e protesta, ma PROPOSTA!…ma mentre usano il Crocefisso per deriderlo nelle varie ed avariate manifestazioni arcobaleno, con pose porno ecc….voi state zitti, perché?”.

“Accoglienza incondizionata????:-)))Ecco strumentalizziamo anche Cristo in croce per fare un po’ di propaganda a favore di importazione clandestini e negriero traffico di umani!!!Poi uno si chiede perché la chiesa sia in crisi…Vergogna!”.

E qui ci fermiamo, anche se ce ne sarebbero molti altri. Chiudiamo con un’ultima fotografia: eccola:

Povera Chiesa!

