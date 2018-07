SE ANCHE LA MADONNA DE NOANTRI VIENE ARRUOLATA NEL #METOO DALLA CORRETTEZZA POLITICA…

Marco Tosatti

Da qualche giorno è in corso a Trastevere, a Roma la Festa de Noantri, un appuntamento classico per gli abitanti del Quartiere, per i romani e anche per i turisti. Viale Trastevere viene chiuso al traffico, e per le strade sfila una processione in cui si porta il trono della Madonna del Carmelo. Una festa che vive di diversi appuntamenti. Quest’anno la Madonna è stata vestita da una maison di stilisti d’eccezione, Gattinoni. E qui trovate l’intervista del Direttore Creativo della casa, Guillermo Mariotto; un’intervista molto bella, da cui traspaiono l’interesse e la devozione del suo protagonista verso questa forma di religiosità popolare.

E poi….a un certo punto Guillermo dice: “Il mantello rosso sta per la violenza contro le donne. Lei resta sempre l’Immacolata Concezione, ma il mantello rosso sta per la violenza contro le donne. E c’è anche la scritta in latino che dice del dolore che soffre il mondo per questo fattaccio della volenza alle donne…Esce in processione la Madonna de Noantri con un grande dolore per via della violenza contro le donne che oggi è diventata veramente un incubo…”.

La Madonna del Carmine come Asia Argento? M è venuto in mente che motivi per sentire grande dolore la Vergine ne ha a bizzeffe, a cominciare dai milioni di innocenti soppressi nella pancia delle loro madri (circa centomila solo in Italia), e che spesso sono femmine, per un reale femminicidio che il Progresso e la Correttezza Politica si rifiutano di vedere; e per le guerre poco interessanti per gli interessi dei Padroni dei Media, come lo Yemen, o il Congo; per le migliaia di cristiani ammazzati dai pastori Fulani in Nigeria ma di cui non si deve parlare perché l’islam è una religione di pace…E forse piange anche per Asia Bibi, madre come lei, da anni a marcire innocente in galera in Pakistan. E la lista potrebbe continuare a lungo.

