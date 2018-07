STILUM CURIAE OLTRE QUOTA CINQUE MILIONI DI VISUALIZZAZIONI. 40 MILA I COMMENTI MODERATI.

Marco Tosatti

Cari amici e soprattutto nemici di Stilum Curiae, questa è un’informazione di servizio. Ogni tanto, lo sapete, vi rendo conto dell’andamento del blog, a cui contribuite con la vostra attenzione e con i vostri commenti.

Proprio ieri il nostro cammino comune ha segnato una tappa miliare interessante: come potete vedere dalla fotografia, abbiamo toccato i cinque milioni di visualizzazioni. Che non è straordinario, ma non è neanche poco, tenendo conto della povertà estrema dei mezzi a disposizione.

Il conteggio è partito nell’ottobre del 2016; quindi Stilum Curiale dall’atto formale di nascita non ha ancora compiuto due anni.

E come potete vedere sempre dallo screenshot, la media giornaliera è superiore alle diecimila unità; e anche questo non è niente male. Ci accontentiamo di poco, e ringraziamo per questo: voi in primo luogo, che date attenzione e fedeltà, e i collaboratori anonimi e in chiaro che contribuiscono a rendere vario, brillante e spesso provocatorio e stuzzicante Stilum Curiae.

Come ho già detto in passato, ovviamente il sottoscritto è un genio; ma credo che la fortuna, piccola o grande che sia, di Stilum Curiae dipenda dal fatto che scriviamo parecchie cose che gli altri per tanti motivi, che ben conosciamo, non scrivono; e di conseguenza Stilum Curiae risponde a un bisogno di informazione non ad usum delphini, e sicuramente non motivata da interessi di politica ecclesiale o economici.

Alla fine di tutto ciò: grazie.

