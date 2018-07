TUTTI AL MARE…LI COMUNICHEREMO SUL BAGNASCIUGA. ANZI SULLA BATTIGIA. UNA MESSA CON I PIEDI A MOLLO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un paio di amici nelle ultime ore mi hanno inviato questo video. Rappresenta don Fabio, della diocesi di Bari-Bitonto che celebra una messa sulla riva del mare. Di fronte a un gruppo di ragazzi.

Ed ecco il momento della comunione:

Abbiamo assistito a tante innovazioni, in questi anni, ma a una messa sul bagnasciuga, come diceva il buon’anima, no. Certo, non mi sembra che l’atteggiamento del popolo di Dio sia molto solenne e compreso della gravità del momento…ma sono ragazzi.

