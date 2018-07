PEZZO GROSSO SU BOERI: CHI L’HA MESSO LÌ? E SU DI SÉ: ANCHE ULISSE DOVETTE USARE UNO PSEUDONIMO…

Marco Tosatti

Pezzo Grosso si scusa. Con Stilum Curiae, e con i suoi lettori. Si scusa perché negli ultimi giorni i suoi interventi sono stati più fitti. “Ma quando leggo certe affermazioni, non ce la faccio a non polemizzare”, mi ha confidato a margine di questo intervento. Che ha per obiettivo, ancora una volta, le dichiarazioni creative del presidente dell’INPS, Tito Boeri; e anche quelli che definisce gli amichetti di chi è avversario del Paese in cui viviamo. E l’ideologia che da tempo sta cercando di modellare e condizionare le nostre (e quelle di molti altri nel mondo) esistenze. E che la Chiesa, ahimè sembra non contrastare più; anzi la liscia nel senso del pelo…

“Caro Tosatti, se abbiamo qualche dubbio che in Italia in posizioni di responsabilità abbiamo avuto (qualcuno lo abbiamo ancorai) amichetti dei nemici (politici) del paese, dobbiamo cancellarlo (il dubbio). Nei tempi recentissimi il bravo direttore de Il Giornale (Alessandro Sallusti) nel 2013 indicò Mario Monti. L’attuale Ministro degli Interni Matteo Salvini nel 2016 indicò quali nemici politicamente rilevanti del paese addirittura Prodi, Napolitano, Ciampi . Ora,in specifico, mi riferisco all’ormai esilarante Presidente dell’INPS Boeri (ma chi lo ha mai nominato costui?) le cui dichiarazioni ho già commentato un paio di volte su Stilum Curiae. In una recentissima eccellente analisi su Start Magazine (“tutte le fake news sulle pensioni“) l’on. Giuliano Cazzola, che è senza dubbio uno dei maggiori esperti italiani di pensioni, (è stato sindacalista CGIL, direttore Generale del Ministero del Lavoro, membro della commissione di vigilanza sui fondi pensione e valutazione della spesa pensionistica, ecc.), ci riporta una dichiarazione di Boeri, nel contesto dei suoi “geniali” interventi a spiegazione della indispensabilità degli immigrati per pagare le pensioni nostre : “per ridurre l’immigrazione clandestina si deve aumentare quella regolare“. A parte la solita reiterata abitudine di fare osservazioni senza numeri a supporto, questa dichiarazione mi ha ricordato quelle dei radicali (Pannella, Bonino & co.) sullo spaccio di droga, per ridurre il quale si dovrebbe liberalizzarne la vendita. Ma detta dichiarazione Boeri l’ha rielaborata copiando da vecchie dichiarazioni dei Segretari Generali ONU, tipo Kofi Annan, Ban Ki-moon e così via. Ohimè ! in che mani siamo, caro Tosatti.

Ora, si obietterà che essendo Pezzo Grosso uno pseudonimo non può pretendere di aver credibilità nelle sue valutazioni critiche. Forse è comprensibile, ma Pezzo Grosso deve esser prudente, non è protetto da partiti politici, lobby, logge e cosi via. Ricordo in proposito che anche Ulisse per riuscire ad abbattere il Ciclope, in mancanza di altri mezzi, usò l’anonimato…

PG

