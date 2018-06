UNA FEDE IN DUE. LA MIA VITA CON VITTORIO. UN LIBRO DI ROSANNA BRICHETTI MESSORI. DA LEGGERE E MEDITARE.

Marco Tosatti

“Una fede in due”, scritto da Rosanna Brichetti Messori, è un libro che consiglio sinceramente di leggere. È un libro che fa bene all’anima, che racconta con lievità e umorismo, due percorsi esistenziali che si fondono in una cosa sola. Ma quanta sofferenza per arrivare fino a là, a causa di un matrimonio contratto da un giovane Vittorio, e la cui non validità il tribunale ecclesiastico ha messo vent’anni a riconoscere. Chi non è cattolico (e forse anche qualche cattolico) può sorridere, di fronte a questa storia. Ma non è evidentemente così per chi crede, e cerca di far combaciare la sua vita alla sua fede.

Non conosco Rosanna Brichetti. Conosco Vittorio da molti anni, anche se ci siamo incrociati fisicamente poche volte; ma esiste con lui una grande sintonia, di cui scopro le ragioni, adesso in cose comuni. Radici emiliane, una famiglia certamente molto laica per non dire di più, Torino, la conversione, e persino un giornale, la Stampa.

Il libro di Rosanna mi ha aiutato a capire di più Vittorio, che giudico sia probabilmente lo scrittore cattolico più efficace, convincente e acuto dei nostri tempi. E a fare la scoperta di quella parte del suo mondo, importantissima, impersonata da Rosanna stessa.

Ovviamente è impossibile condensare un libro di oltre duecento pagine, denso di vita, ricordi e significati, in qualche decina di righe. Un libro che è un’opera singolare, il racconto parallelo della vita esterna e di quella spirituale, intrecciate a formare un unico spartito musicale.

Mi hanno colpito molte cose, a cominciare dalla conversione di Vittorio, quel “buco di luce” che gli apparve all’improvviso studiando – per ragioni di studio, non di fede – i Vangeli. Ha suscitato un’eco profonda una riflessione di Rosanna: “E soprattutto avevo avuto modo di sperimentare pienamente l’amore di Dio che salva e, unico, riscalda davvero il cuore, guarendoti a poco a poco, fino alle radici dell’essere”. Ecco, mi è venuta in mente una frase di Baudelaire, che amo tantissimo: “Dio è il solo confidente della tragedia di cui ciascuno è l’eroe”. E sono stati davvero eroici, Vittorio e Rosanna, a vivere come fratello e sorella in attesa di un giudizio che non giungeva mai, e sono stati eroici nel decidere di separarsi, a un certo punto della loro esistenza, e poi finalmente, dopo tanti, troppi anni, la possibilità di sposarsi.

Ma il libro è anche la storia della Chiesa di questi decenni, delle sue poche vittorie e delle sue molte sconfitte e tradimenti, con uno sguardo lucido sulla situazione di oggi, e il nemico che la minaccia, non sempre riconosciuto e capito anche dai vertici della Chiesa stessa. “Una sorta di superideologia la quale, ipotizzando un mondo senza Dio, retto e guidato solo dalla ragione umana, ne vuole esplorare la libertà e le possibilità fino a conseguenze così estreme che fanno davvero paura…e poi imporlo con la forza prepotente di una feroce inquisizione laicista che rischia di sfociare in una vera e propria dittatura delle idee, dalla quale non è possibile dissociarsi”.

E fra le tante cose interessanti che ho trovato nel libro di Rosanna c’è anche la preghiera silenziosa, la preghiera del cuore dell’esicasmo del cristianesimo orientale; una pratica che ho scoperto essere ben più diffusa di quanto si pensi anche nella nostra Italia quasi post-cristiana, un soffio di spiritualità intensa e intima in forme religiose sempre più fredde e lontane.

Il congedo, in questi giorni in cui ci ha detto addio una delle persone più importanti della mia esistenza, forse la più importante, mi ha riempito gli occhi di lacrime. Ecco le ultime righe: “Ne abbiamo viste tante, insieme, belle e brutte. Avevamo le nostre ferite da rimarginare. Ci siamo tenuti per mano anche nei momenti difficili. E, insieme, abbiamo superato molti ostacoli. Auguriamoci che così avvenga fino all’ultimo, quando io spero – e prego in segreto – di poterti essere vicina e di chiuderti gli occhi. Sarà molto duro rimanere da sola, anche se sarà certamente per poco. Ma poi, rimetto nelle mani di Dio. E trovo la pace che Lui solo sa dare”.

