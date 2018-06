PEZZO GROSSO, LE PENSIONI E DI MAIO. GLI RICORDA UN PO’ POL POT E UN PO’ PAPA BERGOGLIO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae. Oggi Pezzo Grosso, di ritorno da una delle sue scorribande oltre confine, ci ha mandato un messaggio assolutamente inviperito. Ma non ce l’ha con Galantino o Bassetti o Sant’Egidio o Ravasi o qualche altro notabile di curia. ll bersaglio è Luigi Di Maio. Vedete perché…

Caro Tosatti, son stato in viaggio per una settimana e solo oggi ho letto i giornali. Ho anche appreso della morte della sua cara sorella Mirella e le prometto preghiere. Sul Corriere di domenica 24 giugno, pag. 8, leggo un articolo che non posso lasciar correre: “Di Maio contro le pensioni alte :metteremo un tetto a 5mila euro”. Ma, titolo a parte, leggete il virgolettato: Ci saranno alcuni italiani “che faranno vacanze da nababbi sullo yacht perché hanno una pensione d’oro di migliaia di euro che da anni paga la collettività a cause delle distorsioni del vecchio metodo retributivo. Uno sfregio a quei tre milioni che non hanno neppure i soldi per fare la spesa”. Ma Di Maio di che sta parlando? Secondo lui con una pensione superiore a cinquemila euro, anche del doppio, si fa vita da nababbi sullo yacht? Non si chiede se per caso questi “ricchi signori“ questa pensione non l’ abbiano pagata? Non si domanda come mai tre milioni di persone non abbiano i soldi per fare la spesa? Cioè Di Maio non si domanda quali siano le cause, e vede solo gli effetti dei problemi, che pretende di affrontare quale ministro del lavoro e dello sviluppo? Ma Di Maio come parlamentare e bi-ministro, quanto guadagna? E non si domanda chi paga? E non si confronta con i suoi tre milioni di poveri della Campania? Quando Di Maio parla di giustizia economico sociale, mi sovviene un po’ papa Bergoglio quando parla di egualitarismo e spiega che la inequità (nella ripartizione della ricchezza) è il peggiore dei mali (Evangelii Gaudium). Di Maio, con queste esternazioni, mi ricorda anche Pol-Pot, dittatore della Cambogia (a capo dei khmer rossi), che nell’intento di realizzare una giustizia economico sociale senza più differenze, sterminò i costosi vecchi, gli anziani e i disabili , per sostenere le nuove generazioni… Dopo Pol Pot si è però re-instaurata la monarchia…

PG

