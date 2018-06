ABATE FARIA: SUI ROM SALVINI HA RAGIONE. MA IN ITALIA IL BUON SENSO SPAVENTA (LA SINISTRA).

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemico di Stilum Curiae, e troll vari, l’Abate Faria ci ha scritto dal suo eremo dove gli è giunta l’eco dello strapparsi di capelli della sinistra e dei giornalisti ad essa collaterali (cioè quasi tutti) per l’idea di un censimento in quelle felici isole di non legalità che sono i campi Rom in Italia. Reazioni di isteria pura – in odio politico – per quello che dovrebbe essere un provvedimento di pura normalità: perché devono esserci delle zone del Paese dove non so chi vive, come, da dove viene e che cosa fa? In Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna questo non avviene. Ma leggiamo l’Abate Faria; e poi un paio di righe di commento.

Viviamo in una società dove l’ovvio, le cose normali, spaventano. O vengono usate strumentalmente per spaventare. Questo perché l’ideologia si è sostituita alla realtà. E per coloro che cercano di istillare un poco di sano realismo ecco le armi della calunnia, delle accuse, delle etichette: omofobo, razzista, fascista, nazista, intollerante e via dicendo.

Tutta questa canizza sui Rom fa veramente pensare. Il messaggio che Matteo Salvini vuole trasmettere, con la sua idea del censimento, è dire è che i Rom, per il modo in cui vivono, sono un problema per loro stessi e per la società. Basare la propria sopravvivenza sul furto e l’accattonaggio non può essere tollerato da una società civile. Se camminate per le vie delle città dove i Rom sono presenti vi accorgerete come essi vengono sistematicamente scansati ed evitati. È razzismo da parte della gente? Non credo, è semplicemente autodifesa e paura, in quanto la voce che essi mirino soprattutto al tuo portafoglio non è semplicemente un gossip. Bisogna avere misericordia cristiana per loro? Certo, come per tutti, ma questa misericordia non sia disgiunta dalla giustizia. Il governo deve proteggere la loro incolumità come quella della popolazione che è sotto pericolo di furti ed assalti personali, includendo in questo le decine di migliaia di turisti che vengono sistematicamente presi di mira. Razzismo sarebbe prendere di mira i Rom in quanto Rom. No, vengono evitati in quanti percepiti come pericolosi. Non è un problema di razzismo, ma di ordine pubblico. Fate una ricerca online e vi renderete conto di come questo problema sia sentito non solo in Italia, ma anche fuori dei confini. Se noi siamo razzisti, allora tutto il mondo è razzista in quanto gli avvertimenti sui “gipsies” sono presenti e numerosi anche sui siti esteri.

Poi, tutti questi buonisti che vivono al sicuro delle loro ben guardate magioni, non potrebbero alzare la voce sul fatto che ad essere mandati avanti a rubare sono spesso i bambini, le donne? Insomma, se fate i buonisti fatelo almeno per bene, senza dimenticare dei pezzi di buonismo qua e là….

Come aiutare questa popolazione? Questa è la domanda vera, e che non ha una facile risposta. Se non è possibile l’integrazione si dovranno cercare altre soluzioni per garantire l’incolumità e la dignità dei Rom e la pace sociale degli italiani. Nessuno chiede deportazioni e via dicendo. Si chiede una soluzione vera ed efficace ad un problema oramai insostenibile. E che è tale – in questa misura e in queste forme – solo in Italia.

Abate Faria

Posso aggiungere, a titolo personale, che nel corso degli anni, usando i mezzi pubblici, e su una stessa linea, mi è capitato di salvare più volte ignari turisti dalle attenzioni interessate di piccoli sciami di ragazze e bambine Rom. Le ho anche viste fermate, talvolta dalle forze dell’ordine; salvo ritrovarle, qualche giorno dopo, di nuovo al posto di lavoro. Alcune le ho viste ragazzine, e poi, con il passare degli anni, donne, e continuare a lavorare magari portando un bebè a tracolla…Ma come fate a spiegare tutto questo ai vari Saviani e Gramellini e gli altri esponenti del benpensantismo gauche caviar che su un autobus romano non ci hanno mai messo piede, e non si sono mai trovati senza portafoglio in omaggio al rispetto dei costumi culturali?

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Abate Faria

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482