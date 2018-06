COSTARICA, GUATEMALA, SPAGNA: LACRIME DA UNDICI STATUE DELLA MADONNA DI FATIMA E DEL BUON CONSIGLIO.

Marco Tosatti

Ci ha colpito una notizia che abbiamo trovato su un sito di informazione degli Araldi del Vangelo. La notizia è stata confermata dai responsabili della sezione dell’America Centrale dell’Istituto religioso. A quanto ci risulta, sono in corso esami per garantire un contesto di solidità scientifica alla vicenda. Anzi, alle vicende, perché si tratta di un fenomeno che ha coinvolto parecchie realtà.

Ecco la notizia, come è stata riportata da Gaudiumpress.org. Ne pubblichiamo uno stralcio, rimandando le persone interessate a leggere l’articolo originale.

“Di recente, il 21 aprile scorso nella Città di San José, capitale della Costa Rica, verso le 11:15 un sacerdote degli Araldi del Vangelo, una signora e parecchi giovani che si preparavano ad assistere alla Santa Messa, hanno notato con sorpresa che dagli occhi verginali della Statua pellegrina del Cuore Immacolato di Maria scorrevano abbondati lacrime. Il giovane che ha assistito per primo al fenomeno ha avvisato il suo formatore, avvertendolo di quello che stava succedendo. Egli stesso poi ha preannunciato che un’altra statua, in Costa Rica, avrebbe anch’essa versato lacrime e che nel Guatemala un identico fatto si sarebbe verificato.

Di fronte alla constatazione dei fatti, hanno chiesto al giovane come sapesse con tanta sicurezza quello che stava per accadere. Egli ha risposto con semplicità che glielo aveva detto una donna molto buona.

Solo questo fatto sarebbe bastato a commuovere il cuore di un figlio amante di Maria. Tuttavia i segni del Cielo non si sono fermati qui. Nello stesso giorno il fenomeno si è ripetuto in altre quattro immagini della Madonna di Fatima appartenenti tutte e quattro agli Araldi del Vangelo, davanti a parecchi testimoni, e più insolitamente si è verificato ancora nei giorni 22, 24 e 26 successivi, nelle stesse statue e addirittura su una rappresentazione della Madonna del Buon Consiglio. Tutto ciò è stato riportato puntualmente in un apposito verbale.

Alcuni visitatori esterni hanno assistito a diversi di questi fenomeni e attestano anche loro di aver visto la lacrimazione in atto, cioè, di aver assistito allo scorrere del liquido dagli occhi delle statue.

In Spagna, una statuina della Madonna, acquistata nel Santuario di Fatima da una bambina che frequenta i programmi di formazione del ramo femminile degli Araldi del Vangelo, ha versato lacrime di sangue davanti a diversi testimoni.

In totale, sono undici le statue su cui si è verificato il fenomeno della lacrimazione.

Chi fosse interessato, può vedere anche un filmato che offre una testimonianza più dettagliata degli avvenimenti.

