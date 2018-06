VERONA, DON MINUTELLA E LA CONSACRAZIONE A MARIA. CAPIRE LE RAGIONI PROFONDE DI UN FENOMENO.

Marco Tosatti

Sabato 9 giugno, a Verona, don Minutella ha compiuto l’Atto di Consacrazione al Cuore di Maria. Erano presenti molte persone – milletrecento secondo alcuni testimoni – provenienti da tutta Italia, per seguire la celebrazione.

Don Minutella è certamente problematico, per le cose che dice, e il modo in cui le dice. Non c’è dubbio però che non solo la sua predicazione, ma anche il seguito di cui gode, rappresentano un altro indizio – uno dei tanti – del disagio di molti fedeli di fronte a una Chiesa, italiana e mondiale, altrettanto problematica.

Milletrecento persone sono tante e sono poche allo stesso tempo. Ma credo che si sbaglierebbe – e sbaglierebbero soprattutto i Pastori – a non capire che quelle centinaia di fedeli sono la manifestazione visibile di un fenomeno forse non così forte, ma certamente profondo e diffuso.

Ci ha scritto uno dei lettori abituali d Stilum Curiae, e riportiamo parte del suo messaggio, perché ci sembra indicativo di uno stato d’animo che in misura maggiore o minore molti condividono.

“Pur non condividendo in tutto il metodo e le parole usate da questo sacerdote, tuttavia devo constatare che non mi sembra che egli voglia creare divisione tra i fedeli, ma che stia cercando con tutte le sue forze di aggrapparsi a quelle che sono le prerogative bimillenarie del gregge di Dio, riaffermando con forza (forse anche esagerata) la dottrina portata avanti da San Pietro in poi nella chiesa cattolica e apostolica romana fondata sulla parola immutabile di Cristo.

Tuttavia anche si trattasse realmente di una scheggia impazzita, che genera discordia e divisione in seno alla chiesa, il semplice fatto di ignorare o forse, più correttamente, censurare i fatti che lo coinvolgono direttamente non mi sembra molto corretto sia in termini di verità d’informazione, né soprattutto per quella carità, comprensione e misericordia oggi così palesemente ostentata dalla chiesa e da molti organi di informazione cattolica.

Perché come afferma il Vangelo: ‘dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.’”

Qui di seguito trovate il link a un sito che ha dato copertura ampia dell’avvenimento.

E alcuni video dello stesso.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale, Storia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482