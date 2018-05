PEZZO GROSSO E LE CHIESE SCRISTIANIZZATE. PERCHÉ FRANCIA E ITALIA SONO DIVERSE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto un interessante articolo su Storia in Rete, relativo alla trasformazione di quelle che erano una volta chiese cattoliche.Un tema drammatico e molto coinvolgente.

“Caro Tosatti , le nostre chiese, quelle che non diventeranno moschee , diverranno musei o luoghi di carattere sociale . Si direbbe sia stato gnosticamente voluto e pianificato da molto tempo . E con il compiacimento di Vescovi, parroci e cattobenpensanti , oggi persino si esulta quando si trasforma la chiesa in temporaneo museo ( normalmente grazie ai contributi di ambienti laici ) per far vedere gli affreschi a visitatori paganti ( magari in abiti fantozziani ) , certi che è un modo per farli entrare in chiesa ed avvicinarli al sacro… Quanto alla differenza fra Francia e Italia, questa è sostanziale .

L’Italia ha un punto di vulnerabilità che ogni tanto sembra venga ignorato, un punto forte , quando il soggetto è forte , debole quando è debole. : la presenza dello Stato Vaticano nel Paese. Questa presenza dello stato Vaticano nella storia , ha fatto la stessa storia all’Italia .Non vorrei dilungarmi su un fatto che il lettore di Stilum Curiae conosce certamente . Solo una minima riflessione : poiché detto stato Vaticano è sostenuto da contributi diretti e indiretti dello stato è evidente la influenzabilità reciproca . Si pensi alla revisione dei Patti lateranensi fatta da Casaroli e Craxi dove si barattò la “religione di stato” con l’otto per mille . Per influenzare le decisioni nella Santa Sede in Vaticano , si può passare attraverso lo stato italiano con il quale è legata a doppio filo , magari utilizzando il solito “rating” , minacciando modifiche all’ 8 per mille ,alle esenzioni fiscali, all’atteggiamento del sistema bancario su cui si appoggiano i flussi della S.Sede, ecc. . Si pensi quando dal 2005 i Radicali di Pannella e Bonino denunciarono a Bruxelles gli aiuti dello Stato Italiano alla Santa Sede ( per la ripartizione dell’otto per mille non attribuita e esenzioni fiscali Imu,Tasi, ecc. ) e si pensi a come sembra esser stata , apparentemente almeno, risolta :“beatificando “ Pannella & co. , con conseguenze politiche e morali , di ciò , …. .Per influenzare le decisioni dello stato italiano si può utilizzare , magari sotto elezioni…, la leva Cei- Vaticano. Potremmo parlarne a lungo di questo problema come ben avete capito.

