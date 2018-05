SUPER EX FA GLI ELOGI DI QUALCUNO. E DI QUALCOSA: “RATZINGER. LA RIVOLUZIONE INTERROTTA” DI BOEZI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci è arrivato un articolo di Super Ex (ex di Avvenire, ex di Movimento per la Vita, ex di….ma per grazia di Dio non ex cattolico cristiano apostolico romano) che parla bene di qualcuno. Sì, tenetevi, è proprio così: un articolo in cui Super Ex non punta il dito contro qualcuno dei numerosi malesseri che serpeggiano nella Chiesa e nella società. Parla bene di qualcuno e di qualche cosa: di un bravo collega, Francesco Boezi, e del suo libro su papa Ratzinger, “La rivoluzione interrotta” (Editore La Vela). Vediamo che cosa ne scrive.

“Caro Tosatti,

sto leggendo con gusto un libro, “Ratzinger, la rivoluzione interrotta”, edito da La Vela e curato da Francesco Boezi, giovane collaboratore de Il Giornale.it. Con gusto non solo perché nella lista dei sedici intervistati, assieme a Gotti Tedeschi, Marco Tosatti, Gaetano Rebecchini e Aldo Maria Valli, ci sono giovani cattolici molto promettenti, come il bioeticista Giuliano Guzzo e gli attivisti di CitizenGo. Ma soprattutto perché questo libro dà un po’ di speranza. Con il suo solo esistere.

Perché il fatto che sia stato scritto; il fatto che stia vendendo alla grande; il fatto che contenga tante buone idee… dimostra che il seme non è morto.

Recentemente ho chiesto ad un giardiniere di seminare nel mio giardino. Poi, dopo alcuni mesi, vedendo delle aree senza un filo d’erba, mi sono rivolto nuovamente a lui per domandargli se non fosse il caso di buttare altro seme. “No”, mi ha detto, “il seme è sotto, ha solo bisogno di tempo, abbia pazienza, e vedrà che a breve vedrà fiorire l’erba”.

Lo dice già il Vangelo che il seme deve morire, per dare frutto; e forse il pontificato di Benedetto è proprio così: è passato, veloce, potente, dapprima ostacolato, poi, a viste umane, quasi del tutto dimenticato. Ma non è così! Il seme, una volta gettato, se è buono, può anche scomparire, per un po’, ma poi ricompare. Anche per Gesù, in fondo, è stato così: per diverso tempo il suo messaggio è rimasto appeso ad un filo, a pochi apostoli perseguitati, per poi conquistare l’Impero che sembrava averlo sopraffatto.

Una curiosità: la classifica di Amazon, per qualche giorno, ha fatto registrare risultati curiosi.

“Ratzinger, la rivoluzione interrotta”, un libro, lo ripeto, davvero valido, è stato secondo nella sottocategoria delle opere riservate alle istituzioni e organizzazioni religiose e davanti, per qualche tempo, all’ultima enciclica di Bergoglio.

Il primo posto? Un altro libro di scritti inediti. L’autore? Sempre Ratzinger”.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Super Ex

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482