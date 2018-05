PEZZO GROSSO: LA MARCIA DELLA VITA, VATICANO E FINANZA E VESCOVI PRO-OMO. BUONA DOMENICA…

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, lo so che è domenica e che abbiamo già postato un blog, stamattina, e forse ce ne sarà un altro questa sera su una notizia che spero troverete interessante; ma Pezzo Grosso ha infranto il riposo settimanale per un commento a caldo sulla Marcia per la Vita di ieri a Roma, e sull’atteggiamento dei cosiddetti Pastori. Al vetriolo, direi…ma gustosissimo come ammazza caffè. Buona lettura.

“Caro Tosatti, ho letto il suo Stilum Curiae sulla marcia per la vita”.. Ed ho esultato, finché ci saranno questi eroi che pensano a difendere e valorizzare la vita umana, c’è speranza. Che la curia romana sia restata indifferente o persino abbia boicottato, come è ormai solita fare, non meraviglia più nessuno. Chi mai di noi cattolici che crediamo in Dio, nella Rivelazione, nel peccato originale, nei Sacramenti, in Maria mediatrice, ecc. darebbe ancora fiducia a chi “guida” la Chiesa a Roma? Vorrei dare un esempio più che attuale. Mentre la curia romana e le sua istituzioni satelliti ignorano e boicottano la Marcia per la Vita, la Congregazione per la Dottrina della Fede (l’ex Sant’Uffizio), che fa il pesce in barile sulla comunione ai protestanti, scrive e divulga un documento importantissimo. Che si riferisca a materia di fede, chiederete voi? NO! Parla di economia, finanza e tasse. Il documento esilarante si titola “Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones“. E, udite, udite, propone una tassazione sulle transazioni finanziarie per aiutare i poveri … Che la Congregazione abbia bisogno di soldi e si proponga come gestore di detta tassazione da rigirare ai poveri migranti? E che pensare di tutti questi “alti prelati” che tutt’un tratto si schierano pro gay & co.? Possiamo esser tentati a immaginare che si siano tutti convertiti al “chi sono io per giudicare“, o possiamo esser più maliziosi? Mi raccomando ! L’8per mille vada alla Chiesa Ortodossa!!!”.

Pezzo Grosso

