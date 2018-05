L’ARBITRIO EUCARISTICO DI ANCONA. UNA LETTERA DI DENUNCIA AL CARD. SARAH.

Marco Tosatti

Ad Ancona, ormai da mesi, in una parrocchia gestita dai Salesiani viene imposto ai fedeli di comunicarsi solo ed esclusivamente sulla mano. È un’imposizione che non trova nessun fondamento, e che anzi, può essere considerata una vera e propria violazione delle norme sulla comunione. Visto che le proteste dei fedeli prima in parrocchia e poi presso il vescovo, hanno ricevuto risposte nulle o evasive, è stato interessato direttamente il Vaticano, con una lettera-esposto firmata dal direttore di TeleMaria, un’emittente cattolica locale. In calce riportiamo anche qualche esempio del dibattito che si sta svolgendo sui social in relazione a questa imposizione. Tanto più straordinaria se si considera l’incredibile devozione che don Bosco consacrava all’eucarestia, certamente uno dei pilastri della sua predicazione e spiritualità.

Ancona, lì 11 maggio 2018

Em.za Rev.ma card. ROBERT SARAH,

Le invio il presente messaggio nella Sua Posta Elettronica personale, fornitami dalla stessa Segreteria della “Congregazione per il Culto Divino”.

Stamane ho infatti telefonato per chiedere di poter parlare con Lei, ma l’interlocutore al telefono – suppongo fosse un Suo Segretario – mi ha detto che in quel momento Lei era impegnato e non poteva chiamarLa per rispondermi, fornendomi però il Suo indirizzo di Posta Elettronica personale per poterLe riferire quanto già avevo detto a voce all’interlocutore che mi ha risposto dalla Sua Congregazione.

Le re-invio, pertanto, la DENUNCIA CANONICA già inviataLe mediante Fax il 7 maggio u.s., della quale mi è stato assicurato che Lei ne ha già preso visione.

Con la presente La informo ulteriormente che la mia DENUNCIA CANONICA presentata al Vescovo di Ancona, mons. ANGELO SPINA, come anche le proteste di altri che si sono associati, non hanno dato alcun esito presso il suddetto nostro Vescovo, il quale ha anche dichiarato ad alcuni che l’arbitrio che si sta perpetrando e perpetuando nella chiesa della Parrocchia dei Salesiani di ANCONA è un problema che riguarda il parroco e non lui, disattendendo così gravemente alle proprie responsabilità di Pastore della Diocesi e rinunciando alla difesa dei suoi fedeli, non intervenendo nel far rispettare le NORME LITURGICHE stabilite dalla Chiesa a riguardo della SS.ma Eucaristia e del modo di riceverla.

Le faccio anche presente che proprio in quella Parrocchia dei Salesiani di Ancona, che spesso frequento nella Santa Messa quotidiana, proprio in quella chiesa alcuni mesi fa ho “bloccato” due donne che avevano preso l’Ostia in mano – nel momento della Comunione – ma poi uscivano dalla chiesa senza fare la Comunione. Accortomi di quanto avveniva sono uscito dai banchi e mi sono parato davanti a quelle donne “fisicamente”, a braccia aperte, impedendo loro l’uscita dalla chiesa e costringedole a tornare indietro dal celebrante e a fargli riconsegnare le Ostie consacrate che portavano via, evidentemente per scopi sacrileghi. Ciò nonostante ora addirittura OBBLIGANO A PRENDERE LA COMUNIONE SOLO SULLA MANO, rimproverando e umiliando pubblicamente quanti non vogliono riceverla sulle mani, e costringendoli a ricevere l’Ostia sulle mani per poter fare la Comunione. Alcuni fedeli, taluni anche solo di passaggio in quella chiesa, scandalizzati, hanno perciò già deciso di non andare più in quella chiesa.

Tale gravissimo arbitrio sembra preludere a fare da “apri pista” ad altre analoghe IMPOSIZIONI in altre chiese, non solo di Ancona, ma anche a livello nazionale, per IMPORRE CON PREPOTENZA questo modo irriverente di ricevere Gesù Eucaristia, con il grave pericolo della caduta e dispersione di frammenti, nei quali è realmente presente il Signore Gesù, in Corpo, Sangue, Anima e Divinità.

Per questo sembra necessario un INTERVENTO AUTORITATIVO della Sua “Congregazione per il Culto Divino”, anche con una eventuale monizione al Vescovo di Ancona e/o al Parroco di quella chiesa dei Salesiani di Ancona.

Per quanto al riguardo riterrà opportuno di fare IN AIUTO DEI FEDELI di questa città, Le fornisco i modi di un contatto che può avere con i responsabili:

– Vescovo di Ancona, Mons. ANGELO SPINA, Tel. 071.2085820, Fax 071.9943541, Posta Elettronica: vescovospina@tiscali.it;

– Parroco dei Salesiani di Ancona, don VITTORIO PISU, Corso Carlo Alberto n.77, 60127 Ancona, Tel. 071.2810248, Fax 071.2810326, Posta Elettronica: sdbancona@hotmail.com

EsprimendoLe la più viva gratitudine per il Suo operato in difesa dei fedeli, e per la Sua assai stimata persona, rendendomi disponibile per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di una Sua risposta risolutiva, mi professo quale umile fedele della Santa Chiesa Cattolica.

Firma

Prof. GIORGIO NICOLINI

Direttore di TELE MARIA

Ecco invece alcuni commenti e notizie spigolate sul web a proposito di questo arbitrio.

Ecco, la “risposta” del vescovo di Ancona, Mons. Spina, alla mail della prof. di religione P., che ha lamentato la disposizione secondo cui, nella parrocchia salesiana di ANCONA, la Comunione viene data solo sulla mano:

“Grazie della mail. In unione di preghiera. Un cordiale saluto.”

Senza firma.

Anche questa sera la Comunione è stata imposta a tutti sulla mano, nonostante le vostre molte chiamate e mail alla parrocchia e alla curia, per le quali vi ringrazio sentitamente. Un uomo e una donna, probabilmente frequentatori saltuari o occasionalo della parrocchia, che erano in fila davanti a me, hanno sporto la lingua, ma ad entrambi don N., accompagnandolo con un gesto della mano, ha detto: “la mano”, la mano”. Lo ha dovuto ripetere un paio di volte a tutti e due perché questi ignari non capivano.

Continuano così gli abusi e le imposizioni contro ogni norma canonica e buonsenso.

Dobbiamo continuare ad opporre resistenza!

Se il provvedimento dovesse passare qui ai Salesiani, potrà essere ripetuto in qualunque altra parrocchia,

prima della diocesi, e poi d’Italia.

Questa è una battaglia che interpella ciascuno di noi!

È la battaglia di tutti!

Pensate, che proprio nella parrocchia dei salesiani di Ancona, della quale il prof. Nicolini è saltuario frequentatore e che nei giorni scorsi ha denunciato alle autorità l’imposizione della Comunione sulla mano, è stato sventato tempo fa e grazie a lui, quello che sembra assumere proprio il carattere di un vero e proprio furto di ostie. Due signore, mi ha raccontato il prof., stavano uscendo di chiesa con le particole consacrate ancora in mano. Lui, avendole notate, gli si è messo di traverso, le ha bloccate e le ha ammonite dicendo: o fate la Comunione o le restituite al prete! Le due signore, allora, sono tornate indietro e l’hanno restituite al prete.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

Prof. GIORGIO NICOLINI

Direttore di TELE MARIA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482