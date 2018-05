ANCHE IL “BONDAGE” CON CROCEFISSI AL GALA DEL MET CON PRESENZA VATICANA.

Marco Tosatti

L’abate Faria ha saputo dell’evento spettacolar-modistico-religioso di New York, il Gala del Metropolitan Museum, e ci ha scritto. Leggete, e poi ne riparliamo.

“Un amico americano di New York mi ha informato essersi svolto il gala del MET, evento principe del mondo della moda, quest’anno dedicato a “corpi celesti: la moda e l’immaginario cattolico”. E infatti, non era questo chiaro vedendo alcune foto, come quella di una cantante vestita da papessa (mi hanno detto chiamarsi Rihanna) o di altre che indossavano croci che penzolavano su decolté in vista panoramica su corpi non proprio celesti? E poi angeli, preti, suore…insomma la solita visione kitsch degli americani, superficiale ed esteriore.

Divi, divetti, modaoioli…tutti si affollavano all’evento, la quintessenza della mondanità che giustamente il presente Pontefice ha sempre stigmatizzato. Da cattolici bisognerebbe tenersi alla larga da quello sfoggio di sfarzo profano, specie quando è pacchiano come in questi casi. In quella apoteosi di profanità e profanazione si è esibito addirittura un coro in abiti liturgici, presentandosi come il coro della Cappella Sistina. A cosa siamo arrivati…

Abate Faria”.

Povero abate Faria! Nella semplicità del suo cenobio ha avuto solo qualche schizzo dello tsunami di cattivo gusto e di banalizzazione della religione cattolica giunto dal connubio fra Vaticano e mondo della moda, e dello spettacolo, a New York. Di cui scrive in un bell’articolo indignato Andrea Zambrano su la Nuova Bussola Quotidiana.

Però, come sempre, il diavolo è nei dettagli, e la realtà supera la fantasia. Già, perché non sono solo le cosce e i seni di attrici a essere forse un po’ problematici, nella loro mescolanza con croci e crocefissi. Come scrive questo articolo fra gli oggetti esposti e spruzzati di croci e crocefissi c’è anche un bel caso di cuoio unisex per bondage. Chi volesse sapere qualche cosa di più sul bondage può rapidamente rinfrescare le sue nozioni qui.

Ora, l’idea che si possa realizzare un caschetto da bondage unisex corredato di crocefissi mi sembra che sia un pochino osé persino per persone culturalmente avanzate come il card. Gianfranco Ravasi, e l’allegra sorridente truppa di preti aperti alla James Martin e suoi epigoni. Ma forse no, siamo noi che siamo un pò arretrati, anzi, rigidi, rigidi….

