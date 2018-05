BESTIARIO CLERICALE. LA PIANETA DI INNSBRUCK, DE KESEL E LE NOZZE OMO. IL RITORNO DI VIGANÒ.

Marco Tosatti

Il Museo del monastero benedettino di Admont, Austria, un capolavoro di bellezza, presenta in una mostra oggetti che appartengono al nuovo vescovo di innsbruck, Hermann Glettler, consacrato nel dicembre del 2017 a questa carica. Fra gli altri oggetti c’è una fotografia del 2004 che ritrae Glettler, un esponente della Chiesa progressista, mentre indossa una pianeta trasparente, fatta di plastica. La foto è anche sulla copertina del catalogo di quest’anno del museo. Glettler però non è nuovo a slanci artistici, o voluti tali. Quando era parroco a Graz, a St. Andrā ha decorato (?) una cappella laterale della chiesa con della vernice rossa e ha sostenuto che fosse arte. Glettler è a favore della comunione per chi vive una seconda unione, con la prima ancora valida, e ritiene che l’idea di donne prete non sia “così utopistica”.

PORTLAND, CI SI INGINOCCHIA ALLA CONSACRAZIONE. PAROLA DI VESCOVO.

Una notizia di segno totalmente opposto. L’arcivescovo di Portland, Alexander Sample, ha dato disposizioni perché ci si inginocchi durante la consacrazione nella messa, e che si riceva la comunione in ginocchio. Un comunicato dell’arcidiocesi spiega che questa disposizione dovrebbe “aiutare verso una partecipazione reverente alla Santa Messa, e aumentare la nostra devozione verso la Santa Eucarestia”. Mons. Sample ha celebrato lo scorso 28 aprile una messa secondo il Vetus Ordo, e ha notato, nell’omelia “una presenza molto ampia di giovani che sono venuti a partecipare alla Messa”. Ha detto che questo è “un grande segno di incoraggiamento e di speranza per la Chiesa”. Ha notato che molti preti e vescovi sono stupiti dal fatto che “molti giovani siano attratti da questa forma venerabile del Rito Romano”. Secondo l’arcivescovo questo accade a causa della sua “bellezza”, “senso di mistero” e “trascendenza”. L’omelia di mons. Sample è stata ripresa, e il video è diventato virale sui social.

DE KESEL E GLI ATTI OMOSESSUALI

Invece a Bruxelles il cardinale De Kesel, l’uomo che ha distrutto – con la complicità del card. Stella e del Pontefice – la Comunità dei Santi Apostoli, fiorente di vocazioni nel Belgio de-cristianizzato, ha incontrato il gruppo gay HLMW il 24 aprile scorso e ha detto che “La Chiesa deve rispettare di più gli omosessuali – anche nella loro esperienza di sessualità”. Il che è in contrasto con la tradizione di sempre della Chiesa, le Sacre Scritture, il catechismo e vari documenti anche recenti della Santa Sede. Secondo la pagina web di propaganda gay hlwm.be, De Kesel avrebbe affermato che la condanna degli atti omosessuali “non è più sostenibile”. Potete leggere l’articolo completo su La Nuova Bussola Quotidiana.

De Kesel ha fatto riferimento alle parole di Francesco “Chi sono io per giudicare”; ma non ha riportato, come sempre accade in questi casi, l’intera citazione, in cui si fa riferimento al catechismo. De Kesel ha ammesso che lui stesso, venti anni fa, si sarebbe espresso diversamente sull’omosessualità e avrebbe seguito l’insegnamento del Nuovo Testamento e della Chiesa. Secondo De Kesel, la Chiesa in europa “è cambiata in meglio”: Invece la Chiesa in Europa Orientale, Africa e Asia non sarebbe ancora “inclusa in questo cambiamento “in meglio”. Il porporato ha poi ipotizzato una “celebrazione di ringraziamento” o una “celebrazione di preghiera” per le coppie credenti che vorrebbero una qualche forma di riconoscimento da parte della Chiesa. Ma niente anelli…

ATTENTI ALLE FAKE NEWS. PAROLA DI ESPERTO.

“È assolutamente urgente” un grande impulso per la trasparenza nel web, in particolare quando si tratta di grandi organizzazioni. Come un medico ha un impatto sulla salute dei suoi pazienti, così un giornalista ha un impatto sul benessere mentale dei suoi lettori. Questo comporta per i giornalisti “una grande responsabilità etica”, e questa responsabilità cresce quanto più si diffonde il fenomeno delle fake news. “Il giornalista, come il dottore, ha l’abilità di avvelenare i suoi lettori, con una differenza, che un giornalista può avvelenare più lettori di quanto un medico possa fare con in pazienti”.

Il dialogo fra Adamo, Eva e il serpente è interessante, perché la frase del serpente è un esempio classico di disinformazione.

Le fake news “hanno una dinamica mimetica” perché è probabile che in esse ci sia qualche elemento di verità, e quindi non appaiono immediatamente false.

Lo strumento digitale ha modificato la percezione e la penetrazione delle notizie. “Con questa conosenza, o presunta conoscenza, tutti bevono attraverso l’interfaccia”, e questo crea una situazione complessa perché gli utenti che navigano non hanno “attenzione alle falsificazioni” o “l’ascetismo del porre in questione”, e perciò sono più vulnerabili alle fake news.

Considerazioni interessanti, e certamente molto sagge. L’unico problema è che a farle, a un mese e mezzo circa dalle sue dimissioni da Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, è mons. Dario Edoardo Viganò, nominato assessore dello stesso ente dal Pontefice. Dopo la sciagurata vicenda della lettera manipolata di Benedetto XVI, ecc. ecc. che ben conosciamo. Viganò parlava a una conferenza di alto livello co-organizzata dal Pontificio Consiglio per la Cultura e la Fondazione CURA. Che dire? Posto che la vicenda della lettera di Benedetto XVI si è conclusa con le dimissioni sì, ma senza una reale ammissione di responsabilità, avere l’Assessore alla Comunicazione che fa conferenze sulle fake news e la trasparenza…mah! Ci vuole una dose di coraggio mica piccola.

