ALFIE. IL VESCOVO DI LIVERPOOL DAL PAPA. MA APPOGGIA GIUDICI E OSPEDALE.

Marco Tosatti

La buona notizia della giornata ce la da Steadfast Onlus, e la riportiamo così come l’abbiamo trovata su Twitter:

Vogliamo aprire la giornata rassicurando che dalla famiglia ci dicono che la situazione di # Alfie è stabile. Continuiamo insieme a pregare e a combattere per lui!

Dalle nebbie di Liverpool è riemerso l’arcivescovo di Liverpool, Malcom McMahon. Ce ne informa il giornale progressista cattolico “The Tablet”. L’arcivescovo si è recato a Roma e alla fine dell’udienza ha incontrato brevemente il Pontefice, a cui ha detto che i cattolici a Liverpool “hanno il cuore spezzato” per il caso di Alfie Evans. Al Tablet McMahon ha detto che la squadra medica e la cappellania dell’Alder Hey Hospital stanno facendo tutto quello che è “umanamente possibile” per aiutare il bambino.

Ora, è importante dire subito che da parte della famiglia, sin dall’inizio, e anche dopo è stato detto che i cappellani dell’Arder Hospital non si sono MAI fatti vedere. Tanto che nel primo sciagurato comunicato Malcom McMahon aveva accennato al fatto che gli Evans non erano cattolici. Quindi, possiamo affermare con certezza che quell’arcivescovo ha mentito al Pontefice.

McMahon ha detto al Tablet: “Ho visto il Santo Padre dopo l’udienza generale del mercoledì, e abbiamo parlato di Alfie. Sono stato colpito dal suo atteggiamento pieno di compassione sia verso Alfie che verso i suoi genitori, e mi ha promesso che sta continuando a pregare per loro”.

Continua il presule: “Gli ho spiegato che i cattolici di Liverpool hanno il cuore spezzato per Alfie e i suoi genitori e continuano a offrire appoggio e preghiere”. “Sono grato per la cura medica e di cappellania che Alfie sta ricevendo – ha detto l’arcivescovo. – So che stanno facendo tutto ciò che è umanamente possibile. La nostra preghiera in questo difficile momento è che il Signore dia a ciascuno la forza spirituale per fronteggiare l’immediato futuro”.

L’arcivescovo poi continua sostanzialmente dicendo: grazie per l’offerta italiana, ma in UK siamo per i diritti del singolo bambino. Cioè appoggiando – se sbagliamo ditecelo – Hayden & C: Ecco cosa dice: “Sono cosciente della compassione che il popolo italiano dimostra in maniera così caratteristica verso chi è nel bisogno, e in questo caso per Alfie. Ma so che i sistemi legali e medici in UK sono anche basati sulla compassione e la salvaguardia dei diritti del singolo bambino”.

Il Tablet poi dà una bacchettata sulle dita a padre Gabriele Brusco, dei Legionari di Cristo, che ha amministrato l’unzione degli infermi a Alfie. “L’unzione di coloro che sono malati o in uno stato di salute grave è offerto per consolare e aiutare ma anche in base al presupposto che l’individuo abbia peccato in qualche modo”.

Categoria: Alfie Evans

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482