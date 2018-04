GENOCIDIO ARMENO. CENTOTRE ANNI. TROPPI PER UN RICONOSCIMENTO.

Marco Tosatti

Il 24 aprile del 1915, centotre anni fa, a Costantinopoli aveva inizio il genocidio degli Armeni, il primo del secolo dei genocidi. Centinaia di armeni che risiedevano nella capitale dell’Impero furono arrestati e uccisi. Quella che era la più popolosa attiva e creativa minoranza cristiana del Medio Oriente fu cancellata in maniera deliberata. Da un milione duecentomila a un milione e mezzo di persone scomparvero nei deserti al termine di marce forzate estenuanti, o furono massacrate sui luoghi dove gli armeni avevano vissuto per secoli in pace.

Fu un genocidio. Quel termine fu coniato da Raphael Lemkin, giurista polacco di origine ebraica, studioso ed esperto del genocidio armeno, nel 1944, nel suo libro Axis Rule In Occupied Europe. I governi turchi da circa un secolo negano che si sia trattato d genocidio, e conducono con le buone e con le cattive, con la persuasione e il ricatto, una campagna negazionista che appare sempre più irreale. Ma in Turchia parlare di genocidio può portare alla galera, e come nel caso di Hrant Dink, alla morte.

A dispetto di questo, e della resistenza di Paesi come Usa e Israele a compiere quel passo, il riconoscimento del genocidio guadagna spazio. Due mesi fa la Camera Bassa olandese lo ha riconosciuto; e Menno Snel, ministro delle Finanze dell’Aja presenzierà a Yerevan alle cerimonie di commemorazione. Sarà la prima volta che questo accade. Ankara ha reagito furiosamente al riconoscimento: i giornali turchi hanno etichettato cinque parlamentari olandesi che hanno origini turche, e che hanno votato a favore, così: “I cinque turchi che hanno tradito la patria”. A Washington centodue parlamentari, fra cui i presidenti della Commissione Affari Esteri e dei Comitati di intelligence hanno esortato il Presidente Trump a rifiutare il bavaglio imposto dai turchi e di ricordare con onestà e precisione il genocidio. “È tempo di mettere fine all’approccio ‘Prima la Turchia’ verso il genocidio armeno”, ha dichiarato Aram Hamparian, direttore esecutivo dell’Armenina National Committee of America. La lettera a Trump afferma che “Il genocidio armeno continua a essere un punto importante per dire che i crimini contro l’umanità non possono restare senza riconoscimento e condanna”.

Ma forse qualche cosa comincia a muoversi anche in Turchia. Su Hurriyet nei giorni scorsi è uscita la recensione a un libro di lettere, l’epistolario fra un emigrato in America e i parenti rimasti a Efkere, un villaggio che non esiste più come tale, nella zona di Cesarea. Le lettere danno un quadro della vita della comunità, spazzata via dal genocidio del 1915 e degli anni seguenti. E in effetti poco prima che l’epistolario si interrompa, bruscamente, proprio nel 195 ci sono alcuni accenni alla tragedia che si stava addensando sulle 500 famiglie armene di Efkere, travolte dall’orrore. Il fatto che il maggior giornale dedichi spazio a questo libro testimonia di una sensibilità nuova. Così come, nel nostro piccolo, è significativo che sia stato pubblicato in turco un libro scritto da Flavia Amabile e chi scrive qualche anno fa: La vera storia del Mussa Dagh. Il libro racconta, basandosi su documenti originali, la eroica e fortunata resistenza di sette villaggi armeni su un monte prospiciente la baia di Alessandretta, assediati dall’esercito turco. Resistettero con le armi, oltre 45 giorni, e furono infine salvati dalla marina francese. Fu uno scacco storico per l’esercito turco. Che oggi in Turchia sia pubblichi questo libro ha certamente un significato che va ben al di là del valore dell’opera….

