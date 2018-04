ALFIE DEVE MORIRE, DICE LA CORTE SUPREMA. PERÒ TRANQUILLI, SARÀ PER IL SUO BENE!

Marco Tosatti

Cari amici nemici di Stilum Curiae, oggi è un giorno di grande sconforto per chi scrive. Sono cresciuto, come molti della mia generazione, aiutato in questo anche da persone della mia famiglia, nell’idea che la Gran Bretagna fosse un faro di civiltà, di libertà e di coraggio contro i poteri totalitari. Ricordo l’emozione con cui anche in tempi non lontani ascoltavo il discorso di Churchill, quando l’Inghilterra e il suo impero erano rimasti soli a combattere il nazismo (“non ci arrenderemo mai…”); l’emozione della solitaria battaglia contro un Napoleone che sembrava invincibile padrone dell’Europa; la bellissima frase che vuole che ogni uomo sia come un re nel castello, a casa sua; e gli innumerevoli esempi di libertà e di eccentricità individuale fioriti in quel Paese. La decisione della Corte Suprema britannica di negare un’udienza ai genitori di Alfie Evans per dibattere il caso, e di confermare quella che in sostanza è una condanna a morte, infrange le ultime illusioni che chi scrive aveva di considerare la Gran Bretagna – e il mondo anglosassone in modo più ampio – come un punto di riferimento per quanti amano la libertà, e i diritti del singolo individuo, opposti a quello dello Stato. Ciò di cui parlavo all’inizio scompare oggi di fronte a una sentenza di morte espressa prima da un ospedale, e poi da diversi gradi di un’organizzazione statalista che in nome del (supposto) miglior interesse di qualcuno lo uccide. E per fare questo calpesta non solo il principio di libera scelta del cittadino (posso decidere della mia esistenza) ma abroga, come un vero Moloch totalitario, il potere, la possibilità per i genitori di sperare di tentare, di lottare. Una forma di suadente, ipocrita e velenoso totalitarismo ha preso il posto di una civiltà basata sui diritti dell’individuo. Sotto la maschera suadente della difesa dei diritti si nasconde un volto macabro e tremendo. Uno Stato che nega non solo il diritto di cercare cure altrove, ma espropria, come solo i regimi totalitari sono capaci di fare, il diritto dei genitori verso i propri figli: questa è diventata la Gran Bretagna. Nel silenzio, o quasi, dei mezzi di informazione, asserviti alla politica culturale del regime. Da loro, come da noi; perché non vi preoccupate; tutto ciò sta arrivando anche qui, è solo questione di tempo, siamo sempre un po’ lenti ad aggiornarci. Basta vedere il silenzio con cui questa vicenda è stata accompagnata, il disinteresse con cui i paladini dei diritti – stranamente solo verso la morte però, non verso la vita – hanno guardato da un’altra parte mentre si decideva di uccidere un bambino. È una società in putrefazione; stupisce solamente che così pochi, per ora, ne avvertano il lezzo.

Vi rimandiamo al sito della Nuova Bussola Quotidiana per le notizie, di cui pubblichiamo qui solo qualche riga.

La Corte Suprema ha respinto oggi il ricorso per evitare che l’Alder Hey Hospital stacchi la ventilazione ad Alfie Evans e permettere il trasporto di Alfie in un altro ospedale.

La Corte Suprema ha negato la possibilità di una udienza per dibattere il caso dopo che la Corte d’Appello di Londra aveva già rigettato i nuovi argomenti dei legali della famiglia Evans che contestava il sostanziale stato di detenzione in cui si trova Alfie, a cui viene negata la libertà di movimento (in questo caso per essere trasportato all’ospedale Bambin Gesù di Roma).

«Avendo considerato le posizioni delle parti “sulla carta” – ha detto un portavoce – la Corte Suprema del Regno Unito ha negato ai genitori la possibilità di un appello». I giudici hanno detto che l’ospedale si deve sentire «libero di fare ciò che è già stato determinato come il miglior interesse di Alfie». La Corte Suprema ha dunque approvato un piano per sospendere il trattamento e terminare la vita di Alfie.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La Stampa”. Per chi fosse interessato al lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

LIBRI DI MARCO TOSATTI SU AMAZON

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.